پشاور ہائیکورٹ میں 15,500 مقدمات کی بھاری تعداد، 40 دن میں 9,523 نئے کیسز
پشاور ہائیکورٹ میں لٹکے مقدمات کی تعداد 15,500 ہوگئی ہے۔ 40 دن میں 9,523 نئے وارنٹس دائر ہونے سے عدلیہ پر مزید بوجھ بڑھ گیا ہے۔
پشاور ہائیکورٹ اور اس کی زیرِ نظر سینے کورٹس میں لٹکے ہوئے مقدمات کی تعداد اب بڑھ کر 15,500 ہو گئی ہے، جو کہ صوبائی عدلیہ کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ پچھلے 40 دنوں کے دوران محض 9,523 نئے وارنٹ پٹیشنز دائر ہونے کی وجہ سے عدالتوں پر بوجھ میں اضافہ ہوا ہے اور اب عدالتیں اس بھاری بوجھ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
نئے کیسز میں اضافے کی تفصیلات
عدالتی دستاویزات کے مطابق، حال ہی میں جمع ہونے والے کیسز کی تفصیلات سامنے آئی ہیں جن میں 723 عدالت کی توہین کی درخواستیں، 1,737 فوجداری مقدمات اور 344 ضمانت کی درخواستیں شامل ہیں۔ اسی دوران 2,890 نئے سول ریوژن پٹیشنز بھی رجسٹرڈ ہوئے، جن کی وجہ سے فی الحال نظامِ انصاف کے اوقات میں کافی بے ترتیبی پیدا ہوئی ہے۔Also readکراچی میں عمارت کے گر جانے سے کم از کم ایک شخص ہلاک اور 10 زخمی
دولت کے دفاتر کے خلاف مقدمات کی تفصیل
دولت کے مختلف محکموں کے خلاف دائر کیسز کی تعداد کو دیکھا جائے تو محکمہ معدنیات سرفہرست ہے جہاں 135 مقدمات لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن آتا ہے جس کے 72 کیسز زیرِ سماعت ہیں، جبکہ سی ٹی ڈی کے خلاف 55، ہری پور کے ڈپٹی کمشنر کے خلاف 51 اور بنوں کے ڈپٹی کمشنر کے خلاف 50 مقدمات عدالتوں میں موجود ہیں۔
باقی محکموں کے کیسز اور عدالتی بوجھ
میرجڈ ڈسٹرکٹس ڈائریکٹوریٹ کے پاس بھی 50 اور پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کے پاس 47 مقدمات زیرِ سماعت ہیں، جو کہ ایک قابلِ غور تعداد ہے۔ اگرچہ 12 نومبر سے لے کر اب تک عدالتوں نے 1,402 کیسز کا فیصلہ کر دیا ہے، لیکن نئے کیسز کے رجحان کو دیکھتے ہوئے موجودہ نظام پر دباؤ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
عدلیہ پر دباؤ اور مستقبل کے اقدامات
عدلیہ میں بڑھتی ہوئی تاخیر اور مقدمات کی بھاری تعداد صوبائی انصافی نظام پر زبردست دباؤ ڈال رہی ہے، جس کی وجہ سے عوامی شکایات میں اضافے کا خطرہ پیدا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں متعلقہ حکام کی جانب سے مزید تجاویز یا نئی پالیسیاں سامنے آنے کا امکان ہے تاکہ عدالتی کارروائیوں کو تیز کیا جا سکے اور عام شہریوں کو انصاف کی فراہمی میں بہتری آ سکے۔
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