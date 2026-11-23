پاک پرتگال بزنس فورم 2026 کا اعلان، اقتصادی شراکت میں نئی نئی
اسلام آباد میں 23 نومبر 2026 کو منعقد ہونے والے بزنس فورم کے ذریعے پاکستان اور پرتگال کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع کا آغاز متوقع ہے۔
پاکستان اور پرتگال کے درمیان دوطرفہ معاشی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے جس کے تحت پاک پرتگال بزنس فورم کا انعقاد طے پائے گا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹی کونسل ( ایس آئی ایف سی) کے زیر اہتمام یہ بزنس فورم 23 نومبر 2026 کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ اس ایونٹ کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کاروباری روابط، تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع کو متعارف کرانا اور انہیں مزید مضبوط بنانا ہے۔
پرتگال کے وزیروں کا اسلام آباد میں دورہ اور ملاقاتیں
پرتگال کے وزیر خارجہ پاؤلو رینجل اور ایک کاروباری وفد اسلام آباد میں بزنس فورم میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ اس اہم دورے کے دوران پاؤلو رینجل پاکستانی ہم منصب سے براہ راست مذاکرات کریں گے۔ اس کے علاوہ، پرتگال کی قیادت دیگر اعلیٰ پاکستانی قیادت سے بھی ملاقاتیں کرے گی تاکہ معاشی تعاون کے پہلوؤں پر غور کیا جا سکے۔Also readDubai Run 2026 turns Sheikh Zayed Road into a sea of runners
ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری اور مشترکہ ورکنگ گروپ
اس بزنس فورم کی کامیابی کے لیے ایس آئی ایف سی نے دونوں ممالک کے نمائندوں پر مشتمل ایک مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دیدیا ہے۔ یہ گروپ فورم کے انتظامات اور منصوبہ بندی کے لیے ذمہ دار ہوگا۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر معاشی سہولت کاری کی بدولت پاکستان اور پرتگال کے درمیان دوطرفہ شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔
تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع پر توجہ
پاک پرتگال بزنس فورم دوطرفہ اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، کاروباری روابط کو فروغ دینے، اور تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے میں اہم معاون ثابت ہوگا۔ اس ایونٹ کے ذریعے دونوں ممالک کے تاجر اور سرمایہ کار اپنے تعلقات کو وسعت دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم حاصل کریں گے۔
2026 میں منعقد ہونے والے ایونٹ کی تیاریاں
پاک پرتگال بزنس فورم 23 نومبر 2026 کو اسلام آباد میں ہونے والے اہم ایونٹ کے طور پر منایا جائے گا۔ اس تاریخ کے تعین کے بعد ایس آئی ایف سی اور متعلقہ ادارے اس واقعے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ مستقبل قریب میں دونوں ممالک کے درمیان معاشی تبادلوں کے لیے یہ ایک اہم دن ثابت ہو سکتا ہے۔
مستقبل کے معاشی تعاون کے نئے دور کا آغاز
اس بزنس فورم کے ذریعے پاکستان اور پرتگال کے درمیان معاشی تعاون کے نئے باب کا آغاز متوقع ہے۔ یہ ایونٹ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم کو بڑھانے اور سرمایہ کاری کے نئے راستے کھولنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے کاروباری رہنما ایک دوسرے کے بازاروں میں داخلے کے لیے حکمت عملی وضع کریں گے۔
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