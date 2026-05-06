پاک بحریہ کے چیف ایڈمرل نوید اشرف کا بحری حدود میں مسلسل جنگی تیاریوں اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول پر زور

اسلام آباد میں منعقدہ پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس میں ایڈمرل نوید اشرف نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاریوں اور بحری سیکورٹی کے نئے چیلنجز پر تفصیلی گفتگو کی۔
اسلام آباد میں منعقدہ پاک بحریہ کی اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم، کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس کے اختتام پر چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے ایک انتہائی جامع اور بصیرت افروز خطاب کیا۔ انہوں نے اس بات پر بہت شدت سے زور دیا کہ موجودہ پیچیدہ عالمی منظرنامے میں پاکستان کے لیے اپنی بحری حدود کی حفاظت اور روایتی و غیر روایتی خطرات کے خلاف ہر لمحہ مستعد رہنا اب ایک ناگزیر ضرورت بن چکا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ سمندری حدود میں درپیش چیلنجز اب صرف روایتی بحری جنگوں یا سرحدوں کی حفاظت تک محدود نہیں رہے بلکہ ان میں اب سائبر حملے، سمندری ڈکاسی، دہشت گردی اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے غیر روایتی خطرات بھی شامل ہو چکے ہیں جن سے نمٹنے کے لیے ایک نئے اور جدید نظریے کی ضرورت ہے۔ اس اہم کانفرنس میں پاک بحریہ کے پرنسپل اسٹاف افسران اور فیلڈ کمانڈرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جہاں نہ صرف آپریشنل تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا بلکہ مستقبل کے لیے ایسی حکمت عملی مرتب کی گئی جو پاکستان کے دفاعی مفادات کے عین مطابق ہو۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ انتہائی کشیدہ اور غیر یقینی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے ایڈمرل نوید اشرف نے بحری ڈومین میں تیزی سے ابھرتے ہوئے نئے خطرات کی نشاندہی کی۔ انہوں نے خاص طور پر جہاز رانی کی آزادی اور مواصلات کی اہم سمندری لائنوں یعنی سی لائنز آف کمیونیکیشن میں ممکنہ خلل کے امکانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اسٹریٹجک چوک پوائنٹس، جیسے کہ خلیج عمان اور باب المندب، پر بحری سیکورٹی کی صورتحال انتہائی اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، جس کے براہ راست اثرات پاکستان کی معیشت، تجارت اور قومی سلامتی پر پڑ سکتے ہیں۔ اس نازک تناظر میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان بحریہ کے لیے جدید ترین اور نیش ٹیکنالوجیز کا حصول اب کوئی معمولی انتخاب نہیں بلکہ ایک مطلق اسٹریٹجک ضرورت بن چکا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر ہمیں اپنے سمندری مفادات کا تحفظ کرنا ہے اور دشمن کے کسی بھی ممکنہ وار کو ناکام بنانا ہے تو ہمیں مصنوعی ذہانت، خود مختار نظاموں اور جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی کو اپنی قوت کا حصہ بنانا ہوگا تاکہ ہم کسی بھی صورتحال میں برتری حاصل کر سکیں۔ اس اہم فورم کے دوران معرکہ حق کی پہلی برسی بھی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی، جس میں مئی 2025 کے تنازع کے دوران وطن کی حفاظت کرتے ہوئے قربان ہونے والے بہادر جوانوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے اس تاریخی فتح کو قومی یکجہتی، عزم اور غیر متزلزل جذبے کی ایک زندہ مثال قرار دیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ کامیابی اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب قوم اور اس کے محافظ ایک پیج پر ہوں تو کسی بھی بیرونی جارحیت کو آہنی ہاتھوں سے کچلنا ممکن ہے۔ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا لہو پاکستان کی سمندری حدود کی بقا اور سلامتی کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن چکا ہے اور پاک بحریہ کا ہر افسر اور سپاہی اس عزم کی تکمیل کے لیے تیار ہے کہ ملک کی طرف اٹھنے والی کسی بھی میلی آنکھ کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کانفرنس کے آخری مرحلے میں آپریشنل تیاریوں، جاری منصوبوں اور مستقبل کے اہم پروگراموں کا ایک جامع اور تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرکاء کے درمیان ہونے والی گفتگو کا بنیادی محور بحری ترجیحات کو علاقائی بحری سیکورٹی کے بدلتے ہوئے تقاضوں اور عالمی سیاسی حالات کے مطابق ڈھالنا تھا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بحری جنگ کے مختلف ڈومینز، جن میں سطح سمندر، زیر آب اور فضائی تعاون شامل ہے، ان میں آپریشنل تیاریوں کے لیے ایک واضح اور جامع راستہ ترتیب دیا جائے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری، موثر اور بھرپور ردعمل دیا جا سکے۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اعلیٰ قیادت اور فیلڈ کمانڈرز کے درمیان مکمل ہم آہنگی پیدا کی جائے تاکہ اسٹریٹجک پالیسیوں کا نفاذ مؤثر طریقے سے ہو سکے۔ اس اجلاس کے اختتام پر یہ واضح پیغام سامنے آیا کہ پاکستان اپنی سمندری حدود کے تحفظ کے لیے ہر mức پر پرعزم ہے اور وہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی دفاعی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے تاکہ خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے.
