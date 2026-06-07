پروفسـر احسانِقبال نے کیمیائی صنعت کو پاکستان کی معاشی ترقی کا راہِ رَسّی قرار دیا

پروفسـر احسانِقبال نے پاکستان کیمیکل ایکسپو 2026 کے انعقاد میں واضح کیا کہ کیمیائی صنعت سٹیل کی طرح صنعتی ڈھانچے کی رگوں کی طرح ہے اور اس کے بغیر ملک کی برآمدات اور روزگار کی بنیاد کمزور رہے گی۔ انہوں نے تحقیق، جدت اور سبز کیمسٹری پر زور دیا اور ملکی معیشت کے 2035 کے ہدف کے حصول کے لیے ویلیو ایڈیڈ برآمدات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
پاکستان کی معیشت کے ارتقا میں کیمیائی صنعت کا ایک انتہائی اہم کردار ہے، جیسا کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات پروفیسر احسانِقبال نے پاکستان کیمیکل ایکسپو 2026 میں اپنی تقاریر میں واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سٹیل صنعتی ترقی کی ہڈیاں ہیں تو کیمیائی صنعت اس کے جسم میں بہنے والا خون ہے۔ ملکی صنعت کو علم، تحقیق، ٹیکنالوجی اور صنعتی انفراسٹرکچر پر مبنی ماڈل اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان ایک مضبوط برآمدی معیشت کی طرف قدم بڑھا سکے۔ کیمیائی صنعت کو عالمی سطح پر "تمام صنعتوں کی ماں" کے طور پر مانا جاتا ہے کیونکہ یہ زراعت، ٹیکسٹائل، ادویات، تعمیرات، آٹوموبائل، الیکٹرانکس اور توانائی جیسے مختلف شعبوں کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ عالمی کیمیائی صنعت کی قدر چھٹرِلین ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے اور چین، جرمنی، جنوبی کوریا، سنگاپور، ملیشیا اور ویتنام جیسے ممالک نے اپنی صنعتی طاقت کی تعمیر میں کیمیائی اور پیٹروکیمیکل سیکٹر کو بنیادی ستون بنایا ہے۔ اس حوالے سے اقبال نے کہا کہ پاکستان کو تحقیق، جدت، ہنرمند افرادی قوت اور جدید صنعتی بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے تاکہ وہ اسی راستے پر گامزن ہو سکے۔ وزیر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان ہر سال اربوں ڈالر کی قیمت پر کیمیکلز، پولیمرز اور صنعتی خام مال درآمد کرتا ہے، جبکہ یہ تمام آئٹمز ملک میں مقامی طور پر پیدا کی جا سکتی ہیں۔ ہر درآمد شدہ کیمیکل ایک ممکنہ فیکٹری، سرمایہ کاری کے موقع اور روزگار کی نئی راہ کا نمائندہ ہے۔ " اُڑان پاکستان " کے پروگرام کے تحت کیمیائی صنعت براہ راست ملکی ایکسپورٹ آرزو، ڈیجیٹل معیشت، ماحولیات، توانائی اور سماجی بہبود کے اہداف کی تکمیل میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اقبال نے واضح کیا کہ اگر پاکستان 2035 تک 100 ارب ڈالر کی برآمدات کا ہدف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے خام مال کے بجائے ویلیو ایڈیڈ مصنوعات کی برآمد پر توجہ دینا ہوگی۔ اس حوالے سے انہوں نے مصنوعی ذہانت، روبوٹکس، آٹومیشن اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو جدید صنعتی ترقی کے لازمی اجزاء قرار دیا اور پاکستانی صنعتوں کو چوتھی صنعتی انقلاب کی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی درخواست کی۔ آخری نکات میں وزیر نے سبز کیمسٹری، ری سائیکلنگ، بائیو بیسڈ مٹیریل اور ماحول دوست صنعتی طریقوں کو مستقبل کی معیشت کے لیے ضروری اجزاء کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو صرف کیمیائی پیداوار تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ تحقیق و ترقی کے ذریعے نئی ایپلیکیشنز اور ٹیکنالوجی پر مبنی انڈسٹریز تیار کرنی ہوں گی۔ اس طرح نہ صرف درآمدات میں کمی آئے گی بلکہ ملکی روزگار کے مواقع بڑھیں گے، برآمدات میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کو عالمی مارکیٹ میں ایک مسابقتی مقام ملے گا.
