پراستو احمدی اور 4 ساتھیوں کو 74، 74 کوڑے مارے گئے
ایران کی معروف گلوکارہ پراستو احمدی اور ان کے 4 ساتھیوں کو قم میں 74، 74 کوڑے مارے گئے، جبکہ دو سال کے لیے موسیقی اور بیرون ملک سفر پر پابندی بھی عائد ہے۔
ایران میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے معروف گلوکارہ پراستو احمدی کو ان کے 4 ساتھیوں سمیت 74، 74 کوڑے مارے گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ سزا پیر کے روز شہر قم میں نافذ کی گئی۔ 29 سالہ گلوکارہ کے وکیل نے بھی سزا پر عمل درآمد کی تصدیق کی ہے۔
اس مقدمے کی بنیاد دسمبر 2024 میں پراستو احمدی کی جانب سے یوٹیوب پر نشر کیا گیا ایک آن لائن کنسرٹ بنا۔ اس پرفارمنس میں گلوکارہ نے حجاب کے بغیر اور نامناسب لباس پہن رکھا تھا، جبکہ ان کے ساتھ مرد موسیقار بھی موجود تھے۔Also readPop singer Mohsin Raza Khan, known as Bunny, passes away
قم کی عدالت کا فیصلہ اور اپیل کا انجام
رواں سال جون میں قم کی فوجداری عدالت نے پراستو احمدی اور دیگر افراد کو عوامی اخلاق کے خلاف مواد تیار کرنے اور نشر کرنے کے الزام میں سزا سنائی تھی۔ ستمبر میں اپیل مسترد ہونے کے بعد عدالت کا یہ فیصلہ برقرار رکھا گیا، جس کے بعد سزا پر عمل درآمد کا راستہ کھل گیا۔
کوڑوں کے علاوہ عدالت نے پراستو احمدی اور ان کے ساتھیوں پر دو سال کے لیے موسیقی اور فنکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی عائد کی تھی۔ اسی حکم میں ان سب کے ملک سے باہر جانے پر بھی پابندی شامل تھی۔
یہ سزا صرف جسمانی کوڑوں تک محدود نہیں رہی بلکہ موسیقی اور فن کی دنیا سے وابستہ افراد پر پابندیوں کی صورت میں بھی سامنے آئی۔ خبر کے مطابق یہ دونوں سزائیں ایک ہی عدالتی فیصلے کا حصہ تھیں۔
انسانی حقوق کی تنظیموں اور فنکاروں کا ردعمل
انسانی حقوق کی تنظیموں اور فنکاروں نے اس سزا پر شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔ ان کا مؤقف ہے کہ یہ سزا غیر انسانی ہے اور اس سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔
خبر میں ان تنظیموں یا فنکاروں کے نام درج نہیں کیے گئے، اس لیے ان کی مخصوص آرا کو کسی خاص فرد یا ادارے سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم مجموعی ردعمل اس سزا کو انسانی حقوق کے پیمانوں پر پرکھنے کی ضرورت کو نمایاں کرتا ہے۔
عدالت نے انہیں اسی الزام میں سزا سنائی، جبکہ گلوکارہ کے وکیل کی تصدیق کے باوجود سزا کی قانونی بنیاد پر تفصیلی بحث خبر میں شامل نہیں۔ یہ فرق قارئین کے لیے واضح رہنا ضروری ہے۔
دو سالہ پابندی اور آنے والے اثرات
دو سالہ پابندی کے باعث پراستو احمدی اور ان کے چار ساتھی موسیقی اور فنکارانہ سرگرمیوں سے باہر رہیں گے۔ ملک سے باہر جانے کی پابندی بھی اسی مدت کے دوران نافذ رہے گی۔
پراستو احمدی کا معاملہ اس لیے بھی توجہ کا مرکز ہے کہ مقدمے کی ابتدا ایک آن لائن کنسرٹ سے ہوئی، یعنی کارروائی ایک ویڈیو پلیٹ فارم پر نشر ہونے والی پرفارمنس کے گرد گھومتی رہی۔
خبر میں ان سزاؤں کے بعد کسی نئی عدالتی سماعت یا اگلے مرحلے کی تاریخ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس لیے فی الحال دستیاب معلومات کوڑوں کی سزا، دو سالہ پابندیوں اور ستمبر میں اپیل مسترد ہونے تک محدود ہیں۔
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