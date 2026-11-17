پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان سفارتی ملاقات میں اقتصادی تعاون کا جائزہ
ایوان وزیراعظم شاہ خاخ دار اور ترکمانستان کے وزیر خارجہ کی ملاقات میں تجارت، توانائی اور علاقائی رابطے کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔
ایوان وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینٹر محمد اسحاق ڈار نے منگل کی صبح ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد اوزگلديیچ مریدوف سے سرکاری سطح پر اہم ملاقات کی۔ یہ ملاقات پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان چھٹی سرکاری مشترکہ بین الحکومتی کمیشن کی میٹنگ سے چند روز قبل منعقد ہوئی جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور اقتصادی روابط کو مزید مضبوط بنانا تھا۔
دوطرفہ تعلقات اور تجارتی تعاون کا جائزہ
دونوں وزرائے خارجہ نے اپنے خطاب میں دونوں ممالک کے درمیان قدامت پسند اور بھائی چارے کے تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس اعلیٰ سطحی ملاقات میں دونوں فریقوں نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات پر غور کیا۔ ان دونوں قیادتوں نے واضح کیا کہ ان شعبوں میں تعاون بڑھانے سے نہ صرف دونوں ممالک کی معیشتوں کو فائدہ ہوگا بلکہ علاقائی ترقی میں بھی اضافہ ہوگا۔Also readIran FM Meets Pakistan Army Chief in Rawalpindi
ملاقات کے دوران خطے کے موجودہ علاقائی معاملات پر بھی گہری بات چیت کی گئی۔ سینٹر محمد اسحاق ڈار نے زور دیا کہ جاری اختلافات کو حل کرنے اور خطے میں پائیدار امن و استحکام قائم کرنے کا واحد ذریعہ مذاکرات اور سفارتی رابطے ہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ فوجی یا اقتصادی دباؤ کے بجائے سفارتی حل ہی مستقل بنیادوں پر علاقائی مسائل کا حل فراہم کر سکتا ہے۔
علاقائی امن کے لیے سفارتی کوششوں کی تعریف
ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد اوزگلديیچ مریدوف نے پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے تعمیری کردار اور خطے میں امن کو فروغ دینے کے لیے کی جانے والی مسلسل سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان کا سفارتی رویہ علاقائی استحکام کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور وہ خطے کے مختلف مسائل کے حل میں یکجہتی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔
دونوں رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو میں یہ بات بھی واضح کی کہ خطے میں جاری تناؤ کو کم کرنے کے لیے پڑوسی ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کی تعمیر ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارتی پیمانے پر مکالمہ ہی وہ واحد راستہ ہے جو کشیدگی کو کم کر کے امن کے قیام میں مدد دے سکتا ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سفارتی روابط کو مزید فعال بنانا چاہیے۔
مستقبل کے اقدامات اور تجویز کردہ منصوبے
اس ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان لوگوں کے باہمی تبادلے اور ثقافتی رابطوں کو بڑھانے پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ انہوں نے تجویز کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے نئے اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ عوامی سطح پر رابطے بڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ علاقائی رابطوں اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر بھی غور کیا گیا جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی راستوں کو موثر بنانا ہے۔
چھٹی سرکاری مشترکہ بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی جس میں دونوں ممالک کی ٹیمیں مل کر آئندہ پالیسیوں کا خاکہ تیار کریں گی۔ دونوں فریقوں نے امید ظاہر کی کہ اس اگلی میٹنگ میں دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعاون کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کے لیے نئے معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ یہ ملاقات پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان سفارتی روابط کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہے اور مستقبل کے لیے مثبت سگنل بھیجنے کا باعث بنتی ہے۔
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