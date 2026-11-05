پاکپتن میں بس اور ٹرک کے ٹکراؤ سے 11 افراد جاں بحق
پنجاب کے ضلع پاکپتن میں دیالپور روڈ پر مسافر بس اور ٹرک کے شدید تصادم کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہوگئے ہیں، جس میں ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کردی گئی ہے۔
پنجاب کے ضلع پاکپتن میں دیالپور روڈ پر پیش آنے والے خوفناک سڑک حادثے میں 11 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہوگئے ہیں۔ مسافر بس اور ایک ٹرک کے درمیان ہونے والے اس شدید تصادم کے بعد ریسکیو 1122 کے رضاکار اور مقامی انتظامیہ کا ٹیم موقع پر فوری پہنچی۔ ہلاک ہونے والے تمام 11 افراد کو مردہ حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ زخمیوں کی حالت میں ناسازی بھی شامل ہے۔
حادثے کی تفصیلات اور نواحی علاقے
ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے بتایا کہ حادثہ دیالپور روڈ پر واقع 17 ایس پی اسٹاپ کے قریب پیش آیا۔ ملتان سے قصور جانے والی مسافر بس مخالف سمت سے آ رہے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹکراؤ کی شدت اتنی تھی کہ بس کے مسافراں شدید زخمی ہوئے۔ ڈی ایچ کیو اسپتال پاکپتن میں ہلاکتوں کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کردی گئی ہے۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
ڈپٹی کمشنر کی جانب سے طبی انتظامات
ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے تصدیق کی کہ اضافی ڈاکٹرز اور طبی عملے کو اسپتال طلب کر لیا گیا ہے۔ وہ خود بھی جائے وقوعہ پر پہنچے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی۔ انہوں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ زخمیوں کی تعداد اور اموات میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے جہاں انہیں علاج جاری ہے۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے اقدامات
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پاکپتن میں ہونے والے بس حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے زخمیوں کو بہترین علاج کی فراہمی کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر پاکپتن وزیراعلیٰ کی ہدایت پر اسپتال پہنچے اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ مریم نواز شریف نے زخمی مسافروں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور سوگوار خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔
ریسکیو 1122 کا کردار اور امدادی کارروائیاں
حادثے کے بعد ریسکیو 1122 کے رضاکاروں نے فوری کارروائی کی اور زخمیوں کو محفوظ طریقے سے اسپتال پہنچایا۔ ان کی فوری مداخلت سے زندگیوں کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انتظامیہ نے زخمیوں کی منتقلی اور طبی سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے تمام ذرائع بروئے کار لائے۔
سیاحتی اور مقامی اثرات کا جائزہ
یہ حادثہ دیالپور روڈ پر ٹریفک کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے تصادم کی وجوہات اور سڑک کی حالت پر تشویش کا اظہار کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔
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