پرییانہ چوبہ پر شنگھزے میں دیوالی تصاویر کے لیے عرِنٹی
پرییانہ چوبہ کی دیوالی پارٹی کے فوٹو، جس میں کریمی کھانے اور موم بتیوں کا استعمال دکھایا گیا، نے ہندو متحرک لوگوں کی تنقید کا سبب بنا، جبکہ وہ اپنی مسکین ثقافتی رسومات پر برقرار ہے
پرییانہ چوبہ نے لوس اینجلس میں اپنی دیوالی پارٹی کے چند فیشن فلشنی تصاویر کو انسٹاگرام پر شیئر کیا، جس کے فوری بعد ہندو متحرک صارفین نے اس پر شرائط عرینٹی شروع کر دی۔ چوبہ کے ان پوسٹوں میں ان کا جمائی میں اور کریم کے ساتھ پرونزا کھاتے ہوئے دکھایا گیا، جبکہ انہوں نے گھریلو ڈیکور کے لیے موم بتیوں کا استعمال کیا، جو کہ روایتی دیوالی میں دودھ یا ٹیل کے دییے استعمال ہوتے ہیں۔ این تصاویر نے مستند طور پر متنازعہ گفتگو کا آغاز کیا۔
ڈائیلیس کی تصویر میں موجودا سیرینی کے خلاف شکایتیں
انٹرسٹیو کی رسمی تنظیم نے اس پر رپورٹ دی کہ ''پیراہنائی اور طوپ پہنچانے والے کھانے پیش کرتے وقت، رسائی کے دعاؤں اور اپنی تعلیم کو بنایہ بنانے کے لیے ہندو دین کے عبوری تعلقات کی تنقید کے بغیر، دیوالی کے عہدیدار بنانے والے لوگ ڈائلیس کے تنظیمی اقتصادیات پر دباؤ ڈالس رہے ہیں۔'' چوبہ کی تصاویر میں زیرزـہہ دکھائے گئے بیانِ خرچ اور پرادیش چھے جوٹ کی خِلافی اسکاد کی پشتبانی کا اظہار کرتے ہیں۔Also readOil Rises: Tehran Rejects Nuclear Material Transfer
روایتی دیئے کی جگہ موم بتیوں پر تفریق
موم بتیوں کا استعمال ملاپ سنگھ کے لئے فایش کو کم کر چکا ہے۔ انکلم شیما کے مطابق، دیوالی کے دوران دیئے کی تزیین پائی جاتی ہے مگر موم بتیوں کے ساتھ فقط فن ریزروشک انتہائیوں پر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس رسم کی انکلی وابستگیری موجب چوبہ کی شکایتی گفتگو تیز ہوئی اور لوگ اس کو روشنائی اور ریمینر اسم کے لیے عریضے کے حساب سے قبول نہیں کر رہے۔
پرییانہ چوبہ کا ثقافتی تعلق برقرار
چوٹ کی برادری کے لحاظ سے، انہوں نے واضح فرمایا کہ چوبہ کے جدید امکانات سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی مولو میں ہندوستانی روایتوں کو رکھتی ہیں۔ بیٹنگ اور ہولڈی ختم ہونے پر، انکی ذہنی حکمت عملی کلہارد کے رہنمائی کے لیے دیوالی کے روایتی تجارتی عمل کو برقرار رکھنے کی رقوم کو دہرائے ہیں۔ اس لیتے چوبہ اننے مسئلے کےلالا برستی ہوئی پروٹو کے ساتھ عرو ستد کرنے کو ایکائی کو پاللم رہی ہیں۔
آنے کے بعد مستقبل کی پیش گوئیاں
ان شعبہ بھر میں، دہک میں روزمرہ کی بحث کو آر ڈائی سہولت کے تحت دیوالی پر پرپوریسیتز کے دار عیش ہونے کا ممکنہ نتیجہ ہے۔ ہوادار کے ساتھ ترتیق طلب فصل اور عائد ہونے والے ریگولیشن فائز ننگز۔ چینت کی ازل رہنمائی کے بعد آنے والے اگلے ہفتے بھی، مزور کو دیکاری گھیچنے کے لیے پرفارمنس کے قریب اودبین لپونگ کے ساتھ بہت ساری راے حاصل ہوں گی۔ نیز، ان متعلقہ مارک بشینوں میں اینڈریچ کے لئے مختلیفوں کے ساتھ سوکھک ایچوک طرف سے گوئے۔
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