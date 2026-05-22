پروفیسر ایم بی اے اور ناظم پیٹرن کی قیادت میں ایوروڈ فیلمان چیلنج کا انعقاد

بلوچستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہونے والا اقدام اٹھاتے ہوئے صوبائی حکومت نے خواتین انٹرپرینورز کے لیے صوبے کی پہلی مصنوعی ذہانت (اے آئی) لیب کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ اے آئی لیب نہ صرف خواتین کو جدید ٹیکنالوجی کی обучение دے گی بلکہ انہیں معاشی طور پر خود مختار بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔
بلوچستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہونے والا اقدام اٹھاتے ہوئے صوبائی حکومت نے خواتین انٹرپرینورز کے لیے صوبے کی پہلی مصنوعی ذہانت (اے آئی) لیب کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ اے آئی لیب نہ صرف خواتین کو جدید ٹیکنالوجی کی تربیت دے گی بلکہ انہیں معاشی طور پر خودمختار بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اس موقع پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ایک لیب کا افتتاح نہیں بلکہ بلوچستان کی خواتین کو معاشی استحکام اور بااختیاری کی جانب ایک تاریخی قدم ہے۔ ہماری حکومت خواتین کو ترقی، تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کر کے انہیں باوقار مستقبل دینا چاہتی ہیں۔ پہلا مرحلہ میں 20 خواتین کی تربیت شروع کر دی گئی گئی جس میں منتخب خواتین انٹرپرینورز کو جدید اے آئی ٹولز، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، بزنس انٹیلی جنس اور جدید ٹیکنالوجی کی تربیت دی جا رہی ہے۔ تربیت کا معیار عالمی سطح کا ہوگا.
بلوچستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہونے والا اقدام اٹھاتے ہوئے صوبائی حکومت نے خواتین انٹرپرینورز کے لیے صوبے کی پہلی مصنوعی ذہانت (اے آئی) لیب کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ اے آئی لیب نہ صرف خواتین کو جدید ٹیکنالوجی کی تربیت دے گی بلکہ انہیں معاشی طور پر خودمختار بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اس موقع پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ایک لیب کا افتتاح نہیں بلکہ بلوچستان کی خواتین کو معاشی استحکام اور بااختیاری کی جانب ایک تاریخی قدم ہے۔ ہماری حکومت خواتین کو ترقی، تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کر کے انہیں باوقار مستقبل دینا چاہتی ہیں۔ پہلا مرحلہ میں 20 خواتین کی تربیت شروع کر دی گئی گئی جس میں منتخب خواتین انٹرپرینورز کو جدید اے آئی ٹولز، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، بزنس انٹیلی جنس اور جدید ٹیکنالوجی کی تربیت دی جا رہی ہے۔ تربیت کا معیار عالمی سطح کا ہوگا
Artificial Intelligence Lab Women Entrepreneurs Emotional Support New Opportunities