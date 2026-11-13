پرنس سوریہ میکلس کا لطف اندوز نہ ہونے والا ذاتی زندگی اور تعلیمی سفر
ناروے کے پرنس سوریہ میکلس نے لیسن میں اپنی ذاتی زندگی اور تعلیمی محنت کے بارے میں کھل کر بات کی ہے، جو ان کے نادر انٹرویو کا حصہ ہیں۔
ناروے کے پرنس سوریہ میکلس نے حال ہی میں اپنے ذاتی رشتوں اور تعلیمی زندگی کے بارے میں ایک نادر اور کھلے انٹرویو میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ پچیس سالہ شہزادے، جو کہ کرون پرنسز اینگریڈ الیکسانڈرا کے چھوٹے بھائی ہیں، نے نارویجن میڈیا آؤٹ لیٹ VG کو بتایا کہ ان کی محبت کی زندگی فی الحال "برے طریقے سے چل رہی ہے۔" یہ انٹرویو اس وقت سامنے آیا ہے جب وہ پرتگال کے شہر لائسن میں موجود ہیں، جہاں وہ بائیومیڈیکل سائنسز کے شعبے میں اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں۔
تعلیمی جدوجہد اور ذاتی انتخابسوریہ میکلس نے واضح کیا کہ وہ کاروباری انتظامیات کے میدان میں اپنی مہارت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں جانا تھا کہ اسپین کی انفانٹا سوفیا بھی اسی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں جب انہوں نے اپلی کیشن دی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ موسم کا سرد ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ اگلے چند ہفتوں میں کریسمس کی چھٹیوں کے لیے ناروے واپس جانے کے لیے بے تاب ہیں۔ ان کے الفاظ میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ اپنے کیریئر کے مستقبل کو لے کر متحرک ہیں۔
دوستوں اور خاندان سے دوریانٹرویو کے دوران جب پوچھا گیا کہ آیا ان کے خاندان کے ارکان یا دوست ناروے سے ان سے ملنے آئے ہیں، تو پرنس سوریہ میکلس نے شرمندگی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچن میں کھانا پکانے کا لطف اٹھاتے ہیں اور کیمپس جانے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تعلیمی دباؤ کا شکار ہیں لیکن پھر بھی اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ اپنے ہم کمرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر روزمرہ کے کاموں کو سرانجام دیتے ہیں۔
ماضی کے رشتے اور مستقبل کا منصوبہ
رپورٹس کے مطابق، سوریہ میکلس کا 2023 سے 2026 تک الامی گیوفر میکلوڈ کے ساتھ رشتہ رہا ہے۔ ان دونوں نے پرنسس مارٹھا لوئس کی 2024 میں دوریق ویریت سے شادی میں شرکت کی تھی۔ الاسو میکلوڈ کو 2025 کے گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران شاہی یخ ٹی پر شاہ ہاکون اور راہنما میت مارٹھ کے ساتھ گزارنے کا بھی مدعو کیا گیا تھا۔ جوڑا بعد میں میلان چلا گیا، جہاں المی نے بونیونی یونیورسٹی میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔
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