پرتگال نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، جس سے مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت متوقع ہے۔
پرتگال نے فلسطین ی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پرتگال ی وزارت خارجہ نے جمعہ کے روز ایک بیان میں کہا کہ پرتگال اتوار کے دن فلسطین ی ریاست کو تسلیم کر لے گا۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق، وزیر خارجہ پاؤلو رینگل نے اس سے قبل برطانیہ کے دورے کے دوران اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ پرتگال فلسطین ی ریاست کو تسلیم کرنے پر غور کر رہا ہے اور اب اس حوالے سے باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ رواں ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کئی ممالک فلسطین کو ریاست کے طور پر
تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے، جس میں پرتگال بھی شامل ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ، پرتگال نے یورپی یونین کے بعض دوسرے اراکین کے مقابلے میں اس معاملے پر اپنا محتاط رویہ ترک کر دیا ہے، جنہوں نے یورپی یونین کے اندر ایک مشترکہ موقف اختیار کرنے پر زور دیا تھا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ پرتگال فلسطین کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک نہیں ہے۔ فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر ممالک پہلے ہی فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ پرتگال کا یہ فیصلہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے اور اس سے فلسطینی عوام کے لیے سفارتی سطح پر مزید حمایت حاصل ہونے کی امید ہے۔ پرتگال کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ خطے میں امن کے قیام کی کوششوں میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے
پرتگال فلسطین ریاست تسلیم اقوام متحدہ