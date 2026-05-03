پشاور زلمی کی پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں تاریخی فتح

پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو شکست دے کر پاکستان سپر لیگ کا سیزن 11 جیت لیا۔ آرون ہارڈی کی شاندار بیٹنگ اور بولنگ نے ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔
پشاور زلمی نے پاکستان سپر لیگ کے سیزن 11 کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کو 129 رنز کا ہدف تعاقب کرتے ہوئے پشاور زلمی نے 15.2 اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر کامیابی حاصل کی۔ یہ میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم 18 اوورز میں 129 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سائیم ایوب نے 54 رنز کی اننگز کھیل کر سب سے زیادہ رنز بنائے، لیکن باقی بلے باز ٹیم کے لیے خاطر خواہ تعاون نہ کر سکے۔ کپتان مارنس لیبوشگن نے 20 رنز بنائے، موئین صداقت نے 11 رنز اور حسن خان نے 12 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ گلین میکسویل بغیر کوئی رنز بنائے پویلین لوٹ گئے۔ کنگز مین کے سات کھلاڑی ڈبل فگر تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ پشاور زلمی کی جانب سے آرون ہارڈی نے شاندار بولنگ مظاہرہ کرتے ہوئے چار وکٹیں حاصل کیں، جبکہ نہید رانا نے دو وکٹیں اور محمد باسط و سفیان مقیم نے ایک ایک وکٹ اپنے نام کی۔ پشاور زلمی کی جانب سے فتح کا معمار آرون ہارڈی رہے جنہوں نے ناقابل شکست 56 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ عبدل سماد نے 48 رنز کا قیمتی تعاون دیا۔ حیدرآباد کنگز مین کی جانب سے محمد علی نے تین وکٹیں حاصل کیں، جبکہ عکیف جاوید اور حنین شاہ نے ایک ایک وکٹ اپنے نام کی۔ میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ لاہور میں ایک بڑے جموعے کے سامنے کھیلنا ٹیم کے لیے ہمیشہ حوصلہ افزا ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہلکی گھاس کی وجہ سے پچ کی حالت کو جلد سمجھنا اہم ہوگا۔ انہوں نے ٹیم میں ایک تبدیلی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بولنگ اٹیک کو مضبوط کرنے کے لیے نہید رانا کو خرم شہزاد کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب، حیدرآباد کنگز مین کے کپتان مارنس لیبوشگن نے کہا کہ ان کی ٹیم مکمل طور پر تیار ہے اور اسلام آباد کے خلاف سنسنی خیز فتح نے ان کے اعتماد کو بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچ بیٹنگ کے لیے اچھی لگ رہی ہے، لیکن ٹیم کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اور فائنل میں اچھا پرفارم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ میچ نہ صرف پشاور زلمی کے لیے بلکہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اہم لمحہ ثابت ہوا۔ پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں پشاور زلمی کی یہ فتح ایک شاندار مقابلے کے بعد آئی۔ حیدرآباد کنگز مین نے بیٹنگ میں جس طرح سے مشکلات کا سامنا کیا، اس سے پشاور زلمی کے بولرز نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آرون ہارڈی کی چار وکٹیں حیدرآباد کنگز مین کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئیں۔ دوسری جانب، سائیم ایوب نے اپنی ٹیم کے لیے مزاحمت کی اور 54 رنز بنائے، لیکن ان کے علاوہ کوئی بھی بلے باز بڑا اسکور نہ کر سکا۔ پشاور زلمی کی بیٹنگ لائن نے بھی کچھ مشکلات کا سامنا کیا، لیکن آرون ہارڈی اور عبدل سماد نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کو فتح کی منزل تک پہنچا دیا۔ یہ میچ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور پی ایس ایل نے نئے کھلاڑیوں کو سامنے لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پشاور زلمی کی یہ جیت ان کے تمام کھلاڑیوں، کوچنگ اسٹاف اور مداحوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ فتح پاکستان کرکٹ کے لیے ایک نئی امید کا پیغام لے کر آئی ہے۔ پشاور زلمی نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے مضبوط کرکٹ ٹیموں میں سے ایک ہے.
