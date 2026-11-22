پاکستان کے چوکلیٹ ہیرو وحید مراد کی چالیسویں برسی منائی گئی
فلمی دنیا کے عظیم ستارے وحید مراد کی وفات کی چالیسویں برسی پر ان کی زندگی، فنی خدمات اور پاکستانی سنیما پر ان کے گہرے اثرات کا جائزہ۔
پاکستانی سنیما کی تاریخ میں وہ نام ہمیشہ خاص مقام رکھتے ہیں جنہوں نے ناظرین کے دلوں پر راج کیا اور اپنی صلاحیتوں سے نسلوں کو متاثر کیا۔ ایسے ہی ایک عظیم اداکار وحید مراد تھے جنہیں محبت سے پاکستان کا چوکلیٹ ہیرو کہا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت، اداکاری کا انداز اور اسکرین پر ان کا کارکردہ انہیں اپنی وقت کی سب سے مقبول ترین ستاروں میں سے ایک بناتا تھا۔ آج پیر کے دن ان کے انتقال کی چالیسویں برسی منائی جا رہی ہے جس کے دوران ان کے خاندان، ساتھیوں اور فینز انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ وحید مراد کی پیدائش دو اکتوبر 1938 کو کراچی میں ہوئی تھی۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی جو ان کی تعلیمی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ اگرچہ ان کی تعلیم ادبی تھی لیکن ان کا دل اداکاری کی دنیا سے جڑا ہوا تھا۔ اپنی فلمی سفر کا آغاز انہوں نے معاون کردار سے کیا تھا، خاص طور پر فلم اولاد میں، لیکن جب انہوں نے ہیرو اور پتھر میں بطور ہیرو کا کردار نبھایا تو انہیں باقاعدہ ہیرو کے طور پر شناخت ملا۔ ان کے چہرے کی خوبصورتی، ان کے ہنگامے اور ان کے اندازِ اداکاری نے انہیں فوری طور پر عوامی پسندیدہ بنا دیا۔ ان کے ہارے اور لباس کے انداز کو دیکھ کر جوانوں نے ان کی نقل بنانا شروع کر دی تھی۔ 1966 میں ریلیز ہونے والی فلم ارمان نے تو باکس آفس پر تاریخ رقم کر دی اور وحید مراد کو قومی سطح پر ستارہ بنا دیا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اردو، پنجابی اور پشتو زبانوں میں کل ایک سو پچیس فلموں میں کام کیا۔ ان کی یادگار فلموں میں دل میرا دھڑکن تیری، اندلیب، مستانہ مہی، دیور بھابھی اور نصیب اپنا اپنا جیسی فلمیں شامل ہیں۔ وحید مراد صرف ایک اداکار ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک نیکار اور پروڈیوسر بھی تھے۔ ان کی فنی خدمات کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں نگار ایوارڈ، گریجویٹ ایوارڈ اور نیشنل ایوارڈ جیسے اعزازات سے نوازا۔ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے سال 2011 میں انہیں پستگ ستارۂ امتیاز عطا کیا گیا۔ ان کا انتقال اٹھاون کے بعد بیس نومبر 1983 کو چالیس چار سال کی عمر میں کراچی میں ہی ہوا۔ چالیس سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود وحید مراد کی میراث پاکستانی سنیما میں ایک یادگار باب ہے اور ناظرین کے دلوں میں ان کا مقام آج بھی اسی طرح زندہ ہے جیسے پہلے تھا۔ ان کی اداکاری نے نئے اداکاروں کے لیے راستہ ہموار کیا اور انہوں نے محبت کے موضوعات کو پیش کرتے وقت جس گہرائی اور خوبصورتی کا مظاہرہ کیا، آج بھی وہ قابلِ ستائش ہے۔.
پاکستانی سنیما کی تاریخ میں وہ نام ہمیشہ خاص مقام رکھتے ہیں جنہوں نے ناظرین کے دلوں پر راج کیا اور اپنی صلاحیتوں سے نسلوں کو متاثر کیا۔ ایسے ہی ایک عظیم اداکار وحید مراد تھے جنہیں محبت سے پاکستان کا چوکلیٹ ہیرو کہا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت، اداکاری کا انداز اور اسکرین پر ان کا کارکردہ انہیں اپنی وقت کی سب سے مقبول ترین ستاروں میں سے ایک بناتا تھا۔ آج پیر کے دن ان کے انتقال کی چالیسویں برسی منائی جا رہی ہے جس کے دوران ان کے خاندان، ساتھیوں اور فینز انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ وحید مراد کی پیدائش دو اکتوبر 1938 کو کراچی میں ہوئی تھی۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی جو ان کی تعلیمی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ اگرچہ ان کی تعلیم ادبی تھی لیکن ان کا دل اداکاری کی دنیا سے جڑا ہوا تھا۔ اپنی فلمی سفر کا آغاز انہوں نے معاون کردار سے کیا تھا، خاص طور پر فلم اولاد میں، لیکن جب انہوں نے ہیرو اور پتھر میں بطور ہیرو کا کردار نبھایا تو انہیں باقاعدہ ہیرو کے طور پر شناخت ملا۔ ان کے چہرے کی خوبصورتی، ان کے ہنگامے اور ان کے اندازِ اداکاری نے انہیں فوری طور پر عوامی پسندیدہ بنا دیا۔ ان کے ہارے اور لباس کے انداز کو دیکھ کر جوانوں نے ان کی نقل بنانا شروع کر دی تھی۔ 1966 میں ریلیز ہونے والی فلم ارمان نے تو باکس آفس پر تاریخ رقم کر دی اور وحید مراد کو قومی سطح پر ستارہ بنا دیا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اردو، پنجابی اور پشتو زبانوں میں کل ایک سو پچیس فلموں میں کام کیا۔ ان کی یادگار فلموں میں دل میرا دھڑکن تیری، اندلیب، مستانہ مہی، دیور بھابھی اور نصیب اپنا اپنا جیسی فلمیں شامل ہیں۔ وحید مراد صرف ایک اداکار ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک نیکار اور پروڈیوسر بھی تھے۔ ان کی فنی خدمات کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں نگار ایوارڈ، گریجویٹ ایوارڈ اور نیشنل ایوارڈ جیسے اعزازات سے نوازا۔ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے سال 2011 میں انہیں پستگ ستارۂ امتیاز عطا کیا گیا۔ ان کا انتقال اٹھاون کے بعد بیس نومبر 1983 کو چالیس چار سال کی عمر میں کراچی میں ہی ہوا۔ چالیس سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود وحید مراد کی میراث پاکستانی سنیما میں ایک یادگار باب ہے اور ناظرین کے دلوں میں ان کا مقام آج بھی اسی طرح زندہ ہے جیسے پہلے تھا۔ ان کی اداکاری نے نئے اداکاروں کے لیے راستہ ہموار کیا اور انہوں نے محبت کے موضوعات کو پیش کرتے وقت جس گہرائی اور خوبصورتی کا مظاہرہ کیا، آج بھی وہ قابلِ ستائش ہے۔
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