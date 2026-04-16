پاک بحریہ کا کامیاب میزائل تجربہ: اینٹی شپ بیلسٹک میزائل نے طویل فاصلے پر موجود ہدف کو درست نشانہ بنایا

شمالی بحیرہ عرب میں پاک بحریہ نے مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ بحری جہاز سے فائر کیے گئے برق رفتار میزائل نے طویل فاصلے پر موجود ہدف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے تجربے کا مشاہدہ کیا اور سائنسدانوں و انجینئرز کو مبارکباد دی گئی۔
پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں ایک اہم دفاع ی کامیابی حاصل کرتے ہوئے، کامیابی کے ساتھ ایک مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ تجربہ پاک بحریہ کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں اور ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے کے عزم کا عکاس ہے۔ اس کامیاب پرواز میں، پاک بحریہ کے ایک جدید بحری جہاز سے فائر کیے گئے ایک برق رفتار میزائل نے طویل فاصلے پر موجود ایک ہدف کو انتہائی غیر معمولی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ اس کامیابی نے دشمن کے کسی بھی جارحانہ ارادے کو ناکام بنانے اور ملک کی سمندری
سرحدوں کی حفاظت کو مزید مستحکم کرنے کی صلاحیت کو ثابت کیا۔ اس اہم تجربے کے دوران، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے خود اس موقع پر موجود رہ کر میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا، جو اس منصوبے کی اہمیت اور بحریہ کی قیادت کی اس میں گہری دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے ہمراہ، منصوبے سے وابستہ انتہائی قابل اور محنتی سائنسدانوں اور انجینئرز کی ایک بڑی ٹیم بھی موجود تھی، جن کی شبانہ روز محنت اور مہارت نے اس میزائل کی تیاری اور تجربے کو ممکن بنایا۔ یہ میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے، جو اسے دشمن کے پیچیدہ دفاعی نظاموں سے بچ نکلنے اور انتہائی کم وقت میں اپنے ہدف کو کامیابی سے حاصل کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس کی تیز رفتار اور درست نشانے کی صلاحیت اسے ایک انتہائی مؤثر اور خطرناک ہتھیار بناتی ہے۔ اس قابل فخر کامیابی پر، صدرِ پاکستان، وزیراعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز، اور تمام سروسز چیفس نے پرجوش انداز میں ان تمام یونٹس اور ان گمنام سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد پیش کی ہے جنہوں نے اس اہم تجربے میں حصہ لیا۔ یہ کامیابی نہ صرف پاک بحریہ کی تکنیکی برتری کو اجاگر کرتی ہے بلکہ ملک کی دفاعی خود انحصاری کی جانب ایک اہم قدم بھی ہے۔ اس طرح کے تجربات دشمن کو کسی بھی قسم کی جارحیت سے باز رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ملک کے دفاعی ڈھانچے کو جدید ترین خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ میزائل کی طویل رینج اور ہدف کو مکمل درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت اس کی آپریشنل اہمیت کو نمایاں کرتی ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے دفاعی آلات موجود ہیں جو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کامیابی نے پوری قوم کے لیے فخر کا باعث بنا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان دفاع کے میدان میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال انتہائی نازک ہے۔ اس طرح کے دفاعی تجربات پاکستان کی فوجی طاقت کو بڑھاتے ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے ایک مضبوط ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل، جو کہ سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، خاص طور پر بحری جنگ میں ایک فیصلہ کن عنصر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی برق رفتاری اور دشمن کے فضائی دفاعی نظام کو भेदنے کی صلاحیت اسے ایک انمول اثاثہ بناتی ہے۔ سائنسدانوں اور انجینئرز کی جدت طرازی اور پاک بحریہ کی عزم سے یہ تجربہ کامیاب ہوا ہے، جس کی ستائش عالمی سطح پر بھی کی جا رہی ہے۔ یہ کامیابی پاکستان کے دفاعی شعبے میں خود انحصاری کی سمت میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی ترقی اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے اس کے عزم کا ثبوت ہے
