پاکستان میں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس، طالبان کو دعوت نہیں
اسلام آباد میں 15 اور 16 نومبر کو ECO کے اجلاس کا انعقاد ہوگا، جس میں افغانستان کے طالبان حکومت کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی ہے۔
اسلام آباد میں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن (ECO) کے 30 ویں اجلاس کے انعقاد کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ دیپلومیٹک ذرائع کے مطابق یہ اہم سفارتی ملاقات 15 اور 16 نومبر کو منعقد ہوگی۔ پاکستان اس اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے جہاں رکن ممالک کے بیرونی امور کے وزراء شرکت کریں گے۔ سفارتی حلقوں نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت کو اس اجلاس میں شرکت کی کوئی دعوت نامہ جاری نہیں کیا گیا۔
Eco اجلاس کی تیاریاں اور میزبانی
پاکستان بیرونی امور کے محکمے کے ایک سینئر عہدیدار نے واضح طور پر بتایا کہ افغانستان کی طالبان حکومت کو اس اجلاس میں شمولیت کے لیے مدعو نہیں کیا گیا۔ یہ فیصلہ سفارتی حکمت عملی کا حصہ ہے جبکہ پاکستان اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کی صدارت 2026 سے 2027 تک سنبھالے ہوئے ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ اجلاس رکن ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے اور علاقائی سطح پر تعاون بڑھانے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔Also readشنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کیلیے بھارتی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے
اجلاس کا مرکزی ایجنڈا اور تجارتی امور
اس اجلاس کے ایجنڈے میں علاقائی تجارت، اقتصادی تعاون اور باہمی رابطوں کی فروہر سے متعلق اہم موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق رکن ممالک کے درمیان اقتصادی رشتوں کو مضبوط بنانے اور مشترکہ علاقائی تعاون کی نئی ممکنہ کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ اجلاس علاقائی ممالک کے درمیان تجارتی رکاوٹوں کو ختم کرنے اور معاشی انضمام کو بڑھانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔
طالبان حکومت کے باہر ہونے کی وجوہات
پاکستان کی جانب سے افغانستان کی طالبان حکومت کو دعوت نہ دینے کا معاملہ بین الاقوامی دباؤ اور سفارتی پابندیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ بیرونی امور کے محکمے کے ایک سینئر عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ طالبان حکومت کو مدعو نہیں کیا گیا۔ یہ فیصلہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تحت لیا گیا ہے جو علاقائی استحکام اور سفارتی توازن کو مدنظر رکھتا ہے۔
علاقائی اثرات اور مستقبل کی حکمت عملی
اس اجلاس کے نتائج علاقائی تجارتی راہوں اور اقتصادی روابط پر گہرا اثر ڈالیں گے۔ پاکستان کی صدارت کا دورانیہ 2026 سے 2027 تک ہے جس کے دوران علاقائی اقتصادی تعاون کو نئے سرے سے تعین کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق یہ اجلاس رکن ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے اور مشترکہ چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہوگا۔
مقامی سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنز
اس سفارتی اتفاق کے دوران خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اہم بیانات سامنے آئے ہیں۔ گورنر پنجاب یا متعلقہ حکام کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ خفیہ ایجنسیوں پر مبنی آپریشنز جاری رہیں گے۔ یہ بیان دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی سخت گیر پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ آپریشنز علاقائی امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics