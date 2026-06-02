پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان آٹھواں اسٹریٹجک ڈائیلاگ، تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق

پاکستان اور یورپی یونین نے آٹھویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں تعلقات کو جامع شراکت داری میں تبدیل کرنے اور تعاون کے وسیع امکانات کو اجاگر کرنے کا عزم کیا۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کالاس نے اسلام آباد کا دورہ کیا اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی جس میں تجارت، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی اور علاقائی استحکام جیسے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے جی ایس پی پلس کی اہمیت اور امریکہ ایران ثالثی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔
پاکستان اور یورپی یونین نے آٹھویں پاکستان یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے دوران اپنے تعلقات کو ایک جامع اور باہمی مفاد پر مبنی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور و سلامتی پالیسی اور یورپی کمیشن کی نائب صدر کاجا کالاس نے اسلام آباد کا دورہ کیا اور اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کی جس میں دوطرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار سے ملاقاتوں میں علاقائی صورتحال، تجارت، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی، سلامتی، ہجرت اور پائیدار ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے نویں اجلاس کی میزبانی برسلز میں کرنے پر اتفاق کیا اور اعلیٰ سطح کے رابطوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ کاجا کالاس نے پاکستان کو ایک اہم علاقائی طاقت اور یورپی یونین کا کلیدی شراکت دار قرار دیا جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کی ثالثی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے اور جی ایس پی پلس پروگرام سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ملک ہے تاہم اس سہولت کے تسلسل کا انحصار گورننس، مزدوروں کے حقوق، ماحولیاتی معیار اور انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی وعدوں پر عملدرآمد میں پیش رفت پر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جی ایس پی پلس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ کثیر الجہتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے خلیج میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی یورپی یونین کی حمایت پر شکریہ ادا کیا اور اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو سراہا۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے دوران مشرق وسطیٰ کی صورتحال بالخصوص غزہ اور لبنان میں پیش رفت پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور جنگ بندی، انسانی امداد کی بلا رکاوٹ رسائی اور دو ریاستی حل پر زور دیا گیا۔ کاجا کالاس نے پاکستان کی سلامتی کو درپیش چیلنجز کو تسلیم کیا اور اسلام آباد کے دفاعی حق پر روشنی ڈالی جبکہ احتیاط اور کشیدگی میں کمی کی اپیل کی۔ اسحاق ڈار نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ یورپی یونین پاکستان کے بڑے تجارتی شراکت داروں میں شامل ہے اور جی ایس پی پلس فریم ورک دونوں فریقوں کے لیے سود مند ہے۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں یورپی یونین کے معاون کردار پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، موسمیاتی تبدیلی، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، صاف توانائی، ہجرت، نقل و حرکت اور عوامی روابط بالخصوص ایراسمس منڈس اسکالرشپ پروگرام کے ذریعے تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ یہ سات سال میں یورپی یونین کے خارجہ پالیسی سربراہ کا پہلا دورہ تھا.
