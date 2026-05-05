پاک بحریہ کی انسانی ہمدردی کا مظہر: بھارتی جہاز کو فوری مدد

وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے عرب سمندر میں فنی خرابی کے باعث پھنسے ہوئے بھارتی جہاز ایم وی گوتم کو پاک بحریہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی فوری مدد پر سراہا ہے۔ پاک بحریہ نے جہاز کے عملے کو خوراک، طبی امداد اور تکنیکی مدد فراہم کر کے ان کی جانوں کی حفاظت یقینی بنائی۔
پاکستان نیوی کی جانب سے عرب سمندر میں پھنسے ہوئے بھارتی جہاز کو فوری مدد فراہم کرنے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے پاک بحریہ کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق وزیر داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ جب بھارتی جہاز ایم وی گوتم، جو عمان سے بھارت کی جانب جا رہا تھا، میں فنی خرابی پیدا ہوئی تو نیوی نے فوری کارروائی کی۔ انہوں نے بتایا کہ بحری افواج نے جہاز کے عملے کو فوری طور پر خوراک، طبی امداد اور تکنیکی مدد فراہم کی تاکہ ان کی جانوں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ وزیر نے مزید کہا کہ امدادی مشن نے جہاز کے اہم نظاموں کو بحال کرنے اور صورتحال کو مستحکم کرنے میں مدد کی۔ محسن نقوی نے نیوی کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے اس آپریشن کو انسانی ہمدردی کا ایک مضبوط مظہر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نیوی نے ایک بار پھر ہر طرح کی ایمرجنسی سے نمٹنے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ کوششیں فورس کی سلامتی اور بحری ذمہ داری کے لیے عزم کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ واقعہ بین الاقوامی سمندری قوانین اور انسانی اصولوں کی پاسداری کا واضح ثبوت ہے۔ پاک بحریہ نے ہمیشہ سے ہی بحری حدود میں محفوظ اور پر امن ماحول کو یقینی بنانے کے لیے فعال کردار ادا کیا ہے۔ بھارتی جہاز کو مدد فراہم کرنے کا یہ عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کے شہریوں کی جان بچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ وزیر داخلہ نے پاک بحریہ کے جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبے کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک بحریہ کی یہ کارکردگی پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں اہم ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی بھی سرحد یا ملک کی حدود مانع نہیں ہیں۔ پاک بحریہ نے اس امدادی آپریشن کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بلکہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے بھی پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت پاک بحریہ کو ہر ممکنہ تعاون فراہم کرے گی تاکہ وہ اپنے فرض کو مزید احسن طریقے سے انجام دے سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک بحریہ کو جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے جدید آلات اور تربیت فراہم کی جائے گی۔ بھارتی میڈیا نے بھی پاک بحریہ کی اس کارکردگی کو سراہا ہے اور اسے انسانی ہمدردی کا مظہر قرار دیا ہے۔ اس واقعہ نے دونوں ممالک کے درمیان مثبت روابط کو فروغ دینے میں مدد کی ہے۔ پاک بحریہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی امداد میں طبی ماہرین، انجینئر اور دیگر تکنیکی عملے کے افراد شامل تھے۔ انہوں نے جہاز کے عملے کو مکمل طبی چیک اپ فراہم کیا اور ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے جہاز کے انجن اور دیگر اہم نظاموں کی مرمت میں بھی مدد کی۔ پاک بحریہ نے جہاز کے عملے کو خوراک اور پانی بھی فراہم کیا تاکہ وہ محفوظ طریقے سے اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ یہ امدادی آپریشن کئی گھنٹوں تک جاری رہا اور آخر کار جہاز کو بحفاظی اپنی منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ نے پاک بحریہ کے ترجمان سے اس آپریشن کی مکمل رپورٹ طلب کی ہے تاکہ اس سے متعلق تمام حقائق کو جان سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا اور اس سے متعلق تجاویز تیار کی جائیں گی۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ پاک بحریہ کو مستقبل میں بھی ایسے ہی انسانی ہمدردی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ کی یہ کارکردگی پاکستان کے سافٹ پاور کی ایک مثال ہے اور یہ دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ پاکستان امن اور سلامتی کا خواہاں ہے.
