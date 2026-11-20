پاکستان ترکی توانائی تعلقات اور ٹیکس اصلاحات میں نئی حرکتیں
وزیراعظم شہباز شریف ترکی کے ساتھ توانائی کے تعاون کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزارت خزانہ کے اہلکاروں کے مطابق ٹیکس چوری کے خاتمے سے اربوں روپے کی اضافی آمدنی حاصل ہوئی ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان اور ترکی کے درمیان توانائی کے شعبے میں باہمی تعاون کو مضبوط کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے اور توانائی کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے سرکاری سطح پر اہم قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔
پاکستان ترکی توانائی تعلقات کی نئی جہت
پاکستان اور ترکی کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کی سرکردگی میں نئی حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان موجودہ سفارتی اور معاشی روابط کو مزید گہرا کرنا اور توانائی کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنانا ہے۔Also readHMC Study: Malaria Patients Suffer High Co-Infections
اس حوالے سے سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ ترکی سے توانائی کے شعبے میں تکنیکی اور مالیاتی تعاون کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ یہ تعلقات صرف سیاسی نہیں بلکہ معاشی فوائد پر مبنی ہیں جو دونوں ممالک کے عوام کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔
ٹیکس چوری کے خلاف سخت کارروائی
وزیر خزانہ کے اسسٹنٹ بلال ازھر کایانی نے جمعہ کو اعلان کیا کہ حکومتی اقدامات کے ذریعے ٹیکس چوری کے خاتمے سے اضافی طور پر ایک سو ارب روپے سے پانچ سو ارب روپے تک کی ٹیکس آمدنی حاصل کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے ٹیکس چوری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی اور انتظامی کارروائیوں کو یقینی بنایا ہے۔
بلال ازھر کایانی نے وضاحت کی کہ ٹیکس ریکوری میں یہ اضافی رقم حکومتی اصلاحات کا براہ راست نتیجہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس چوروں کو هدف بنا کر کارروائی کرنے اور شفاف نظام نافذ کرنے سے خزانے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جو ملکی معیشت کے لیے اہم ہے۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں شفافیت
فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات کا اہم مقصد شفافیت کو یقینی بنانا اور ٹیکس چوری کو روکنا ہے۔ اسسٹنٹ بلال ازھر کایانی نے کہا کہ حکومت مختلف شعبوں میں شفاف اقدامات لا رہی ہے تاکہ ٹیکس چوری کے نئے ذرائع پر کنٹرول کیا جا سکے۔
اس سیاق و سباق میں تمباکو کے شعبے کا ذکر کیا گیا جہاں پہلے ٹیکس اتھارٹیز کا اثر رسوخ محدود سمجھا جاتا تھا۔ موجودہ حکومت نے تمباکو کے انڈسٹری میں ٹیکس چوری کے خلاف سخت قدم اٹھائے اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔
متعدد شعبوں میں ٹریس سسٹم
ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم صرف تمباکو تک محدود نہیں بلکہ اسے چینی، سیمنٹ اور ٹائلز کے شعبوں میں بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ بلال ازھر کایانی نے بتایا کہ حکومت دیگر انڈسٹریز میں بھی یہ سسٹم لاگو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ ٹیکس چوری کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔
اس عمل میں چینی اور سیمنٹ کے شعبوں کو خاص اہمیت دی گئی ہے کیونکہ ان میں ٹیکس چوری کے بہت سے مقدمات سامنے آئے ہیں۔ ٹریس سسٹم کے ذریعے پیداوار سے لے کر فروخت تک کے تمام مراحل کی نگرانی کی جائے گی جس سے ٹیکس ریونیو میں مزید اضافے کا امکان ہے۔
اگلے اقدامات اور مستقبل کا نظارہ
وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت توانائی اور ٹیکس شعبوں میں اصلاحات کو جاری رکھے گی۔ اسسٹنٹ بلال ازھر کایانی نے بتایا کہ حکومت کا مقصد عوامی فلاح کے لیے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے۔
آئندہ چند ہفتوں میں مزید تبدیلیوں کا امکان ہے کیونکہ حکومت نے ٹیکس چوری کے خلاف اپنی مہم کو تیز کر دیا ہے۔ توانائی کے شعبے میں پاکستان اور ترکی کے درمیان تعاون بھی جلد عملی شکل اختیار کرے گا جس کے مثبت اثرات معیشت پر دکھائی دیں گے۔
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