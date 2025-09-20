پرتگال اتوار کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا

پرتگال نے اعلان کیا ہے کہ وہ اتوار کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ یہ فیصلہ یورپی یونین کے دیگر ممالک کے ساتھ مشترکہ موقف اختیار کرنے کی کوشش کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ اقدام غزہ میں جاری جنگ اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی خدشات کے درمیان ہوا ہے۔
لزبن (رائٹرز) - پرتگال اتوار کو فلسطین ی ریاست کو تسلیم کرے گا، پرتگال ی وزارت خارجہ نے جمعہ کو ایک بیان میں کہا۔ تسلیم کرنے کا سرکاری اعلان اگلے ہفتے کی اعلیٰ سطحی کانفرنس سے پہلے ہی ہو جائے گا، اس نے مزید کہا۔ وزیر خارجہ، پاؤلو رینگل، نے اس ہفتے پہلے ہی کہا تھا کہ ملک برطانیہ کے دورے کے دوران فلسطین ی ریاست کو تسلیم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ہمسایہ ملک اسپین کے برعکس، جس کی بائیں بازو کی حکومت نے مئی 2024 میں آئرلینڈ اور ناروے کے ساتھ مل کر فلسطین ی ریاست کو تسلیم کیا اور دیگر یورپی یونین کے ممالک
سے بھی ایسا کرنے کا مطالبہ کیا، پرتگال نے زیادہ محتاط رویہ اختیار کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ پہلے دیگر یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ ایک مشترکہ موقف تیار کرنا چاہتا ہے۔ 27 یورپی یونین کے ارکان میں سے صرف چند ایک فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، زیادہ تر سابقہ کمیونسٹ ممالک کے ساتھ ساتھ سویڈن اور قبرص بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نومبر 2012 میں فلسطینی ریاست کی خودمختاری کی ڈی فیکٹو تسلیم کرنے کی منظوری دی، جس سے اس کے مبصر کی حیثیت کو عالمی ادارے میں 'غیر رکن ریاست' میں اپ گریڈ کیا گیا۔ اسرائیل عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے احتجاج کا سامنا کر رہا ہے، اس حقیقت کے پیش نظر کہ غزہ میں حماس کے خلاف اس کی جنگ بہت سی ہلاکتوں، قحط اور تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے فلسطینی صدر عباس کو ویڈیو کے ذریعے خطاب کرنے کی اجازت دی ہے، امریکہ کی جانب سے ویزا دینے سے انکار کے بعد۔\اس اقدام سے پرتگال کا مقصد مشرق وسطیٰ میں امن عمل کو آگے بڑھانا اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بین الاقوامی حمایت میں اضافہ کرنا ہے۔ پرتگال کا خیال ہے کہ فلسطینی ریاست کی تسلیمیدگی دو ریاستی حل کی راہ ہموار کرے گی، جو تنازعے کا دیرپا حل فراہم کر سکتی ہے۔ پرتگال یورپی یونین میں فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے مشترکہ نقطہ نظر کی ضرورت پر زور دیتا رہا ہے، لیکن اس نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے طور پر آگے بڑھے گا۔ اس فیصلے کا ایک بڑا حصہ غزہ میں جاری بحران اور اسرائیلی کارروائیوں پر بڑھتے ہوئے بین الاقوامی خدشات سے بھی متاثر ہے۔ پرتگال کا یہ اقدام یورپی یونین کے اندر دیگر ممالک پر بھی دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں۔\پرتگال کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب اسرائیل غزہ میں جاری جنگ کے باعث شدید تنقید کا سامنا کر رہا ہے۔ عالمی برادری اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے اور غزہ میں انسانی بحران کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ پرتگال کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اقدام اس تناظر میں اہم ہے کیونکہ یہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے حمایت کا ایک ٹھوس اظہار ہے۔ پرتگال کا یہ فیصلہ اس کے بین الاقوامی اتحادیوں کے ساتھ اس کے تعلقات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، خاص طور پر امریکہ، جو روایتی طور پر اسرائیل کا قریبی اتحادی رہا ہے۔ تاہم، پرتگال کا خیال ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ایک اہم اخلاقی اور سیاسی فیصلہ ہے، اور یہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے اس کے وژن سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ فیصلہ پرتگال کی خارجہ پالیسی میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے اس کی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے
