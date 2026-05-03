پشاور زلمی کی تاریخی فتح: پی ایس ایل 11 چیمپئن

پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر پی ایس ایل 11 کا ٹائٹل جیت لیا۔ بابر اعظم کی قیادت میں ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) 11 کے فائنل میں پشاور زلمی کی شاندار فتح نے پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر دوسری بار یہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ یہ جیت نہ صرف پشاور زلمی کے کھلاڑیوں کے لیے بلکہ ان کے مداحوں کے لیے بھی ایک تاریخی لمحہ ہے۔ میچ کے بعد بابر اعظم نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ٹرافی وصول کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس فتح کو ٹیم کی سخت محنت اور عزم کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم نے ہر میچ کے لیے ایک خاص منصوبہ بنایا اور اس پر عمل درآمد کیا جس کی بدولت یہ کامیابی ملی۔ بابر اعظم نے ٹیم کے تمام کھلاڑیوں اور سپورٹ اسٹاف کو مبارکباد پیش کی اور ان کے تعاون کو سراہا۔ انہوں نے خاص طور پر ایرون ہارڈی اور عبدالصمد کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی تعریف کی جنہوں نے مشکل وقت میں ٹیم کو سنبھالا اور فتح کی جانب گامزن کیا۔ فائنل میچ میں حیدرآباد کنگز مین کی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار رہی اور وہ مقررہ 20 اوورز میں 129 رنز تک محدود رہ گئی۔ پشاور زلمی کے بولرز نے عمدہ لائن اور لینتھ برقرار رکھتے ہوئے حیدرآباد کے بلے بازوں کو کھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کے جواب میں پشاور زلمی کی بیٹنگ کی شروعات بھی اچھی نہیں رہی۔ کپتان بابر اعظم بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے جبکہ صائم ایوب، حارث اور کوشال مینڈس بھی جلد آؤٹ ہو گئے۔ اس صورتحال میں ٹیم پر بہت زیادہ دباؤ تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ میچ حیدرآباد کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تاہم، ایرون ہارڈی اور عبدالصمد نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اہم شراکت قائم کی۔ ہارڈی نے 56 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جبکہ عبدالصمد نے 48 رنز بنائے جس سے پشاور زلمی کو فتح حاصل ہوئی۔ ان دونوں کھلاڑیوں نے ثابت کر دیا کہ مشکل حالات میں بھی پرعزم رہ کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف بھی پی ایس ایل کے فائنل میچ کے موقع پر قذافی اسٹیڈیم پہنچے اور میچ کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے پشاور زلمی کی جیت پر مبارکباد دی اور کھلاڑیوں کو شاباش دی۔ اس فتح کے بعد بابر اعظم نے سابق کپتان محمد حفیظ کے بیان پر بھی ردعمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر کھلاڑی کی اپنی رائے ہوتی ہے اور وہ اس کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا اور ٹیم کا مقصد ہمیشہ پاکستان کے لیے کھیلنا اور جیتنا رہا ہے۔ بابر اعظم نے مزید کہا کہ وہ مستقبل میں بھی ٹیم کو کامیابی کی جانب لے جانے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ پشاور زلمی کی یہ جیت پاکستان کرکٹ کے لیے ایک مثبت پیغام ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پی ایس ایل نے پاکستان میں کرکٹ کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ لیگ دنیا بھر کے بہترین کھلاڑیوں کو ایک ساتھ لانے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اس جیت کے بعد پشاور زلمی کے مداحوں نے خوشی کا اظہار کیا اور سوشل میڈیا پر ٹیم کی تعریف کے پیغامات شیئر کیے۔ یہ فتح پاکستان کے لیے ایک فخر کا لمحہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پشاور زلمی مستقبل میں بھی اسی طرح کامیابی حاصل کرتی رہے گی۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے پشاور زلمی کو دلی مبارکباد.
پی ایس ایل پشاور زلمی بابر اعظم کرکٹ پاکستان سپر لیگ
