پرادیپ کو تھرپارکر قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت
سندھ ہائی کورٹ نے سابق ٹاؤن چیئرمین پرادیپ کو تھرپارکر میں باپ بیٹے کے قتل کیس میں دس روزہ ضمانت منظور کر لی ہے، جس کے لیے ایک لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا گیا۔
سندھ ہائی کورٹ نے تھرپارکر کے علاقے چیلہار میں پیش آنے والے سنگین قتل کے مقدمے میں نامزد سابق ٹاؤن چیئرمین پرادیپ کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالتِ عالیہ نے ملزم کی جانب سے دائر درخواست پر غور کرتے ہوئے اسے دس روزہ کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کرنے کا حکم صادر کیا۔
عدالتی حکم اور مالیاتی شرط
سندھ ہائی کورٹ کے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق عدالت نے پرادیپ کو دس روزہ کی حفاظتی ضمانت عطا کرتے ہوئے ایک لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا واضح احکامات جاری کیے۔ یہ شرط ضمانت منظور ہونے سے پہلے ملزم پر عائد کی گئی ہے تاکہ وہ عدالتی کارروائی کے دوران مطلوبہ وقت پر پیش ہوتے رہیں۔Also readامریکی عدالت نے بھارتی شہری کو 19 سال سے زید قید کی سزا سنائی
حکمتھرپارکر میں قتل کے الزامات سے نمٹنے کے لیے عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ ملزم کو ذاتی طور پر متعلقہ عدالت سے رجوع کر کے مقدمات کی آگہی اور دیگر قانونی کارروائیوں کو یقینی بنانا ہوگا۔ یہ اقدام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ملزم کسی بھی طرح کی جھوٹی معلومات یا غیر حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی سے بچنے کی کوشش نہ کرے۔
متاثرین اور الزامات کی تفصیلات
پولیس کے مطابق اس سنگین مقدمے میں ملزم پر پلاٹ اور درخت کاٹنے کے معاملے پر شدید تعصب کا شک ہے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے چیلہار کے علاقے میں باپ سرویش کمار اور ان کے بیٹے لوکیش کمار کے قتل کا الزام پرادیپ کے خلاف لگایا گیا ہے۔
مقدمے کی نوعیت کے پیشِ نظر پولیس نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے کیونکہ یہ زمین اور قدرتی وسائل کے تحفظ سے متعلق تنازعے کا ایک انتہائی خونی انجام ہے۔ مقامی فورسز کے مطابق مقتولین کی شناخت سریش کمار اور ان کے فرزند لوکیش کمار کے طور پر کی گئی ہے جنہیں ایک ہی واقعے میں نشانہ بنایا گیا۔
وکیل کا موقف اور درخواست کا مقصد
درخواست گزار پرادیپ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل کو اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ غلط طریقے سے اس سنگین قتل کے مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ وکیل نے استدلال کیا کہ ملزم کو غیر ضریری طور پر قانونی پیچیدگیوں میں الجھایا جا رہا ہے جس کے خاتمے کے لیے عدالتی مداخلت ضروری ہے۔
وکیل نے مزید کہا کہ درخواست گزار پرادیپ متعلقہ عدالت سے رجوع کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکے اور قانونی جنگ کے تمام مراحل طے کر سکے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ حفاظتی ضمانت منظور کر کے ملزم کو عارضی طور پر قانونی گرفت سے نکالا جائے تاکہ وہ اپنے دفاع کو منوانے کے لیے بے چین نہ ہو۔
موجودہ حالات اور مستقبل کی کارروائی
اس فیصلے کے بعد پرادیپ عارضی طور پر ضمانت پر رہا ہوگا، تاہم یہ ضمانت صرف دس روز کے لیے مخصوص ہے۔ اس مختصر مدت کے دوران ملزم کو متعلقہ مقامی عدالت سے رجوع کر کے اپنے مقدمے کی مزید کارروائی کو یقینی بنانا ہوگا۔
عدالتی حکم کے مطابق ملزم کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دس روزہ مدت کے اندر اندر متعلقہ عدالت سے رابطہ کر کے اپنے دفاع کی حکمت عملی وضع کرے۔ یہ اقدام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مقدمے کی سماعت میں کوئی تاخیر نہ ہو اور قانون کی کارروائی اپنی کارروائی جاری رکھے۔
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