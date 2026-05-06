پاک فضائیہ کی جانب سے معرکہ حق کی پہلی برسی کی یاد منانا: قومی عزم اور دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ

پاک فوج اور پاک فضائیہ نے معرکہ حق کی پہلی برسی کے موقع پر وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیتے ہوئے دشمن کو واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی خودمختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
پاک مسلح افواج اور بالخصوص پاک فضائیہ نے معرکہ حق کی پہلی برسی کے موقع پر ملکی تاریخ کے ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن باب کو نہایت فخر اور وقار کے ساتھ یاد کیا ہے۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو پیش آنے والے ان تاریخی واقعات نے نہ صرف قومی اعتماد کو ایک نئی جلا بخشی بلکہ اس بات کی بھی بھرپور تصدیق کی کہ پاک فضائیہ کی جدید کاری کی مسلسل کوششیں اور دفاع ی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کی جانے والی سخت محنت رنگ لائی ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری کردہ ایک تفصیلی پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ یہ تاریخی سنگ میل پاک فضائیہ کے اس سفر کی بھرپور عکاسی کرتا ہے جس کا بنیادی مقصد اسے ایک مستقبل کے لیے تیار فضائی طاقت بنانا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جدید ترین نظاموں کی شمولیت اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے تیز رفتار استعمال کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ آپریشنل صلاحیتوں کو مزید مستحکم اور مؤثر بنایا جا سکے۔ پاک فضائیہ اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ مرکوز، مستعد اور چوکس ہے اور مستقبل کے پیچیدہ جنگی میدان کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ وطن عزیز کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب انتہائی فیصلہ کن اور مؤثر انداز میں دیا جائے گا۔ پریس ریلیز میں انتہائی واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی دشمنانہ منصوبے کا مقابلہ اس طاقت، درستگی اور عزم کے ساتھ کیا جائے گا جو معرکہ حق کے دوران دشمن نے محسوس کیا تھا اور یہ عزم آنے والے وقت میں مزید مضبوط اور ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ ملٹی ڈومین آپریشنز کی مہارت حاصل کر کے پاک فضائیہ نے خود کو ایک ایسی مستقبل پسند طاقت کے طور پر منوایا ہے جو جدید فضائی جنگوں کے بدلتے ہوئے پیرامیٹرز اور فطرت کے مطابق پاکستان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ ان آپریشنز کی کامیاب تکمیل، جو کہ اپنے دائرہ کار میں بے مثال اور فضائی جنگ کی تاریخ میں ایک نئی مثال تھے، نے نہ صرف پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا بلکہ اس سے پوری پاکستانی قوم کے اندر ایک نیا جوش، بے پناہ اعتماد اور فخر پیدا ہوا۔ پاکستان ہمیشہ سے ایک امن پسند ملک رہا ہے اور اس کی مسلح افواج ایک پختہ، سنجیدہ اور ذمہ دارانہ اسٹریٹجک کلچر کی حامل ہیں۔ پاک فوج کی ہر کوشش، ہر تیاری اور ہر اقدام کا بنیادی مقصد خطے میں پائیدار امن کا قیام، استحکام کا فروغ اور سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ مسلح افواج اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ خطے کا جغرافیائی سیاسی ماحول اور سیکیورٹی کی صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے اور مخالف قوتیں اپنی صلاحیتوں میں جارحانہ اضافہ کر رہی ہیں تاکہ توازن کو بگاڑا جا سکے۔ اس بدلتے ہوئے اسٹریٹجک ماحول کے باوجود، پاکستان کی حفاظت کے لیے مسلح افواج کا عزم، ان کی بیداری اور لگن غیر متزلزل ہے۔ پاک فوج مسلسل ان اہم صلاحیتوں، جدید ترین ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت میں سرمایہ کاری کر رہی ہے جو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ وہ مستقبل کے جنگی میدان کے ہر پہلو سے واقف ہیں اور وطن پر ہونے والے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج کی رات پوری قوم پاک فضائیہ کے ہر جری رکن کو ان کی پیشہ ورانہ مہارت، عظیم قربانیوں، انتھک کوششوں اور غیر معمولی آپریشنل توجہ کے لیے خراج تحسین پیش کرتی ہے، جو پاکستان کی فضائی حدود کے تاریخی دفاع میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے۔ پاک فضائیہ ہمیشہ کی طرح بے مثال رہے گی اور اس عظیم قوم کے لیے فخر، طاقت اور اعتماد کی ایک روشن علامت بنی رہے گی کیونکہ اس کا عزم پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے.
