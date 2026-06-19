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پاکستان میں کھیتی باڑی کے مستقبل کے لیے سیکرٹریٹ کے چیئرمین ڈاکٹر کبیر احمد سیدھو کی ہدایت

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پاکستان میں کھیتی باڑی کے مستقبل کے لیے سیکرٹریٹ کے چیئرمین ڈاکٹر کبیر احمد سیدھو کی ہدایت
پاکستانکھیتی باڑیمستقبل
📆19/06/2026 10:38 am
📰BOLNETWORK
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پاکستان میں کھیتی باڑی کے مستقبل کے لیے سیکرٹریٹ کے چیئرمین ڈاکٹر کبیر احمد سیدھو نے پاکستان میں کھیتی باڑی کے مارکیٹوں کو جدید بنانے کے لیے پاکستان مرچنٹل ایکسچینج (PMEX) پر ہاتھ کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان مرچنٹل ایکسچینج کے چیئرمین کو کھیتی باڑی کے مستقبل کے لیے ایک عملی منصوبہ تیار کرنے کے لیے کہا ہے جس میں کھیتی باڑی کے مستقبل کے لیے ضروری پیش رفت کی جائے۔

پاکستان میں کھیتی باڑی کے مستقبل کے لیے سیکرٹریٹ کے چیئرمین ڈاکٹر کبیر احمد سیدھو نے پاکستان میں کھیتی باڑی کے مارکیٹوں کو جدید بنانے کے لیے پاکستان مرچنٹل ایکسچینج (PMEX) پر ہاتھ کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان مرچنٹل ایکسچینج کے چیئرمین کو کھیتی باڑی کے مستقبل کے لیے ایک عملی منصوبہ تیار کرنے کے لیے کہا ہے جس میں کھیتی باڑی کے مستقبل کے لیے ضروری پیش رفت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے میں ایک الیکٹرانک وارہاؤس ریسیپٹ (EWR) سسٹم کو شامل کیا جائے جو وارہاؤسز اور PMEX کے ساتھ آن لائن رے ٹائم میں منسلک ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس سسٹم سے پاکستان کے کھیتی باڑی مارکیٹوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کسانوں، تجارتیں اور مصنوعات کی پرتھیوں کو بہترین اور شفاف قیمتوں کا حصول ممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مارکیٹ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس سے مارکیٹ کا اہلکار ہونا آسان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جدید سسٹم سے قیمتوں کی کھوج بہتر ہوگی اور مارکیٹ میں مسائل کم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کھیتی باڑی مارکیٹوں کو جدید بنانے کے لیے SECP کو ہمیشہ کوشاں رہنا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کوشاں رہنے سے پاکستان کی کھیتی باڑی مارکیٹوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے.

پاکستان میں کھیتی باڑی کے مستقبل کے لیے سیکرٹریٹ کے چیئرمین ڈاکٹر کبیر احمد سیدھو نے پاکستان میں کھیتی باڑی کے مارکیٹوں کو جدید بنانے کے لیے پاکستان مرچنٹل ایکسچینج (PMEX) پر ہاتھ کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان مرچنٹل ایکسچینج کے چیئرمین کو کھیتی باڑی کے مستقبل کے لیے ایک عملی منصوبہ تیار کرنے کے لیے کہا ہے جس میں کھیتی باڑی کے مستقبل کے لیے ضروری پیش رفت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے میں ایک الیکٹرانک وارہاؤس ریسیپٹ (EWR) سسٹم کو شامل کیا جائے جو وارہاؤسز اور PMEX کے ساتھ آن لائن رے ٹائم میں منسلک ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس سسٹم سے پاکستان کے کھیتی باڑی مارکیٹوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کسانوں، تجارتیں اور مصنوعات کی پرتھیوں کو بہترین اور شفاف قیمتوں کا حصول ممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مارکیٹ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس سے مارکیٹ کا اہلکار ہونا آسان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جدید سسٹم سے قیمتوں کی کھوج بہتر ہوگی اور مارکیٹ میں مسائل کم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کھیتی باڑی مارکیٹوں کو جدید بنانے کے لیے SECP کو ہمیشہ کوشاں رہنا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کوشاں رہنے سے پاکستان کی کھیتی باڑی مارکیٹوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے

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پاکستان کھیتی باڑی مستقبل سیکرٹریٹ چیئرمین

 

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