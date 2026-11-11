پاک فوج نے 46 ویں پارا سینٹرل میٹ میں شرکت اور فاتحین کی اعزازی تقریب میں خصوصی شرکت
پاکستان آرمی نے 46 ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے سنٹرل میٹ میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس بڑے شوٹنگ مقابلے میں ایک ہزار پانچ سو سے زائد شرکاء نے حصہ لیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل اسامہ منیر اور نیوی کے چیف آف اسٹاف ایڈمرل نشیب اشرف نے اختتامی تقریب میں شرکت کی اور فاتحین کو انعامات دیے۔
پاک فوج نے 46 ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن (پارا) سینٹرل میٹ میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے جس میں دس ہزار سے زائد شرکاء نے شرکت کی۔ یہ ایک بڑا شوٹنگ ایونٹ تھا جس میں مسلح افواج، سول ایڈمنسٹریٹیو فورسز اور شہری شوٹنگ ایسوسی ایشنز کے نمائندے شامل تھے۔ یہ مسابقت ایک مہینے تک جاری رہی اور اس کا اختتامی تقریب جمعرات کو جہلم میں آرمی مارکشمanship یونٹ میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سیف اسامہ منیر بطور چیف گیسٹ شریک ہوئے۔ ان کے ساتھ نیوی کے چیف آف اسٹاف ایڈمرل نشیب اشرف بھی موجود تھے جنہیں گسٹ آف آنر کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ دونوں اعلیٰ عہدیداران نے مختلف زمرے میں فاتحین اور دوسرے نمبر پر آنے والوں کو ٹرافیوں اور تمغے پیش کیے۔ پاکستان فوج نے چوتھی انٹر سروسز کامبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ میں چیمپئن شپ ٹرافی جیت کر اپنی برتری ثابت کی۔ جبکہ آرمی مارکشمanship یونٹ نے پرائم منسٹر کے سکلز ایٹ آرمز بگ بور نیشنل چیلنج میچ میں بھی فتح حاصل کی۔ یہ دونوں انعامات پاکستانی فوجی تاریخ میں اہمیت کی حامل ہیں اور انہوں نے دکھایا کہ فوجی اہلکار کتنے مہارت سے ہتھیاروں کو چلاتے ہیں۔ خاص طور پر ماسٹر ایٹ آرمز ٹرافی جسے ڈولی کپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پنجاب رجمنٹ کے ہاویلدار فضل رحمان کو دی گئی۔ پنجاب رجمنٹ نے یونٹ فائرنگ پروفیشنسی میچ اور انفنٹری اسکوڈ میچ بھی جیت کر اپنی دھاک بٹھائی۔ اس مقابلے میں ایک ہزار پانچ سو سے زائد شوٹرز شامل تھے جو فوج، بحریہ، ایئر فورس، رجمنٹس، اسکواڈز اور شہری ایسوسی ایشنز کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ان میں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اسکاؤٹس اور شہری شرکاء شامل تھے۔ فیلڈ مارشل اسامہ منیر نے شرکاء کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کی مہارت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ شوٹنگ میں مہارت ایک پروفیشنل سپاہی کی پہچان ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ چھوٹے ہتھیاروں پر عبور بنیادی فوجی تربیت کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہتھیاروں کے استعمال میں اعلیٰ معیار برقرار رکھنا فوجی تیاری اور پیشہ ورانہ قابلیت کا اہم ستون ہے۔ یہ میٹل فوجی اہلکاروں اور شہری شرکاء کی مہارت کا اندازہ لگانے کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اس تقریب میں ٹریننگ اینڈ ایویلیوشن کے انسپیکٹر جنرل اور کمانڈر راولپنڈی کور نے بھی چیف آف آرمی اسٹاف کا استقبال کیا۔.
پاک فوج نے 46 ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن (پارا) سینٹرل میٹ میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے جس میں دس ہزار سے زائد شرکاء نے شرکت کی۔ یہ ایک بڑا شوٹنگ ایونٹ تھا جس میں مسلح افواج، سول ایڈمنسٹریٹیو فورسز اور شہری شوٹنگ ایسوسی ایشنز کے نمائندے شامل تھے۔ یہ مسابقت ایک مہینے تک جاری رہی اور اس کا اختتامی تقریب جمعرات کو جہلم میں آرمی مارکشمanship یونٹ میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سیف اسامہ منیر بطور چیف گیسٹ شریک ہوئے۔ ان کے ساتھ نیوی کے چیف آف اسٹاف ایڈمرل نشیب اشرف بھی موجود تھے جنہیں گسٹ آف آنر کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ دونوں اعلیٰ عہدیداران نے مختلف زمرے میں فاتحین اور دوسرے نمبر پر آنے والوں کو ٹرافیوں اور تمغے پیش کیے۔ پاکستان فوج نے چوتھی انٹر سروسز کامبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ میں چیمپئن شپ ٹرافی جیت کر اپنی برتری ثابت کی۔ جبکہ آرمی مارکشمanship یونٹ نے پرائم منسٹر کے سکلز ایٹ آرمز بگ بور نیشنل چیلنج میچ میں بھی فتح حاصل کی۔ یہ دونوں انعامات پاکستانی فوجی تاریخ میں اہمیت کی حامل ہیں اور انہوں نے دکھایا کہ فوجی اہلکار کتنے مہارت سے ہتھیاروں کو چلاتے ہیں۔ خاص طور پر ماسٹر ایٹ آرمز ٹرافی جسے ڈولی کپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پنجاب رجمنٹ کے ہاویلدار فضل رحمان کو دی گئی۔ پنجاب رجمنٹ نے یونٹ فائرنگ پروفیشنسی میچ اور انفنٹری اسکوڈ میچ بھی جیت کر اپنی دھاک بٹھائی۔ اس مقابلے میں ایک ہزار پانچ سو سے زائد شوٹرز شامل تھے جو فوج، بحریہ، ایئر فورس، رجمنٹس، اسکواڈز اور شہری ایسوسی ایشنز کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ان میں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اسکاؤٹس اور شہری شرکاء شامل تھے۔ فیلڈ مارشل اسامہ منیر نے شرکاء کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کی مہارت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ شوٹنگ میں مہارت ایک پروفیشنل سپاہی کی پہچان ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ چھوٹے ہتھیاروں پر عبور بنیادی فوجی تربیت کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہتھیاروں کے استعمال میں اعلیٰ معیار برقرار رکھنا فوجی تیاری اور پیشہ ورانہ قابلیت کا اہم ستون ہے۔ یہ میٹل فوجی اہلکاروں اور شہری شرکاء کی مہارت کا اندازہ لگانے کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اس تقریب میں ٹریننگ اینڈ ایویلیوشن کے انسپیکٹر جنرل اور کمانڈر راولپنڈی کور نے بھی چیف آف آرمی اسٹاف کا استقبال کیا۔
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