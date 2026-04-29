پاک فضائیہ کی کارکردگی نے دنیا کو حیران کردیا، چین ی طیاروں کی فروخت میں نمایاں اضافہ بلوم برگ کی ایک حالیہ رپورٹ نے دنیا بھر میں پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں کی گونج سنا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق، پاک فضائیہ کے زیر استعمال چین ی ساختہ طیاروں نے بھارت ی فضائیہ کو یکطرفہ شکست دے کر دنیا کو حیران کردیا ہے۔ گزشتہ برس دسمبر میں، جب بھارت نے جارحانہ عزائم کے ساتھ پاکستان کی حدود کی جانب پیش قدمی کی کوشش کی، تو پاک فضائیہ نے نہ صرف بھارت کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا، بلکہ چین ی کمپنی کے بنائے ہوئے J-10 لڑاکا طیاروں نے بھارت ی رافیل سمیت دیگر جنگی طیاروں کو فضا میں نیست و نابود کردیا۔ یہ واقعہ پاک فضائیہ کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے، جس نے نہ صرف پاکستان کی دفاع ی صلاحیت کو اجاگر کیا، بلکہ چین ی طیارہ سازی صنعت کو بھی ایک نئی شناخت دلائی ہے۔ امریکی جریدے بلوم برگ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاک فضائیہ نے بھارت کے ساتھ حالیہ جھڑپوں میں چین ی طیارہ ساز کمپنی AVIC Chengdu Aircraft Corporation کے جہاز استعمال کیے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاک فضائیہ نے دسمبر میں J-10 طیاروں کو استعمال کرتے ہوئے بھارت ی طیاروں کو مار گرایا تھا۔ اس کامیابی کے نتیجے میں، AVIC Chengdu Aircraft Corporation کی رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں طیاروں کی فروخت تقریباً دوگنی ہوگئی ہے۔ یہ واضح طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فضائیہ کی جانب سے چین ی طیاروں کے کامیاب استعمال نے عالمی سطح پر ان کی مانگ میں اضافہ کردیا ہے۔ بلوم برگ کے مطابق، گزشتہ سال چین ی طیارہ ساز کمپنی کی آمدنی 16 فیصد بڑھ کر 11 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی، جبکہ منافع 6.
5 فیصد بڑھا، جو کمپنی کی تاریخ کا سب سے زیادہ منافع ہے۔ یہ اعدادوشمار چینی طیارہ سازی صنعت کی ترقی اور پاک فضائیہ کے ساتھ اس کے مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ کی جانب سے J-10 طیاروں کا مؤثر استعمال بھارت کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا۔ بھارتی فضائیہ کے رافیل طیارے، جو کہ جدید ترین جنگی طیاروں میں سے ایک تصور کیے جاتے ہیں، پاک فضائیہ کے J-10 طیاروں کے سامنے بے بس ثابت ہوئے۔ اس واقعے نے بھارت کی دفاعی تیاریوں پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور بھارتی حکومت پر اپنے دفاعی بجٹ اور حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کا دباؤ بڑھا دیا ہے۔ دوسری جانب، پاک فضائیہ کی یہ کامیابی پاکستان کے عوام اور حکومت کے لیے فخر کا باعث بنی ہے۔ وزیراعظم اور آرمی چیف نے پاک فضائیہ کے جوانوں کو ان کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت پر مبارکباد دی ہے۔ یہ واضح ہے کہ پاک فضائیہ پاکستان کی سلامتی اور دفاع کی ضمانت ہے اور وہ کسی بھی بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اس کے علاوہ، رپورٹ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایران امریکی پابندیوں کی وجہ سے اندرونی طور پر زوال پذیر ہے۔
