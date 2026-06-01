پاک چین کے مابین کاروباری تعاون میں نئے دور کا آغاز

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے مابین کاروباری تعاون میں نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے مابین صنعتی، زرعی اور ٹیکنالوجیکل تعاون میں اضافہ ہو گا اور یہ پاکستان کی Exports میں اضافہ اور نئے ملازمت کے مواقع پیدا کرے گا۔
پاک چین کے مابین کاروباری تعاون نئے دور میں داخل ہو گیا ہے جیسے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے تعلقات میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے مابین کاروباری تعاون میں نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے مابین صنعتی، زرعی اور ٹیکنالوجیکل تعاون میں اضافہ ہو گا اور یہ پاکستان کیExports میں اضافہ اور نئے ملازمت کے مواقع پیدا کرے گا۔ وزیر اعظم نے ایک ریویو میٹنگ کی صدارت کی جس کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس کانفرنس کے دوران حانگژو میں ہونے والے معاہدے اور ممو آف انڈر اسٹینڈنگ (MoUs) کو جلد سے جلد سرکاری معاہدے اور مشترکہ کاروبار میں تبدیل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وزیراعظم باقاعدگی سے ماہانہ ریویو میٹنگوں کی صدارت کریں گے تاکہ کانفرنس کے نتیجے پر پورا پابند رہا جاسکے۔ وزیراعظم نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ چین اکیڈمی آف اگریکلچرل سائنسز اور پاکستان اگریکلچرل ریسرچ کونسل (PARC) کے مابین تعاون کو مؤثر طریقے سے implement کیا جائے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ زرعی تحقیقات، جدید ٹیکنالوجی اور پاکستان چین مشترکہ کاروبار زراعت کے شعبے میں انقلاب کا باعث بنے گا۔ ریویو میٹنگ کے دوران شریک حقداروں کو بتایا گیا کہ پاکستان چین بزنس ٹو بزنس کانفرنس کے دوران حانگژو میں 123 پاکستان ی کمپنیوں اور 436 چینی کمپنیوں نے شرکت کی اور اس کانفرنس کے دوران 207 ممو آف انڈر اسٹینڈنگ (MoUs) کی دستخطیں کی گئیں جن کا تخمینہ لگ بھگ 7.
54 بلین ڈالر ہے۔ ان ممو آف انڈر اسٹینڈنگ کو کئی اہم شعبوں میں دستخطیں کی گئیں جن میں بٹری انرجی اسٹوریج سسٹم، آرٹیفیشل انٹیلی جنس (AI)، موبائل فون اور ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز شامل ہیں۔ کئی اہم معاہدے ڈھانچے، بیج، جدید ندیاری ہدایتیات، مچھلیوں کے شعبے اور کھانے کے پروسیسنگ کے شعبے میں بھی ہوئے
پاکستان چین کاروباری تعاون وزیراعظم محمد شہباز شریف
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Those who demanded lockdown are now holding rallies: PM ImranThe PM said that industrialization and increase in exports will lead to wealth creation
Read more »
Govt made record repayments of foreign loans in 2.5 years: PM ImranPM Imran expressed pleasure over record increase in Pakistan's exports.
Read more »
Swiss pharma exports to Russia soar despite sanctionsSwiss exports to Russia have dropped only slightly despite the sanctions imposed by Bern, with pharmaceutical exports soaring to record levels, a report said
Read more »
Pakistan’s exports rise by 4.45% in FY 2024-25, despite drop in food exportsPakistan recorded a 4.45% increase in overall exports during the fiscal year 2024-25, according to newly released trade data
Read more »
Gohar Ejaz expresses concern over drop in exportsFormer Caretaker Minister Gohar Ejaz on Saturday expressed serious concern over the decrease in exports, saying “expensive” dollar has failed to spurt exports, reported 24NewsHD TV channel.
Read more »
Pakistani rice exports fall, global prices halve as India re-enters marketPakistan’s rice exports drop in H1 2026, global prices halve due to India resuming exports, while $2 billion rice stock and government support sustain local sector
Read more »