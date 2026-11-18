پرائیویٹائزیشن کمیشن اور پی پی پی اے کا انضمام
وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے پرائیویٹائزیشن کمیشن اور عوامی نجی شراکت داری اتھارٹی کا انضمام لایا جا رہا ہے۔ نیا نظام سرمایہ کاری میں تیزی اور ایک ونڈو سہولت فراہم کرے گا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی میں تیزی لانے کے لیے پرائیویٹائزیشن کمیشن اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ( پی پی پی اے) کو ضم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد آنے والے مالی سال میں ڈویلپمنٹ بجٹ میں اضافہ کرنا اور منصوبوں کی فنڈنگ کے حوالے سے موجود رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے یہ قدم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سرکار کی ترجیحات میں نجی شعبے کے تعاون سے منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے پر خصوصی زور دیا جا رہا ہے۔
ایک ونڈو سہولت کا نیا نظام
سی ای او (جی ای او) کے اصولوں کے تحت، یہاں بنیادی تفصیلات دی گئی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت نے سرمایہ کاروں کے لیے ایک ونڈو سسٹم متعارف کرایا ہے تاکہ وہ اب دو الگ الگ بورڈز اور متعدد مشاورتی فریقین سے نمٹنے کے بجائے ایک واحد انتظامی ڈھانچے کے تحت کام کر سکیں۔ یہ تبدیلی پیچیدہ منظوری کے عمل کو آسان بنائے گی اور سرمایہ کاری کے دوران لگنے والے وقت کی بچت کو یقینی بنائے گی۔Also readناسا کی وویجر 1 خلائی جہاز نے ایک روشنی کے دن کا فاصلہ طے کر لیا
قانونی فریم ورک میں بنیادی تبدیلیاں
قومی اسمبلی میں پرائیویٹائزیشن کمیشن امینڈمنٹ بل 2026 مہینہ پہلے پیش کیا گیا تھا، جس کا مقصد دونوں اداروں کو ایک ہی انتظامی ساخت کے تحت لانا ہے۔ موجودہ نظام میں سرمایہ کاروں کو پرائیویٹائزیشن اور عوامی نجی شراکت داری کے معاملات کے لیے الگ الگ بورڈز اور مشاورت سے گزرنا پڑتا تھا، جو عمل کو سست کر دیتا تھا۔ نئے منظور شدہ بل کے تحت تمام متعلقہ امور ایک ہی بورڈ کے زیرِ انتظام آ جائیں گے۔
مسلسل منصوبوں اور فنڈز کی منتقلی
نئے ادارے میں تمام جاری منصوبے، معاہدے اور فنڈز بغیر کسی رکاوٹ یا وقفے کے منتقل کیے جائیں گے۔ اس منتقلی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ موجودہ پروگراموں کو نقصان نہ پہنچے اور وہ اپنی مقررہ مدت میں مکمل ہوتے رہیں۔ حکومت کا ماننا ہے کہ اس یکساں نظام سے فیصلہ سازی کا عمل زیادہ شفاف اور موثر ہوگا، جس سے عوامی خدمتوں کی فراہمی میں نمایاں بہتری آئے گی۔
تعلیمی اور معاشی اثرات کی پیش گوئی
اس انضمام کا متوقع اثر یہ ہوگا کہ نئے ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری بڑھے گی اور تعمیراتی اور آپریشنل شعبوں میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ تاہم، سرکاری حکام نے واضح کیا ہے کہ نجی شعبے کے پارٹنرز کو اپنے معاہدوں میں مقرر کردہ کارکردگی کے معیارات کی پابندی کرنا لازمی ہوگا۔ یہ شرط یہ یقینی بنانے کے لیے ہے کہ نجی ادارے سرکاری معیار کے مطابق کام کریں اور منصوبے میں تاخیر نہ کریں۔
حکومتی مقاصد اور آنے والا وقت
حکومت کا ہدف انتظامی رکاوٹوں کو کم کرنا، مربوط عمل کو بہتر بنانا اور ترقیاتی منصوبوں کی فنڈنگ اور تکمیل کو تیز کرنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں یہ اقدام ملکی معیشت کے لیے ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے جو طویل مدتی نشوونما کو فروغ دے گا۔ یہ تبدیلیاں نہ صرف منصوبوں کی منصوبہ بندی اورfeasibility studies میں تیزی لائیں گی بلکہ عوامی سہولیات کی فراہمی میں بھی نمایاں بہتری کا باعث بنیں گی۔
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