پرنسس کیٹ کا خصوصی پیغام: بچپن کو محبت و سنیہ کے ساتھ محفوظ رکھنے کا عہد

پرنسس کیٹ نے بچوں کے لیے محبت، دیکھ بھال اور کشیدگی سے بھرپور ماحول کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ایک مؤثر پیغام پیش کیا۔ اس پیغام میں وہ اپنے قصے اور قابل اعتمادی کو وہن برقرار رکھتے ہوئے اپنے ہاسپس کے مشنز اور بچوں کی بھلائی کے لئے اپنے عزم کو واضح کرتی ہیں۔
پرنسس کیٹ ایک طاقتور اور جذباتی پیغام کے ذریعے بچپن کی حفاظت اور ہر بچے کے لیے محبت، دیکھ بھال، وقار اور خوشی سے بھرپور ماحول کی ضرورت پر زور دیتی ہیں۔ وہ الٹرا میں اپنی طویل المدتی کاموں کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور بچوں کی بھلائی کے لیے وقف رہتی ہیں۔ 2024 میں کینسر کے علاج کے بعد شاہی فرائض کی طرف آہستہ آہستہ واپسی کرتی ہوئی، وہ اپنے کام میں مزید ہمدردی، خاندانی حمايت اور جذباتی بھلائی پر گہرا زور دے رہی ہیں، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو مشکل زندگی کے حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کا تازہ ترین پیغام اسی وقت آ رہا ہے جب وہ شدید بیمار بچوں اور ان کے خاندانوں کی حمایت کرنے والی تنظیموں کے ساتھ اپنے جاری کام میں مصروف ہیں۔ کیٹ مشرقی انگلیا کے بچوں کے ہاسپس اور ٹی ہافان بچوں کے ہاسپس کی حمایت کرتی ہیں، جہاں بچوں، نوزائیدہ اور نوجوان افراد کی زندگی کو محدود کرنے والی یا سنگین بیماریوں کا سامنا کرنے والی مریضوں کو مخصوص دیکھ بھال اور معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ ان کے بیانات میں انہوں نے ان ہاسپس کے متحرک کردار کو رو کیا، انہیں "خوشگوار اور پرورش کرنے والے ماحول" کے طور پر بیان کیا جہاں بچے صرف بچوں کی مانند رہنے کے لیے جگہ پاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیماری کی سختیوں کے باوجود یہ مواقع بہترین طرز زندگی کے لیے بچوں کو کھیلنے، تلاش کرنے، خود کو ظاہر کرنے اور دوسروں کے ساتھ معنی خیز روابط قائم کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ پرنسس کیٹ نے مزید زور دیا کہ یہ ہاسپس نہ صرف بچوں پر توجہ دیتے ہیں بلکہ خاندانوں کو بھی لازمی جذباتی حمایت فراہم کرتے ہیں۔ وہ ان کو "کرم اور بحالی کی جگہ" کے طور پر پیش کرتی ہیں، جہاں والدین اور عزیزیں سکون، سانس لیتے ہوئے ایک ایسی کمیونٹی سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے سفر کو واقعی سمجھتی ہے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے بچپن کی گہرائی میں موجود معنی پر بھی غور کیا؛ ہر بچے کو "خوشی، محبت، اور مشترکہ یادوں کا تجربہ کرنے" کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ پیغام اُن کے بیٹے پرونس جارج، پرنسس شارلٹ اور پرونس لوئیس کے والدین ہونے کے طور پر اُن کے کردار کو بھی واضح کرتا ہے۔ آخری الفاظ میں، کیٹ نے عوام کو بچوں کے ہاسپس ہفتے کی شناخت کرنے اور ان تنظیموں کے ذریعے پیدا ہونے والی ذہنی، جسمانی اور روحانی تبدیلیوں کو سراہنے کا بیانیہ ہینڈ آئو کر کے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے والے بچوں اور خاندانوں کے لیے نوازی، وقار اور ایموشنل شفائی کی ثقافت پیدا کرنے کے لیے دعوت دی۔ پاکستان اور دوسرے ممالک کے عوام کو تشویش کے ایسے کمزوری والے بچوں کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے، انہوں نے عالمی سطح پر اپنی موجودگی کے ساتھ ایک نیا عزم ظاہر کیا۔ اس کے ساتھ، ہاسپس کے مختلف شعبوں میں بہادری اور مہربانی کے کاموں کی تعریف کی گئی.
