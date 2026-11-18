پرنس ولیم بھارت میں آئرشاٹ انعامات: موسمیاتی تبدیلی کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ
پرنس ولیم نے ممبئی میں آئرشاٹ انعامات کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات واضح ہیں لیکن مثبت اقدامات ناقابل واپسی بن جائیں گے۔
برطانائی شہزادہ پرنس ولیم نے ہندوستان کے شہر ممبئی میں انٹرنیشنل سطح کی ماحولیاتی تقریب میں شرکت کی جہاں انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات اب ہر شخص کے لیے واضح ہو چکے ہیں اور پوری دنیا کو اس بحران کے حوالے سے فوری اور ہنگامی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کل منگل کو ممبئی میں منعقدہ اپنی سالانہ 'آئرشاٹ پرائز' انعامات کی تقریب کے دوران کیا جس میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے پیش کی گئی بہترین اور عملی حل پیش کرنے والی تنظیموں کو سراہا گیا۔
ماحولیاتی بحران اور مستقبل کی ذمہ داری
برطانائی تخت کے وارث نے کہا کہ دنیا بھر میں بار بار آتی ہوئی شدید گرمی کی لہریں اور تباہ کن سیلابوں کے ذریعے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ کرہ ارض کے لیے یہ ایک اہم موڑ ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم اگلے نسل کی نظروں میں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ علم تھا کہ کیا ہورہا ہے اور خطرات کیا ہیں لیکن ہم نے اپنی طرف سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ان کا ماننا ہے کہ آئندہ نسل ہمارے کیے گئے وعدوں یا وعیدوں پر نہیں بلکہ ہماری جانب سے چھوڑے گئے ماحول پر ہماری جانچ کرے گی۔Also readگلیسٹری BBC کے 2027 کے ہیڈ لائنرز کا اعلان
پرنس ولیم نے مزید وضاحت کی کہ ہمیں ایسی نسل کی ضرورت ہے جو عزم، جوش اور مثبت سوچ کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کام کرے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے چھ سال قبل آئرشاٹ انعامات کی بنیاد اس مقصد کے ساتھ رکھی تھی کہ ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف عملی اور ٹیکنالوجی سے مابھرہ حل تلاش کیے جائیں جن سے مستقبل میں بہتری آ سکے۔
آئرشاٹ انعام یافتگان اور عالمی مقابلہ
اس سال کی تقریب میں پرنس ولیم نے پانچ ایسی ٹیموں اور اداروں کو ملیں جو ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے سرگرم ہیں ہر ایک کو 1 ملین پاؤنڈ یا تقریباً 1.3 ملین ڈالر کا انعام دیا گیا۔ ان انعام یافتگان میں ممبئی کے مقناطیسی الیکٹرک گاڑی بنانے والی کمپنی 'مہندرا لمسل موٹبلٹی' اور ایک انوکھا اقدام کرنے والے ملک بھوٹان کو شامل کیا گیا۔ بھوٹان نے اپنی سرزمین کا 60 فیصد حصہ جنگلات میں محفوظ رکھنے کی پالیسی اپنائی ہے جسے عالمی سطح پر سراہا گیا۔
یہ تقریب اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہونے والے 'COP31' کلیمی مذاکرات کے دوران ہوئی جہاں مختلف ممالک کے درمیان فاسل فیولز اور موسمیاتی فنڈنگ کے حوالے سے متفقہ رائے قائم کرنے میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک حالیہ رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ عالمی سطح پر 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ یا 2.7 ڈگری فارن ہائیٹ کے درجہ حرارت میں اضافے کا حد سے تجاوز کرنے کے امکانات موجود ہیں جس سے سائنسدانوں کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
علاقائی اہمیت اور مشہور شخصیات کی شرکت
اس تقریب کی میزبانی بالی وڈ کے مشہور ہدایت کار کیرن جوہر نے کی جن کے ساتھ بھارتی کرکٹ کے اسطوری ستارہ سچن تندولکر، اداکارہ عالیہ بھٹ، اداکار ریمی میلک اور برطانوی پاپ گروپ ٹیک دیٹ نے شرکت کی جس میں ٹیک دیٹ نے پہلی بار بھارت میں اپنا پرفارمنس پیش کیا۔ پرنس ولیم کی اہلیہ کٹ مڈلٹن جن کا یہ کینسر کے علاج کے بعد سب سے زیادہ نمایاں بیرونی دورہ ہے، نے بھی تقریب میں ایک انعام پیش کیا اور کہا کہ ان لوگوں کا شکریہ کہ جنہوں نے مایوسی کے بجائے عمل کو ترجیح دی۔
اس سے قبل پرنس ولیم نے ممبئی میں اپنی بیوی کٹ کو الیکٹرک آٹو رکشہ چلا کر ان کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ آئرشاٹ فائنلسٹس سے ملاقات سے پہلے ممبئی کے معاشی دارالحکومت میں اس گاڑی کا تجربہ کر رہے تھے۔ پرنس ولیم نے اپنی تقریر میں یقین کا اظہار کیا کہ یہ وہ دہائی ثابت ہوگی جہاں مثبت تبدیلیاں ناقابل واپسی بن جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بے حسی کے بجائے اقدام کو چنا ہے۔
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