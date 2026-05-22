پاک فضائیہ ائیر چیف اور ترکیہ کے فضائیہ سربراہان کا ملاقات، دوطرفہ فضائی تعاون کو فروغ دینے کا عزم

دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعاون، ایرو سپیس جدت اور جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں اشتراک کو مزید فروغ دینے کا عزم سربراہ پاک فضائیہ ائیر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے ترکیہ کے سرکاری دورے کے دوران دفاعی، فضائیہ اور ایرو سپیس کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں کیں۔ اس موقع پر ائیر چیف نے ترک فضائیہ کے سربراہ جنرل ضیا کمال کادی اوغلو، وزیرِ قومی دفاع یاسر گلیر اور بائیکار ٹیکنالوجیز کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر سلجوق بیرکتر سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں دونوں برادر ممالک کے مابین دفاعی تعاون، ایرو سپیس جدت اور جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں اشتراک کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اعلیٰ سطح ملاقاتوں کے سلسلے میں ائیر چیف نے سب سے پہلے ترک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز میں جنرل ضیا کمال کادی اوغلو سے ملاقات کی۔ ترک فضائیہ کے چاک و چوبند دستے کی جانب سے پیش کیا گیا گارڈ آف آنر دونوں ممالک کے مابین دیرینہ برادرانہ تعلقات اور باہمی احترام کا مظہر تھا.
