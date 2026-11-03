پاک فوج نے بلوچستان میں 17 بھارتی حمایت یافتہ دہشتگردوں کو ختم کر دیا
سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے کچھی اور خیرپور میں مشترکہ آپریشنز میں 17 دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ سپاہی حکمت اللہ شہید ہو گئے۔
پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے اضلاع کچھی اور خیرپور میں دو الگ الگ انٹیلی جنس پر مبنی آپریشنز کے دوران 17 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوجی میڈیا ونگ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق یہ آپریشنز 1 نومبر کو شروع کیے گئے تھے اور ان کے دوران فوج کے ایک سپاہی نے بھی شہادت کا درجہ حاصل کیا۔
آپریشن کی تفصیلات اور دہشت گردوں کی تعداد
انٹرسروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق آپریشنز کے دوران فوجی کارروائیوں میں حصہ لینے والے دہشت گردوں کے گروہوں فتنہ ال ہندوستان اور فتنہ الخواجہ کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا۔ کچھی ضلع کے علاقے سانی میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے سڑک بلاک کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس کارروائی کے دوران 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا اور علاقے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔Also readYemen's Houthis say Saudi strikes killed 17 people over two days
خیرپور میں بھاری جانی نقصان اور شہادت
دوسری جانب خیرپور ضلع میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ایک پناہ گاہ پر حملہ کیا جہاں شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران سات دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس دوران 25 سالہ سپاہی حکمت اللہ جو ضلع کرک سے تعلق رکھتے تھے، نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہادت حاصل کی۔ فوجی ذرائع نے تصدیق کی کہ اسپیشل آپریشنز کے ذریعے علاقے سے باقی ماندہ دہشت گردوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔
وزیر اعظم اور وزیر داخلے کا مؤقف
وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بلوچستان میں کئے گئے آپریشنز کی تعریف کی ہے اور انہوں نے 17 دہشت گردوں کی ہلاکت پر اظہار اطمینان کیا۔ انہوں نے شہید سپاہی حکمت اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی بلند مقام کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے 'عزمِ استحکام' کے تحت دہشت گردی کے خلاف کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔
سیکیورٹی فورسز کی پرعزم پالیسی
وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ریاست مکمل طور پر فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آپریشنز کے بعد بھی کلئیرنس کھیمپینز جاری رہیں گی تاکہ علاقے کو مکمل طور پر صاف کیا جا سکے۔
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