پروفیسر ڈیوڈ میتھیوز: اردو زبان و ادب سے عشق رکھنے والے ایک برطانوی مستشرق

برطانوی مستشرق پروفیسر ڈیوڈ میتھیوز کی زندگی، ان کے علمی سفر اور اردو زبان و ادب کی ترویج میں ان کی خدمات کا تفصیلی جائزہ۔
پروفیسر ڈیوڈ میتھیوز کی شخصیت اردو ادب کی تاریخ میں ایک ایسے روشن ستارے کی مانند ہے جس نے نہ صرف ایک غیر ملکی ہونے کے ناطے اس زبان کو سیکھا بلکہ اس کی روح تک رسائی حاصل کی۔ وہ ایک برطانوی مستشرق تھے جن کی اردو زبان و ادب میں دلچسپی محض ایک تعلیمی ضرورت نہیں تھی بلکہ ایک جنون بن چکی تھی۔ ان کی اس محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے میر انیس اور علامہ اقبال جیسے عظیم شعراء کے کلام کا ترجمہ کیا اور اردو ادب پر گہرے اثرات رکھنے والے مقالے تحریر کیے۔ معروف محقق اور نقاد پروفیسر فتح ملک نے ان کی علمی قابلیت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ پروفیسر رالف رسل کے بعد اگر اردو ادب کا کوئی بڑا ماہر سامنے آیا تو وہ ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز ہی تھے۔ ان کا سفر اردو زبان کی دنیا میں 1960ء کی دہائی کے وسط میں شروع ہوا جب وہ کیمبرج یونیورسٹی میں قدیم یونانی تاریخ کی تحقیق میں مصروف تھے۔ اس دوران ان کی ملاقات ہندوستانی اور پاکستانی طلباء سے ہوئی، جس نے ان کے اندر لسانیاتی تجسس پیدا کیا اور انہوں نے اردو سیکھنے کا فیصلہ کیا جس نے آگے چل کر ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ان کے تعلیمی سفر میں ایک اہم موڑ تب آیا جب وہ یونیورسٹی آف لندن کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریکن اسٹڈیز کے شعبہ لسانیات میں بطور استاد شامل ہوئے۔ وہاں برصغیر کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے طلباء کے ساتھ ان کی قربت نے انہیں اردو زبان کے مزید قریب کر دیا اور ان کے اندر اس زبان کے ادب کو گہرائی سے سمجھنے کا شوق پیدا ہوا۔ 1968ء میں انہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان اور بھارت کا سفر کیا، جس کا بنیادی مقصد صرف سیر و تفریح نہیں بلکہ اہلِ علم و ادب سے ملاقات کرنا اور اردو کے شاہکار تخلیقات کو اپنی زبان میں منتقل کرنا تھا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے کراچی، لاہور، دہلی، لکھنؤ اور بمبئی جیسے شہروں کی خاک چھانی۔ ان کا ماننا تھا کہ کسی بھی زبان کی حقیقی باریکیاں کتابوں کے مطالعے سے نہیں بلکہ اس زبان بولنے والوں کے درمیان رہ کر، ان کی ثقافت کو اپنا کر اور ان کے روزمرہ کے لہجے کو سمجھ کر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ کراچی میں قیام پذیر تھے اور مقامی لوگوں سے گفتگو کرتے تو سننے والا یہ اندازہ ہی نہیں لگا پاتا تھا کہ وہ ایک انگریز سے مخاطب ہے، کیونکہ ان کی زبان میں مقامی رنگ اور روانی پیدا ہو چکی تھی۔ ڈیوڈ میتھیوز کی علمی خدمات صرف ترجمے تک محدود نہیں تھیں بلکہ انہوں نے اردو زبان کے دامن کو عالمی سطح پر وسیع کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1965ء میں ان کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی آئی جب ان کا تبادلہ لندن یونیورسٹی کے پاکستان، ہندوستان اور سیلون کے شعبے میں ہو گیا۔ یہاں سے ان کے اس سفرِ عشق کا باقاعدہ آغاز ہوا جس نے انہیں اردو زبان کا ایک عالمی سفیر بنا دیا۔ ان کی سنجیدگی اور مسلسل محنت کا نتیجہ تھا کہ وہ اردو کی تاریخ اور اس کے ارتقاء پر دسترس حاصل کر گئے۔ اشفاق حسین کے مجموعہ مضامین تھوڑی سی فضا اور سہی میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح ڈیوڈ میتھیوز نے مختلف علمی نشستوں اور سیمینارز میں شرکت کی۔ لکھنؤ میں منعقدہ مجاز سیمینار ایک ایسی ہی یادگار تقریب تھی جہاں پروفیسر گوپی چند نارنگ اور پروفیسر شارب ردولوی جیسے نامور دانشوروں کے ساتھ ان کا سفر ہوا۔ اس علمی سفر کے دوران ان کی گفتگو اور عمر خیام کی رباعیات سے ان کی وابستگی نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک محقق نہیں بلکہ ایک حساس انسان بھی تھے۔ آج بھی جب دنیا کے کسی بھی کونے میں اردو زبان کے حوالے سے کوئی عالمی اجتماع ہوتا ہے تو پروفیسر ڈیوڈ میتھیوز کے خیالات اور ان کی تحقیق کو ایک معیار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اردو کو محض ایک زبان کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم تہذیب کے طور پر اپنایا تھا.
