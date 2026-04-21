پاکستان کی ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے مصالحانہ کوششیں جاری

وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور مذاکرات کے ذریعے امن کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔
وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے ایک اہم پریس بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی مصالحانہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان ایران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور سفارت کاری کے ذریعے مسائل کے حل کو اولین ترجیح دے رہا ہے۔ وزیر اطلاعات کے مطابق پاکستان کی جانب سے کی جانے والی یہ سفارتی کاوشیں نہ صرف خطے کے لیے بلکہ عالمی سطح پر بھی امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہیں۔
حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے کسی بھی تناؤ کو کم کیا جا سکتا ہے اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ عطا تارڑ نے مزید بتایا کہ تاحال ایران کی جانب سے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کی باقاعدہ تصدیق موصول نہیں ہوئی ہے۔
تاہم پاکستان مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے تاکہ دوسرے مرحلے کو کامیابی سے مکمل کیا جا سکے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق جنگ بندی کا وقت 22 اپریل کی صبح 4 بج کر 50 منٹ پر ختم ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر ایرانی فیصلہ انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔
پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے یہ سنجیدہ اقدامات اس بات کا غماز ہیں کہ ملک کسی بھی قسم کے تصادم کے بجائے امن کے راستے کو ترجیح دیتا ہے۔ سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بھی ریڈ زون میں شہریوں کے داخلے اور دفاتر کو بند رکھنے کے بارے میں باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تاکہ امن و امان کی صورتحال برقرار رہے۔
دوسری جانب سیاسی حلقوں اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی دنیا بھر میں امن کی کاوشوں کو سراہا گیا ہے۔ ملک کے اندر بھی سیاسی رواداری اپنانے پر زور دیا گیا ہے تاکہ قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جا سکے۔
پاکستان کا یہ کردار خطے میں ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھرا ہے، جو نہ صرف اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا خواہش مند ہے بلکہ عالمی برادری کے ساتھ مل کر امن و سکون کے قیام کے لیے بھی پرعزم ہے۔ حکومت پاکستان کا عزم ہے کہ کسی بھی صورتحال میں سفارتی چینلز کا استعمال جاری رکھا جائے گا تاکہ خطے میں کسی بھی قسم کے ممکنہ بحران کو ٹالا جا سکے اور عوام کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔
