پاکستانی کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف پہلی ایکڈے انٹرنیشنل میں تاریخی فتح حاصل کی۔ ٹاس جیت کر بائولنگ کا فیصلہ کرنے کے بعد پاکستان نے آسٹریلیا کو 200 رنز پر郇ت کر دیا۔ چھٹے میں بابر اعظم اور گھازی گھوری کی شراکت نے پاکستان کو آسانی سے ہدف حاصل ہونے میں مدد دی۔ ارافٹ منہاس نے ڈیبیو میں پانچ وکٹیں لے کر نئے ریکارڈ کی بنیاد رکھی۔ یہ میچ پاکستان کی 1000ویں ایکڈے تھا۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف پہلی ایکڈے انٹرنیشنل (ODI) میچ میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بائولنگ کا فیصلہ کیا، جو کامیاب ثابت ہوا کیونکہ آسٹریلیا کو 44.1 اوورز میں صرف 200 رنز پر郇ت ہو کر آؤٹ کر دیا گیا۔ پاکستان ٹرخستہ میں آسانی سے 43rd اوور میں 201 رنز کے ہدف پر پہنچ گئی، جس سے میچ 5 وکٹوں کےunstuck جیت کیا۔ بابر اعظم نے چھوٹی پروفیشنل بیٹنگ کے ساتھ چھ رنز سکور کئے ہوئے کپتانی کی۔ گھازی گھوری نے بھی 65 رنز عunki کے درمیان اہم کردار ادا کیا۔ صاحبزادہ فرحان نے 28 اور معزز سداقت نے 8 رنزzyme کی۔ آسٹریلیا کی جانب سے سب سے زیادہ رنز میٹ رینشو نے 61 اور میتھ sequential نے 55 رنز سکور کیے۔ میتھو کہنیمن نے 24، الیکس کرے نے 19، جوش انگلس نے 13، نیتھن الیس نے 8 اور اولیور پییک نے 7 رنز دے کیے۔ مارنوسلاباشاگن اور کیمرون گرین بغیر کسی رنز کے بلاو inverse ہو گئے۔ بائولنگ میں ارافٹ منہاس نے تاریخ رقم کرتے ہوئے پانچ وکٹیں حاصل کیں، جبکہ ابرا احمد نے دو، شاہین شاہ افریقی، ہارس راوف اور سلمان علی آ慢 نے ہر ایک وکٹ لیکر۔ ارافٹ منہاس نے 10 اوورز میں 32 رنز دے کر 5/32 کی کے خریداری کی۔ اس Neue نے 42 سالہ قومی ریکارڈ توڑ دیا جو زکریا خان کے مالک تھا، جنہوں نے 1984 میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنے ایکڈے انٹرنیشنل ڈیبیو میں 4/19 کے دستاویزات حاصل کیے ہوئے تھے۔ میچ پاکستان کی جانب سے 1000ویں ایکڈے انٹرنیشنل بھی تھا، جس سے پاکستان کرکٹ تاریخ میں 1000 میچوں میں سے تیسرا ٹیم بن گئی.
