پرتگالی وزیر خارجہ کا پاکستان کا باضابطہ دورہ، تجارتی روابط میں توسیع کا امکان
پرتگالی وزیر خارجہ پاولو رینگل نے دو روزہ باضابطہ دورے کے لیے پاکستان کا رخ کیا ہے جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔
پرتگال کے وزیر خارجہ پاولو رینگل نے اتوار کو پاکستان کا دورہ شروع کیا ہے جو کہ دو روزہ باضابطہ دورے کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ خبر 24NewsHD ٹی وی چینل نے اطلاع دی ہے۔ پرتگال کے اس اعلیٰ سطحی عہدیدار نے اس سفر کے ذریعے پاکستان میں سفارتی اور اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے اہداف کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔
دورے کی بنیادی تفصیلات اور میزبان اہم شخصیات
پاکستان کے وزارت خارجہ کے مطابق، پرتگالی وزیر خارجہ پاولو رینگل کا یہ دورہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات اور تعاون کے نئے راستوں پر غور کیا جائے گا۔ پرتگالی وفد کی قیادت کرنے والے پاولو رینگل پاکستان کی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔Also readMiley Cyrus Marries Maxx Morando in Palm Springs
وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق، اس دورے کے دوران پاولو رینگل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ سطحِ وفد کی بات چیت میں حصہ لیں گے۔ اس ملاقات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعلقات کا جائزہ لینا اور مستقبل میں ان روابط کو مزید مضبوط بنانے کی حکمت عملی طے کرنا ہے۔
بزنس فورم اور اقتصادی شعبوں میں نئے مواقع
وزارت خارجہ کے مطابق، پرتگالی وزیر خارجہ کے ہمراہ ایک کاروباری وفد بھی موجود ہے جو inaugural پاکستان-پرتگال بزنس فورم میں شریک ہوگا۔ اس فورم کا اہم مقصد دونوں ممالک کی کمپنیوں کو باہمی تجارتی ملاقاتوں اور سرمایہ کاری کے مواقع دریافت کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔
اس بزنس فورم میں شرکت کرنے والی کمپنیاں زرعی غذائی مصنوعات، تجدید پذیر توانائی، فارماسیوٹیکلز، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیکسٹائل جیسے کلیدی شعبوں میں باہمی شراکت داری کے مواقع کا جائزہ لیں گی۔ یہ شعبے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
سفارتی تعلقات کا تاریخی تناظر اور مستقبل کی منصوبہ بندی
اس دورے کا اہم تاریخی پس منظر یہ ہے کہ پاکستان اور پرتگال نے 77 واں سالگرہ منایا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات باضابطہ طور پر 7 نومبر 1949 کو قائم کیے گئے تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق، دونوں فریقین سفارتی تعلقات کے مکمل دائرے کا جائزہ لیں گے اور اقتصادی و تجارتی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر گفتگو کریں گے۔
وزارت خارجہ نے اپنی جانب سے یہ امید ظاہر کی ہے کہ وزیر خارجہ پاولو رینگل کا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا باعث بنے گا۔ اس دورے کے ذریعے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو وسیع تر بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ دونوں ممالک کے شہریوں اور کاروباری اداروں کو باہمی فوائد حاصل ہوں۔
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