پاکستان کی معیشت کے ارتقا میں کیمیائی صنعت کا ایک انتہائی اہم کردار ہے، جیسا کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات پروفیسر احسانِقبال نے پاکستان کیمیکل ایکسپو 2026 میں اپنی تقاریر میں واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سٹیل صنعتی ترقی کی ہڈیاں ہیں تو کیمیائی صنعت اس کے جسم میں بہنے والا خون ہے۔ ملکی صنعت کو علم، تحقیق، ٹیکنالوجی اور صنعتی انفراسٹرکچر پر مبنی ماڈل اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان ایک مضبوط برآمدی معیشت کی طرف قدم بڑھا سکے۔ کیمیائی صنعت کو عالمی سطح پر "تمام صنعتوں کی ماں" کے طور پر مانا جاتا ہے کیونکہ یہ زراعت، ٹیکسٹائل، ادویات، تعمیرات، آٹوموبائل، الیکٹرانکس اور توانائی جیسے مختلف شعبوں کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ عالمی کیمیائی صنعت کی قدر چھٹرِلین ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے اور چین، جرمنی، جنوبی کوریا، سنگاپور، ملیشیا اور ویتنام جیسے ممالک نے اپنی صنعتی طاقت کی تعمیر میں کیمیائی اور پیٹروکیمیکل سیکٹر کو بنیادی ستون بنایا ہے۔ اس حوالے سے اقبال نے کہا کہ پاکستان کو تحقیق، جدت، ہنرمند افرادی قوت اور جدید صنعتی بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے تاکہ وہ اسی راستے پر گامزن ہو سکے۔ وزیر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان ہر سال اربوں ڈالر کی قیمت پر کیمیکلز، پولیمرز اور صنعتی خام مال درآمد کرتا ہے، جبکہ یہ تمام آئٹمز ملک میں مقامی طور پر پیدا کی جا سکتی ہیں۔ ہر درآمد شدہ کیمیکل ایک ممکنہ فیکٹری، سرمایہ کاری کے موقع اور روزگار کی نئی راہ کا نمائندہ ہے۔ "اُڑان پاکستان" کے پروگرام کے تحت کیمیائی صنعت براہ راست ملکی ایکسپورٹ آرزو، ڈیجیٹل معیشت، ماحولیات، توانائی اور سماجی بہبود کے اہداف کی تکمیل میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اقبال نے واضح کیا کہ اگر پاکستان 2035 تک 100 ارب ڈالر کی برآمدات کا ہدف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے خام مال کے بجائے ویلیو ایڈیڈ مصنوعات کی برآمد پر توجہ دینا ہوگی۔ اس حوالے سے انہوں نے مصنوعی ذہانت، روبوٹکس، آٹومیشن اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو جدید صنعتی ترقی کے لازمی اجزاء قرار دیا اور پاکستانی صنعتوں کو چوتھی صنعتی انقلاب کی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی درخواست کی۔ آخری نکات میں وزیر نے سبز کیمسٹری، ری سائیکلنگ، بائیو بیسڈ مٹیریل اور ماحول دوست صنعتی طریقوں کو مستقبل کی معیشت کے لیے ضروری اجزاء کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو صرف کیمیائی پیداوار تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ تحقیق و ترقی کے ذریعے نئی ایپلیکیشنز اور ٹیکنالوجی پر مبنی انڈسٹریز تیار کرنی ہوں گی۔ اس طرح نہ صرف درآمدات میں کمی آئے گی بلکہ ملکی روزگار کے مواقع بڑھیں گے، برآمدات میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کو عالمی مارکیٹ میں ایک مسابقتی مقام ملے گا
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