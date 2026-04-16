پاک سعودی تعلقات مزید مضبوط: شہباز شریف اور ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات کا اعلامیہ جاری

پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والی اہم ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور علاقائی امن پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والی ایک اہم اور نتیجہ خیز ملاقات کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے نے دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ یہ اعلامیہ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جو اس ملاقات کی اہمیت اور دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کا عکاس ہے۔ اعلامیے کے مطابق، اس ملاقات میں پاک سعودی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جس میں
اقتصادی، دفاعی، ثقافتی اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس اقدامات پر غور کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر گہرا اتفاق کیا کہ باہمی شراکت داری کو نئے افق پر لے جایا جائے گا اور ایسے منصوبوں کو بروئے کار لایا جائے گا جو دونوں ملکوں کے عوام کی خوشحالی میں معاون ثابت ہوں۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قائم اسٹرٹیجک تعاون کو سراہا اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ان کاوشوں کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کیا جن کے ذریعے وہ اس شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس ملاقات میں نہ صرف دو طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوئی بلکہ مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حالیہ دنوں میں خطے میں رونما ہونے والی اہم پیش رفتوں اور ان کے اثرات کا گہرائی سے تجزیہ کیا گیا۔ خصوصی طور پر، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی کوششوں اور ان کے تناظر میں خطے میں امن و استحکام کے قیام کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سعودی ولی عہد نے اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ بیان خطے کی سلامتی کے حوالے سے سعودی عرب کی سنجیدگی اور پاکستان کے ساتھ اس کی گہری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اقتصادی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے اور سرمایہ کاری کو بڑھانے پر زور دیا۔ خاص طور پر، پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں میں سعودی عرب کی جانب سے بڑھتی ہوئی دلچسپی کو اجاگر کیا گیا اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ پائیدار اقتصادی تعلقات کے قیام کے لیے مشترکہ منصوبوں پر تیزی سے کام کیا جائے گا۔ اس ملاقات کو پاک سعودی تعلقات کے سنہری باب کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے، جس سے خطے میں امن، استحکام اور اقتصادی ترقی کے نئے دروازے کھلیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتا ہوا اعتماد اور تعاون ایک مثبت پیش رفت ہے جو نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس اعلامیے کے ساتھ ہی کراچی پولیس چیف کی جانب سے 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ بھی خبروں میں رہا، جو اندرونی نظم و نسق کی بہتری کی جانب ایک قدم ہے۔ اس کے علاوہ، ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی) کی جانب سے ملک بھر کی جامعات میں ضمنی کیمپسز قائم کرنے پر عائد کی گئی پابندی بھی تعلیمی شعبے سے متعلق ایک اہم خبر ہے۔ یہ تمام خبریں پاکستان کے حالات حاضرہ کی عکاسی کرتی ہیں، جس کے بارے میں ایکسپریس نیوز پر شائع ہونے والا مواد جملہ حقوق کے ساتھ محفوظ ہے۔ یہ ملاقات صرف سفارتی اور سیاسی سطح تک محدود نہیں رہی بلکہ اس میں عوام کے باہمی تعلقات اور ثقافتی تبادلے کو بڑھانے کے امکانات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ دونوں ملکوں کی حکومتوں نے اس بات پر زور دیا کہ ثقافتی اور سماجی تعلقات کو فروغ دے کر عوام کے درمیان سمجھ بوجھ اور قربت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کے ذریعے نوجوانوں کو باہمی رابطے کے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں گے، جس سے دونوں ممالک کے مستقبل کو مزید روشن بنایا جا سکے گا۔ خاص طور پر، سیاحت کے شعبے میں تعاون کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا، جس سے دونوں ملکوں کے ثقافتی ورثے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ ملاقات ایک نئے باب کا آغاز ہے جس کے تحت پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید گہرائی اور وسعت پیدا ہوگی، اور یہ خطے میں امن و خوشحالی کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی
شہباز شریف محمد بن سلمان پاک سعودی تعلقات اقتصادی تعاون علاقائی امن