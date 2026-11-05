پاک فوج نے کرم میں افغان طالبان کی دراندازی ناکام بناتے ہوئے منہ توڑ جواب دیا
پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے کرم کے شلوزان سیکٹر میں افغان طالبان کی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا، جس میں دہشت گردوں کی دراندازی ناکام قرار پائی۔
پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے کرم ایجنسی کے شلوزان سیکٹر میں افغان طالبان کی جارحیت کا ایک منہ توڑ اور مؤثر جواب دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق، فتنہ الخوارج کی دہشت گرد تنظیم نے سرحدی علاقے میں دراندازی کی کوشش کی مگر یہ کوشش ناکام قرار پائی۔ سیکیورٹی فورسز نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے اس دہشت گرد حملے کو ناکام بنانے کے لیے سخت کارروائی عمل میں لائی۔
سرحدی تناؤ اور دہشت گردوں کی دراندازی
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق، پاکستانی سکیورٹی فورسز اپنے فرائض کے تحت افغان طالبان کی جانب سے دہشت گرد تنظیم کی تشکیل اور دراندازی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اسی دوران، افغان طالبان نے بلااشتعال اور بغیر کسی provocateur کے فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ان ذرائع نے واضح کیا کہ افغان طالبان کی جانب سے شروع کی گئی اس بے بنیاد فائرنگ کا مقصد سرحدی علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنا اور دہشت گردوں کی رسوخ بڑھانا تھا۔Also readGold Price in Pakistan Soars Rs9,600/Tola
پاکستانی فوج کی مؤثر جوابی کارروائی
افغان طالبان کی جانب سے کی گئی اس بلااشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے، پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے سختی اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق، فورسز نے فوری، مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا جس میں بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ یہ کارروائی اس طرح سے منصوبہ بند تھی کہ اس کا مقصد نہ صرف فائرنگ روکنا تھا بلکہ دہشت گردوں کی ساخت کو بھی نقصان پہنچانا تھا۔
دہشت گردوں کو سنگین نقصان اور ناکامی
سیکیورٹی فورسز کی اس سخت جوابی کارروائی کے نتیجے میں دہشت گردوں کی دراندازی کی کوششیں مکمل طور پر ناکام قرار پائیں۔ ذرائع کے مطابق، افغان طالبان کی پوسٹوں کو بھاری حد تک نقصان پہنچا۔ اس کارروائی میں دہشت گردوں کی جانب سے کی جانے والی تشکیل کی کوششیں بھی ناکام رہیں، جس سے سرحدی علاقے میں امن و امان بحال کرنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔
سرحدی علاقے میں مستقبل کی صورتحال
اس واقعے کے بعد سے کرم ایجنسی کے شلوزان سیکٹر میں صورتحال پر سختی سے نظر رکھی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ وہ سرحدی علاقوں میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی نگرانی جاری رکھیں گی۔ ان کا مقصد ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی تحریک یا دہشت گردانہ سرگرمی سرحد پار کرنے سے قبل ہی ناکام بنا دی جائے۔
عوام اور علاقے پر اثرات
اس کارروائی کا اثر نہ صرف سرحدی علاقوں پر پڑا ہے بلکہ یہ خطے میں امن کی فضا کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ایسی سخت کارروائیاں دہشت گردوں کے ہمت کو توڑنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی اس کامیابی سے علاقے کے شہریوں میں یہ یقین مضبوط ہوا ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے حکام ہر ممکن قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔
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