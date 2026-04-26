پاک ایران تعلقات: عراقچی کا دورہ پاکستان کو نتیجہ خیز قرار، امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے دورے کو انتہائی نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے اخلاص اور برادرانہ اقدامات کو تہران بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ایک قابل عمل فریم ورک پر اپنی رائے پیش کی ہے جس کا مقصد جاری تنازعے کا مستقل خاتمہ کرنا ہے۔
پاکستان کی جانب سے علاقائی استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کی ایران نے گہری قدردانی کا اظہار کیا ہے۔ ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے حالیہ دورہ پاکستان کو انتہائی نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے اخلاص اور برادرانہ اقدامات کو تہران بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ایک قابل عمل فریم ورک پر اپنی رائے پیش کی ہے جس کا مقصد جاری تنازعے کا مستقل خاتمہ کرنا ہے۔ ان کے مطابق، دیرپا امن کے لیے سفارتی مذاکرات ضروری ہیں۔ عراقچی نے واشنگٹن کے رویے پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ ابھی دیکھنا ہے کہ امریکہ واقعی سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں۔ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ پاکستان کا دورہ انتہائی سودمند رہا۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی جانب سے خطے میں امن بحال کرنے کے لیے کی جانے والی نیکوکاری اور اخلاص کی قدر افزائی کی جاتی ہے۔ ایران نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ایک قابل عمل فریم ورک کے حوالے سے اپنی رائے بھی شیئر کی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ امریکہ واقعی سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر کشیدگی موجود ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کافی عرصے سے تناؤ کا شکار ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ سے ہی علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے مثبت کردار ادا کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں موجودہ حکومت نے بھی ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے اور تنازعات کے حل کے لیے فعال کردار ادا کیا ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت، توانائی اور ثقافتی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں گہرے روابط ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی متعدد مواقع پر ایران ی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایران ی وزیر خارجہ کے دورے کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تمام مسائل کے حل کے لیے تیار ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ اس صورتحال میں پاکستان کا موقف واضح ہے کہ وہ خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے اور اس کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا یہ بھی موقف ہے کہ امریکہ کو سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی طور پر گہرے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے مختلف شعبوں میں مواقع موجود ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں موجودہ حکومت علاقائی امن اور استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور خطے میں امن کے لیے ایک مثبت پیشرفت ہے.
