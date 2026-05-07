پاک بھارت فوجی کشیدگی اور معرکہ حق پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا بریفنگ

لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے گزشتہ سال کی پاک بھارت فوجی کشیدگی کے واقعات، پاکستان کے بھرپور دفاعی جواب اور علاقائی استحکام میں پاکستان کے کلیدی کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ( آئی ایس پی آر ) کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے ایک خصوصی پریس کانفرنس کے دوران معرکہ حق کی پہلی برسی کے موقع پر میڈیا نمائندوں کو گزشتہ سال پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی شدید فوجی کشیدگی کے واقعات کے بارے میں جامع بریفنگ فراہم کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ 6 اور 7 مئی کے دوران بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں پیش آنے والے ایک واقعے کو غلط رنگ دے کر پاکستان پر انتہائی بے بنیاد اور من گھڑت الزامات عائد کیے اور انہی جھوٹے دعوؤں کی بنیاد پر پاکستانی قلمرو پر حملہ کرنے کی جسارت کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ بھارت کا یہ اقدام نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی تھی بلکہ اس کا اصل مقصد خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا تھا تاکہ وہ اپنے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک مصنوعی بحران کھڑا کر سکے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے خطے میں امن اور سلامتی کی خواہش ظاہر کی ہے لیکن جب بات قومی سلامتی، territorial integrity اور سرحدوں کی حفاظت کی آتی ہے تو پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گا اور اس کا جواب ہمیشہ سخت ہوگا۔ بریفنگ کے دوران لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے تفصیل سے بتایا کہ بھارت ی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے اپنی پوری فوجی قوت کا استعمال کیا اور دشمن کے حملوں کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ اسے بھرپور اور مؤثر جواب دے کر اپنی دفاعی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس فوجی ٹکراؤ کے نتیجے میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی اور دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان 80 گھنٹوں سے زائد عرصے تک ایک شدید اسٹینڈ آف کی صورتحال برقرار رہی، جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ اس دوران پاکستانی افواج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت، جرات اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ بریفنگ میں اس بات کا خاص ذکر کیا گیا کہ اس فوجی تبادلے کے دوران پاکستان نے بھارت کے متعدد جنگی طیاروں اور جدید ڈرونز کو مار گرایا، جس سے بھارت ی فضائیہ کو شدید نقصان پہنچا اور ان کے غلط تکبر کو خاک میں ملا دیا گیا۔ پاکستان کا ردعمل انتہائی فیصلہ کن، متوازن اور ضرورت کے مطابق تھا، جس نے یہ واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی دفاعی لائنیں ناقابل تسخیر ہیں اور کسی بھی بیرونی مداخلت یا جارحیت کا جواب اسی شدت اور طاقت سے دیا جائے گا جس سے وہ شروع کی گئی ہوگی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے مزید کہا کہ یہ شدید کشیدگی بالآخر 10 مئی کو ختم ہوئی جب ریاستہائے متحدہ امریکہ کی سفارتی مداخلت کے بعد صورتحال میں بہتری آئی اور تناؤ میں کمی واقع ہوئی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان واقعات نے عالمی سطح پر پاکستان کے اس مقام کو مزید مستحکم کیا ہے کہ پاکستان خطے میں ایک نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر کام کر رہا ہے، یعنی وہ نہ صرف اپنے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے بلکہ وہ جنگ کو طول دینے کے بجائے اسے ختم کرنے اور امن قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس بریفنگ نے ایک بار پھر پاکستان کی قومی خود مختاری کے دفاع کے لیے عزم اور تیاری کو اجاگر کیا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کی قربانیاں اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت اس بات کی گواہ ہے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ واقعہ تاریخ میں ایک سبق کے طور پر یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح پاکستان نے اپنی بقا اور وقار کے لیے دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ پاکستان کا پیغام اب بھی واضح ہے کہ وہ امن چاہتا ہے لیکن اپنی آزادی، وقار اور زمین کے ایک انچ کے لیے بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے اس کی افواج پوری طرح مستعد ہیں.
انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے ایک خصوصی پریس کانفرنس کے دوران معرکہ حق کی پہلی برسی کے موقع پر میڈیا نمائندوں کو گزشتہ سال پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی شدید فوجی کشیدگی کے واقعات کے بارے میں جامع بریفنگ فراہم کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ 6 اور 7 مئی کے دوران بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں پیش آنے والے ایک واقعے کو غلط رنگ دے کر پاکستان پر انتہائی بے بنیاد اور من گھڑت الزامات عائد کیے اور انہی جھوٹے دعوؤں کی بنیاد پر پاکستانی قلمرو پر حملہ کرنے کی جسارت کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ بھارت کا یہ اقدام نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی تھی بلکہ اس کا اصل مقصد خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا تھا تاکہ وہ اپنے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک مصنوعی بحران کھڑا کر سکے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے خطے میں امن اور سلامتی کی خواہش ظاہر کی ہے لیکن جب بات قومی سلامتی، territorial integrity اور سرحدوں کی حفاظت کی آتی ہے تو پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گا اور اس کا جواب ہمیشہ سخت ہوگا۔ بریفنگ کے دوران لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے تفصیل سے بتایا کہ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے اپنی پوری فوجی قوت کا استعمال کیا اور دشمن کے حملوں کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ اسے بھرپور اور مؤثر جواب دے کر اپنی دفاعی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس فوجی ٹکراؤ کے نتیجے میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی اور دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان 80 گھنٹوں سے زائد عرصے تک ایک شدید اسٹینڈ آف کی صورتحال برقرار رہی، جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ اس دوران پاکستانی افواج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت، جرات اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ بریفنگ میں اس بات کا خاص ذکر کیا گیا کہ اس فوجی تبادلے کے دوران پاکستان نے بھارت کے متعدد جنگی طیاروں اور جدید ڈرونز کو مار گرایا، جس سے بھارتی فضائیہ کو شدید نقصان پہنچا اور ان کے غلط تکبر کو خاک میں ملا دیا گیا۔ پاکستان کا ردعمل انتہائی فیصلہ کن، متوازن اور ضرورت کے مطابق تھا، جس نے یہ واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی دفاعی لائنیں ناقابل تسخیر ہیں اور کسی بھی بیرونی مداخلت یا جارحیت کا جواب اسی شدت اور طاقت سے دیا جائے گا جس سے وہ شروع کی گئی ہوگی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے مزید کہا کہ یہ شدید کشیدگی بالآخر 10 مئی کو ختم ہوئی جب ریاستہائے متحدہ امریکہ کی سفارتی مداخلت کے بعد صورتحال میں بہتری آئی اور تناؤ میں کمی واقع ہوئی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان واقعات نے عالمی سطح پر پاکستان کے اس مقام کو مزید مستحکم کیا ہے کہ پاکستان خطے میں ایک نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر کام کر رہا ہے، یعنی وہ نہ صرف اپنے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے بلکہ وہ جنگ کو طول دینے کے بجائے اسے ختم کرنے اور امن قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس بریفنگ نے ایک بار پھر پاکستان کی قومی خود مختاری کے دفاع کے لیے عزم اور تیاری کو اجاگر کیا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کی قربانیاں اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت اس بات کی گواہ ہے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ واقعہ تاریخ میں ایک سبق کے طور پر یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح پاکستان نے اپنی بقا اور وقار کے لیے دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ پاکستان کا پیغام اب بھی واضح ہے کہ وہ امن چاہتا ہے لیکن اپنی آزادی، وقار اور زمین کے ایک انچ کے لیے بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے اس کی افواج پوری طرح مستعد ہیں
پاک فوج بھارت آئی ایس پی آر قومی خود مختاری علاقائی امن