پشاور زلمی نے پاکستان سپر لیگ کے سیزن 11 کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کو 129 رنز کا ہدف تعاقب کرتے ہوئے پشاور زلمی نے 15.2 اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر کامیابی حاصل کی۔ یہ میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم 18 اوورز میں 129 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سائیم ایوب نے 54 رنز کی اننگز کھیل کر سب سے زیادہ رنز بنائے، لیکن باقی بلے باز ٹیم کے لیے خاطر خواہ تعاون نہ کر سکے۔ کپتان مارنس لیبوشگن نے 20 رنز بنائے، موئین صداقت نے 11 رنز اور حسن خان نے 12 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ گلین میکسویل بغیر کوئی رنز بنائے پویلین لوٹ گئے۔ کنگز مین کے سات کھلاڑی ڈبل فگر تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ پشاور زلمی کی جانب سے آرون ہارڈی نے شاندار بولنگ مظاہرہ کرتے ہوئے چار وکٹیں حاصل کیں، جبکہ نہید رانا نے دو وکٹیں اور محمد باسط و سفیان مقیم نے ایک ایک وکٹ اپنے نام کی۔ پشاور زلمی کی جانب سے فتح کا معمار آرون ہارڈی رہے جنہوں نے ناقابل شکست 56 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ عبدل سماد نے 48 رنز کا قیمتی تعاون دیا۔ حیدرآباد کنگز مین کی جانب سے محمد علی نے تین وکٹیں حاصل کیں، جبکہ عکیف جاوید اور حنین شاہ نے ایک ایک وکٹ اپنے نام کی۔ میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ لاہور میں ایک بڑے جموعے کے سامنے کھیلنا ٹیم کے لیے ہمیشہ حوصلہ افزا ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہلکی گھاس کی وجہ سے پچ کی حالت کو جلد سمجھنا اہم ہوگا۔ انہوں نے ٹیم میں ایک تبدیلی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بولنگ اٹیک کو مضبوط کرنے کے لیے نہید رانا کو خرم شہزاد کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب، حیدرآباد کنگز مین کے کپتان مارنس لیبوشگن نے کہا کہ ان کی ٹیم مکمل طور پر تیار ہے اور اسلام آباد کے خلاف سنسنی خیز فتح نے ان کے اعتماد کو بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچ بیٹنگ کے لیے اچھی لگ رہی ہے، لیکن ٹیم کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اور فائنل میں اچھا پرفارم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ میچ نہ صرف پشاور زلمی کے لیے بلکہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اہم لمحہ ثابت ہوا۔ پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں پشاور زلمی کی یہ فتح ایک شاندار مقابلے کے بعد آئی۔ حیدرآباد کنگز مین نے بیٹنگ میں جس طرح سے مشکلات کا سامنا کیا، اس سے پشاور زلمی کے بولرز نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آرون ہارڈی کی چار وکٹیں حیدرآباد کنگز مین کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئیں۔ دوسری جانب، سائیم ایوب نے اپنی ٹیم کے لیے مزاحمت کی اور 54 رنز بنائے، لیکن ان کے علاوہ کوئی بھی بلے باز بڑا اسکور نہ کر سکا۔ پشاور زلمی کی بیٹنگ لائن نے بھی کچھ مشکلات کا سامنا کیا، لیکن آرون ہارڈی اور عبدل سماد نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کو فتح کی منزل تک پہنچا دیا۔ یہ میچ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور پی ایس ایل نے نئے کھلاڑیوں کو سامنے لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پشاور زلمی کی یہ جیت ان کے تمام کھلاڑیوں، کوچنگ اسٹاف اور مداحوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ فتح پاکستان کرکٹ کے لیے ایک نئی امید کا پیغام لے کر آئی ہے۔ پشاور زلمی نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے مضبوط کرکٹ ٹیموں میں سے ایک ہے
Pakistan Super League Peshawar Zalmi Hyderabad Kingsmen Cricket PSL Season 11
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PSL 11 closing ceremony preparations underway ahead of finalPSL 11 is now heading towards its final stretch, with Hyderabad Kingsmen taking on Islamabad United in Eliminator 2.
Read more »
PSZ vs HYDK: Kingsmen lose early wickets vs Zalmi in PSL 11 finalFind latest breaking, trending, viral news from Pakistan and information on top stories, weather, business, entertainment, politics, sports and more.
Read more »
PSL 11 final: Zalmi face Kingsmen in title clashFind latest breaking, trending, viral news from Pakistan and information on top stories, weather, business, entertainment, politics, sports and more.
Read more »
Peshawar Zalmi bowlers dominate as Hyderabad Kingsmen post 129 in PSL 11 finalPeshawar Zalmi restrict Hyderabad Kingsmen to 129 in PSL 11 final as Aaron Hardie claims four wickets and Saim Ayub tops scores with 54.
Read more »
وزیراعظم شہباز شریف پی ایس ایل 11 کے فائنل میں شریکوزیراعظم شہباز شریف نے اتوار کو قذافی سٹیڈیم میں پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے فائنل میں شرکت کی، جہاں انہوں نے میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کے ہمراہ کھلاڑیوں سے ہاتھ ملایا اور ٹیم کیپٹنوں اور پی ایس ایل ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔
Read more »
پشاور زلمی نے پاکستان سپر لیگ 11 کا ٹائٹل جیت لیاپشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو 15ویں اوور میں 5 وکٹوں سے شکست دے کر پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ آیرون ہارڈی نے 56 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جبکہ عبد الصمد نے 48 رنز کا اہم تعاون دیا۔
Read more »