پرنسس کیٹ ایک طاقتور اور جذباتی پیغام کے ذریعے بچپن کی حفاظت اور ہر بچے کے لیے محبت، دیکھ بھال، وقار اور خوشی سے بھرپور ماحول کی ضرورت پر زور دیتی ہیں۔ وہ الٹرا میں اپنی طویل المدتی کاموں کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور بچوں کی بھلائی کے لیے وقف رہتی ہیں۔ 2024 میں کینسر کے علاج کے بعد شاہی فرائض کی طرف آہستہ آہستہ واپسی کرتی ہوئی، وہ اپنے کام میں مزید ہمدردی، خاندانی حمايت اور جذباتی بھلائی پر گہرا زور دے رہی ہیں، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو مشکل زندگی کے حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کا تازہ ترین پیغام اسی وقت آ رہا ہے جب وہ شدید بیمار بچوں اور ان کے خاندانوں کی حمایت کرنے والی تنظیموں کے ساتھ اپنے جاری کام میں مصروف ہیں۔ کیٹ مشرقی انگلیا کے بچوں کے ہاسپس اور ٹی ہافان بچوں کے ہاسپس کی حمایت کرتی ہیں، جہاں بچوں، نوزائیدہ اور نوجوان افراد کی زندگی کو محدود کرنے والی یا سنگین بیماریوں کا سامنا کرنے والی مریضوں کو مخصوص دیکھ بھال اور معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ ان کے بیانات میں انہوں نے ان ہاسپس کے متحرک کردار کو رو کیا، انہیں "خوشگوار اور پرورش کرنے والے ماحول" کے طور پر بیان کیا جہاں بچے صرف بچوں کی مانند رہنے کے لیے جگہ پاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیماری کی سختیوں کے باوجود یہ مواقع بہترین طرز زندگی کے لیے بچوں کو کھیلنے، تلاش کرنے، خود کو ظاہر کرنے اور دوسروں کے ساتھ معنی خیز روابط قائم کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ پرنسس کیٹ نے مزید زور دیا کہ یہ ہاسپس نہ صرف بچوں پر توجہ دیتے ہیں بلکہ خاندانوں کو بھی لازمی جذباتی حمایت فراہم کرتے ہیں۔ وہ ان کو "کرم اور بحالی کی جگہ" کے طور پر پیش کرتی ہیں، جہاں والدین اور عزیزیں سکون، سانس لیتے ہوئے ایک ایسی کمیونٹی سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے سفر کو واقعی سمجھتی ہے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے بچپن کی گہرائی میں موجود معنی پر بھی غور کیا؛ ہر بچے کو "خوشی، محبت، اور مشترکہ یادوں کا تجربہ کرنے" کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ پیغام اُن کے بیٹے پرونس جارج، پرنسس شارلٹ اور پرونس لوئیس کے والدین ہونے کے طور پر اُن کے کردار کو بھی واضح کرتا ہے۔ آخری الفاظ میں، کیٹ نے عوام کو بچوں کے ہاسپس ہفتے کی شناخت کرنے اور ان تنظیموں کے ذریعے پیدا ہونے والی ذہنی، جسمانی اور روحانی تبدیلیوں کو سراہنے کا بیانیہ ہینڈ آئو کر کے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے والے بچوں اور خاندانوں کے لیے نوازی، وقار اور ایموشنل شفائی کی ثقافت پیدا کرنے کے لیے دعوت دی۔ پاکستان اور دوسرے ممالک کے عوام کو تشویش کے ایسے کمزوری والے بچوں کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے، انہوں نے عالمی سطح پر اپنی موجودگی کے ساتھ ایک نیا عزم ظاہر کیا۔ اس کے ساتھ، ہاسپس کے مختلف شعبوں میں بہادری اور مہربانی کے کاموں کی تعریف کی گئی
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