پشاور: پیشی کے دوران میاں بیوی کو گولی مار کر قتل
پشاور میں پیشی بھگتنے والے میاں بیوی کو گولی مار کر ہلاک کردیا گیا۔ مقتولین کا بیٹا زخمی، پولیس نے تفتیش شروع کردی۔
پشاور کے علاقے گڑھی عطا محمد روڈ پر ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جہاں موٹرسائیکل سوار نامعلوم ملزمان نے پیشی بھگتنے والے ایک میاں بیوی کو فائرنگ کرکے قتل کر دیا۔ اس خون خرابے میں ان کے بیٹا بھی شدید زخمی ہو گیا جو واقعے کا گواہ تھا۔
واقعے کی تفصیلات اور مقتولین کی شناخت
رحمان بابا پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے مرد کی شناخت علاء الدین ولد سلام گل کے نام سے ہوئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والی خاتون مسماة نور زادہ بی بی تھیں۔ ان دونوں کی ایک ہی موٹرسائیکل سوار افراد نے ہلاک کردیا جبکہ ان کے بیٹا بلال ساکنان وزیرستان شدید زخمی ہوئے ہیں۔Also readٹرump نے چین، یورپی یونین سمیت 14 تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف تجویز کر دیے
پولیس کے مطابق ملزمان نے ایک رکشے پر اندھا دھند فائرنگ کی جس کے نتیجے میں رکشے میں سوار خاندان کے تینوں افراد نشانہ بنے۔ علاء الدین اور ان کی اہلیہ نور زادہ بی بی جاں بحق ہو گئے جبکہ بیٹا بلال کو موقع پر ہی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے۔
پیشی کا الزام اور عدالتی کارروائی
پولیس کی ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ زخمی بلال ولد علاء الدین اور مقتولہ نور زادہ بی بی پر 2024 میں تھانہ انقلاب کی حدود میں مبینہ طور پر قتل کرنے کا الزام تھا۔ اس الزام کے تحت وہ گذشتہ روز عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے۔
واقعہ کے وقت یہ دونوں عدالتی کارروائی بھگتنے کے لیے جارہے تھے کہ اچانک موٹرسائیکل سوار افراد نے ان پر حملہ بول دیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس افسران نے فوری طور پر جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور وہاں سے اہم شواہد اکٹھے کر لیے۔
عوام میں خوف اور پولیس کی کارروائی
اس واقعے نے علاقے میں شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے کیونکہ عوام کی طرف سے عدالتی پیشیوں کے دوران حفاظت کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ واقعے میں جاں بحق افراد کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں جس سے معاشرے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔
پولیس نے واقعے کی رپورٹ درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس وقت تک کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکا لیکن تحقیقات کے بعد ملزمان کو نشانہ بنایا جائے گا تاکہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔
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