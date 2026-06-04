پریمير مينسٹر نے خودکار ٹیکس مینجمنٹ سسٹم کے استعمال پر زور دیا

پریمير مينسٹر محمد شہباز شریف نے ایک خودکار اور جدید ٹیکس مینجمنٹ سسٹم استعمال کرنے کے لئے تیار ہیں تاکہ ٹیکس سسٹم میں شفافیت اور عوامی اعتماد کو فروغ ملے گا اور آمدنی میں اضافہ ہوگا۔
پریمير مينسٹر محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ ایک جدید اور خودکار ٹیکس مینجمنٹ سسٹم استعمال کرنے کے لئے تیار ہیں جس سے ٹیکس سسٹم میں شفافیت اور عوامی اعتماد کو فروغ ملے گا اور آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جاری اصلاحات کا جائزہ لینے کے لئے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ پریمير مينسٹر نے کہا کہ انسانی مداخلت کو کم کرکے اور ٹیکس وصولی نظام میں اختیار کی صلاحیتوں کو کم کرنا آج کا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خودکار اور جدید ٹیکس مینجمنٹ سسٹم حکومت کی اصلاحی ایجنڈے میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فہرستہ بہرہ کے اصلاحات کا عمل ہرہ کے ٹیکس نٹ کو پھیلانے کے لئے جاری رہے گا۔ پریمير مينسٹر نے صوبائی حکومتوں کو غیر قانونی سیگاروں کے خلاف اپنے موثر عمل کے لئے بھی سراہا۔ انہوں نے کے کہا کہ ایک تجرباتی منصوبہ بنایا جائے گا جس کے ذریعے آمدنی ٹیکس خودکار طور پر جمع ہوگی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ نئے ٹیکس نظام کو املاک، وہیکلز اور بینکوں کی ڈیٹا کی مدد سے غیر مندرج آمدنی اور اثاثے کو پتہ لگانے کی صلاحیت ہے۔ ان لینڈ ریونو کے ذریعے ہونے والے ڈیٹا کے ذریعے ہونے والے ڈیٹا کو آگے بڑھانے کے لئے ایک جامع منصوبہ پیش کیا گیا.
پریمير مينسٹر محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ ایک جدید اور خودکار ٹیکس مینجمنٹ سسٹم استعمال کرنے کے لئے تیار ہیں جس سے ٹیکس سسٹم میں شفافیت اور عوامی اعتماد کو فروغ ملے گا اور آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جاری اصلاحات کا جائزہ لینے کے لئے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ پریمير مينسٹر نے کہا کہ انسانی مداخلت کو کم کرکے اور ٹیکس وصولی نظام میں اختیار کی صلاحیتوں کو کم کرنا آج کا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خودکار اور جدید ٹیکس مینجمنٹ سسٹم حکومت کی اصلاحی ایجنڈے میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فہرستہ بہرہ کے اصلاحات کا عمل ہرہ کے ٹیکس نٹ کو پھیلانے کے لئے جاری رہے گا۔ پریمير مينسٹر نے صوبائی حکومتوں کو غیر قانونی سیگاروں کے خلاف اپنے موثر عمل کے لئے بھی سراہا۔ انہوں نے کے کہا کہ ایک تجرباتی منصوبہ بنایا جائے گا جس کے ذریعے آمدنی ٹیکس خودکار طور پر جمع ہوگی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ نئے ٹیکس نظام کو املاک، وہیکلز اور بینکوں کی ڈیٹا کی مدد سے غیر مندرج آمدنی اور اثاثے کو پتہ لگانے کی صلاحیت ہے۔ ان لینڈ ریونو کے ذریعے ہونے والے ڈیٹا کے ذریعے ہونے والے ڈیٹا کو آگے بڑھانے کے لئے ایک جامع منصوبہ پیش کیا گیا
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