پاک فوج نے فتح-3 میزائل کی کامیاب ٹیسٹ لانچنگ کر دی
پاکستان آرمی نے سپرسونک کروز میزائل فتح-3 کی کامیاب ٹیسٹ لانچنگ کا اعلان کیا ہے جو قومی دفاعی صلاحیتوں میں ایک اہم پیشرفت ہے۔
پاکستان آرمی نے بدھ کی روز قومی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافے کا ثبوت دیتے ہوئے سپرسونک کروز میزائل فتح-3 کی کامیاب ٹیسٹ لانچنگ کا اعلان کیا ہے۔ اس پیشرفت نے ملک کی روایتی بازداشت کی صلاحیتوں کو مزید مستحکم بنایا ہے اور دفاعی میدان میں ایک نیا سنگ میل قائم کیا ہے۔
فتح-3 میزائل کی تکنیکی خصوصیات
بین الخدمة عوامی روابط (آئی ایس پی آر) کے مطابق، یہ جدید میزائل جدید نیویگیشن اور پروپلشن سسٹم سے لیس ہے۔ یہ طویل فاصلے پر واقع اہداف کو سپرسونک رفتار سے حرکت کرتے ہوئے انتہائی درستگی اور ہلاکت خیز طاقت کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔Also readروسی مشن کی چاند کے جنوبی قطب پر پہنچنے کی ناکام کوشش کے بعد دنیا کی نظریں اب انڈیا پر
مزدوروں کے ذرائع کے مطابق، فتح-3 میزائل پاکستان آرمی کے راکت فورس کمانڈ کی آپریشنل لچک اور Strike رینج کو نمایاں طور پر بڑھائے گا۔ یہ جدید ہتھیار نظام ملک کی مجموعی روایتی بازداشت اور دفاعی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔
اعلیٰ عہدیداران کی موجودگی اور کنگرواٹ
اس ٹیسٹ لانچنگ کی نگرانی کمانڈر، آرمی راکٹ فورس کمانڈ، پاک آرمڈ فورسز کے سینئر افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے کی۔ یہ منظر یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح فوجی اعلیٰ عہدیداران اور جدید ٹیکنالوجی کے ماہرین مل کر ملک کی دفاعی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔
صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شیخ شہباز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورز فیلڈ مارشل سید اسیم منیر نے کامیاب میزائل لانچنگ میں حصہ لینے والوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے سائنسدانوں، انجینئرز اور دیگر عملے کی وقفے اور تعهد کی تعریف کی۔
دفاعی حکمت عملی میں تبدیلیاں
فوج نے کامیاب ٹیسٹ کو پاکستان کی قومی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے میں ایک اور اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ اس ٹیسٹ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ملک کی دفاعی صلاحیتوں میں کس طرح کی جدیدیت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ علاقائی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
اس نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب پاکستان آرمی کے پاس طویل فاصلے تک حملہ کرنے اور درستگی سے اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت مزید بڑھ گئی ہے۔ یہ فتح-3 میزائل ملک کی دفاعی حکمت عملی میں ایک اہم اضافہ ہے۔
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