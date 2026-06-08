پریمیئر شہباز شریف کے ساتھ صدر آصف علی زرداری کی ملاقات کے بعد

پریمیئر شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کے بعد، صدر آصف علی زرداری نے قومی سلامتی، معاشی حالات اور اہم سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔
پریمیئر شہباز شریف سے ملاقات کے دوران، صدر آصف علی زرداری نے قومی سلامتی ، معیشت کے مستقبل، اگلے سال کے بجٹ اور اہم سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ حصاک داروں نے قومی سلامتی کی صورتحال، داخلی اور علاقائی حالات، معاشی حالات ، اگلے سال کے بجٹ، گلگت بلتستان میں حالیہ انتخابات، آزاد کشمیر کی صورتحال اور قانون و آرڈر سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ بجٹ کے منصوبوں اور عوامی امداد کے اقدامات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے صدر زرداری نے اگلے سال کے بجٹ میں عوامی بہبود، صوبائی حقوق اور معاشی استحکام کو優یت کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاشی ترقی کے مقاصد کو بہبود کے ساتھ موافقت بخش بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ذرائع کے مطابق دونوں طرف سے تکنیکی کمیٹیاں ایک سے زیادہ عملی اور قابل عمل نکات پر مزید تبادلہ خیال کرنے کے لئے جاری رہیں گی۔ ملاقات کے دوران، پریمیئر شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں حالیہ انتخابات میں پی پی پی کی کارکردگی پر صدر آصف علی زرداری کو مبارکباد دی۔ ذرائع کے مطابق شریف نے مسکراہٹیں کرتے ہوئے کہا کہ بلاوال بھٹو زرداری نے اپنے مخالفین کے مقابلے میں بہتر انتخابی مہم چلائی۔ ذرائع کے مطابق راجہ فیصل Rathore بھی ملاقات میں موجود تھے، جہاں حصاک داروں نے آزاد کشمیر کی حالیہ حالات اور قومی اہمیت کے دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ انٹریر منسٹر محسن نقیوی نے صدر کو اپنے ایران کے دورے اور علاقائی سفارتی تعلقات پر بھی معلومات فراہم کیں۔ اس ملاقات میں ڈپٹی پریمیئر اور وزیر خارجہ ایکرم دار، انٹریر منسٹر محسن نقیوی، لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ، فنانس منسٹر محمد اعورنگزیب اور پریمیئر کی سیاسی معاملات پر مشیر رانا سنا اللہ بھی موجود تھے.
پریمیئر شہباز شریف سے ملاقات کے دوران، صدر آصف علی زرداری نے قومی سلامتی، معیشت کے مستقبل، اگلے سال کے بجٹ اور اہم سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ حصاک داروں نے قومی سلامتی کی صورتحال، داخلی اور علاقائی حالات، معاشی حالات، اگلے سال کے بجٹ، گلگت بلتستان میں حالیہ انتخابات، آزاد کشمیر کی صورتحال اور قانون و آرڈر سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ بجٹ کے منصوبوں اور عوامی امداد کے اقدامات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے صدر زرداری نے اگلے سال کے بجٹ میں عوامی بہبود، صوبائی حقوق اور معاشی استحکام کو優یت کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاشی ترقی کے مقاصد کو بہبود کے ساتھ موافقت بخش بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ذرائع کے مطابق دونوں طرف سے تکنیکی کمیٹیاں ایک سے زیادہ عملی اور قابل عمل نکات پر مزید تبادلہ خیال کرنے کے لئے جاری رہیں گی۔ ملاقات کے دوران، پریمیئر شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں حالیہ انتخابات میں پی پی پی کی کارکردگی پر صدر آصف علی زرداری کو مبارکباد دی۔ ذرائع کے مطابق شریف نے مسکراہٹیں کرتے ہوئے کہا کہ بلاوال بھٹو زرداری نے اپنے مخالفین کے مقابلے میں بہتر انتخابی مہم چلائی۔ ذرائع کے مطابق راجہ فیصل Rathore بھی ملاقات میں موجود تھے، جہاں حصاک داروں نے آزاد کشمیر کی حالیہ حالات اور قومی اہمیت کے دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ انٹریر منسٹر محسن نقیوی نے صدر کو اپنے ایران کے دورے اور علاقائی سفارتی تعلقات پر بھی معلومات فراہم کیں۔ اس ملاقات میں ڈپٹی پریمیئر اور وزیر خارجہ ایکرم دار، انٹریر منسٹر محسن نقیوی، لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ، فنانس منسٹر محمد اعورنگزیب اور پریمیئر کی سیاسی معاملات پر مشیر رانا سنا اللہ بھی موجود تھے
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