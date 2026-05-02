پاک-افغان سرحد پر دہشت گردی: دفتر خارجہ کا برطانیہ کے نمائندے کے بیان پر ردعمل

دفتر خارجہ نے افغانستان کے لیے برطانیہ کے خصوصی نمائندے کے بیان کو یکطرفہ قرار دیتے ہوئے پاک-افغان سرحد پر دہشت گردی کی صورتحال پر زمینی حقائق کی وضاحت کی ہے۔
اسلام آباد: دفتر خارجہ نے افغانستان کے لیے برطانیہ کے خصوصی نمائندے کی جانب سے سوشل میڈیا پر کی گئی ایک پوسٹ پر شدید ردعمل ظاہر کیا ہے، جس میں تبصرے کو 'یکطرفہ' اور پاک-افغان سرحد کے زمینی حقائق کی سمجھ سے عاری قرار دیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ مارچ 2026 میں پاکستان کی جانب سے ایک عارضی جنگ بندی کی خیرسگالی کی پیشکش کے باوجود، افغانستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردوں کی جانب سے جاری حملوں اور گھسपैٹھ کی کوششیں بلا روک ٹوک جاری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق، افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال سرحد پار فائرنگ کے ساتھ ساتھ بھارتی پراکسیوں کی جانب سے کی جانے والی دہشت گردانہ سرگرمیاں، 52 شہریوں کی شہادت اور 74 دیگر کے زخمی ہونے کا باعث بنی ہیں۔ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سرحد پار حملوں کی سہولت فراہم کرنے والے دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور اڈوں پر نشانہ بندی کرتے ہوئے درست اور مؤثر جوابی کارروائی کی، ترجمان نے مزید کہا۔ حکام نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ سرحد پار سے متعدد گھسपैٹھ کی کوششوں کو پاکستان ی فورسز نے کامیابی سے ناکام بنا دیا ہے۔ افغانستان کے ان دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہ پاکستان کے ردعمل کے نتیجے میں شہریوں کو نقصان پہنچا ہے، دفتر خارجہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ اس طرح کی الزامات ثبوت سے خالی ہیں اور زمینی حقیقت کو غلط پیش کرتی ہیں۔ ترجمان نے علاقائی سلامتی پر ایک متوازن اور غیر جانبدارانہ نقطہ نظر کی ضرورت پر زور دیا، اور کہا کہ وہ تبصرے جو دہشت گردی کے بنیادی اسباب کو نظر انداز کرتے ہیں، ایک درست تصویر پیش کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ عسکریت پسندی کے بنیادی محرکات کو نظر انداز کرنے سے غیر ضروری اور غیر مددگار بیانات پیدا ہوتے ہیں جو زمینی حقائق کو نہیں دکھاتے۔ پاکستان کے مستقل موقف کو اجاگر کرتے ہوئے، دفتر خارجہ نے علاقائی صورتحال، ملک کے دہشت گردی کے خلاف اصولی موقف اور عسکریت پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان ی عوام کی جانب سے کی جانے والی قربانیوں کی گہری سمجھ کی اپیل کی۔ بیان میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ تعمیری مکالمے اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک جامع اور باخبر نقطہ نظر ضروری ہے۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کی کسی بھی شکل کو برداشت نہیں کرے گا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن اور استحکام کی حمایت کی ہے اور اس مقصد کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات باہمی احترام اور غیر مداخلت کے اصولوں پر مبنی ہونے چاہئیں۔ ترجمان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دہشت گردی ایک علاقائی مسئلہ ہے اور اس کے حل کے لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے تعاون کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ مدد فراہم کرے گا۔ دفتر خارجہ نے برطانیہ کے خصوصی نمائندے سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ پاک-افغان سرحد کے زمینی حقائق کا بغور جائزہ لیں اور ایک متوازن اور غیر جانبدارانہ نقطہ نظر اپنائیں۔ ترجمان نے کہا کہ برطانیہ افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور اسے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دفتر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ برطانیہ کا خصوصی نمائندہ پاکستان کے خدشات کو سنجیدگی سے لے گا اور علاقائی سلامتی کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ اقدام اٹھائے گا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی بھی طرح کی غفلت برداشت نہیں کرے گا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے عزم پر قائم ہے اور اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ مدد فراہم کرے گا.
