پشاور میں پی ایس ایل 2027 کی افتتاحی تقریب اور پہلا میچ ہوگا، محسن نقوی کا اعلان
پی سی بی چیئرمین محسن نقوی نے اعلان کیا کہ پی ایس ایل 2027 کی افتتاحی تقریب اور پہلا میچ پشاور میں ہوگا، جس سے خیبر پختونخوا کے کرکٹ شائقین کو 12 برس بعد میزبانی ملے گی۔
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی نے پیر کے روز اعلان کیا کہ پشاور میں ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 2027 کی افتتاحی تقریب اور افتتاحی میچ کھیلا جائے گا۔ یہ پہلا موقع ہوگا جب ٹورنامنٹ کی 12 سالہ تاریخ میں اس کی میزبانی خیبر پختونخوا کے دارالحکومت کو ملے گی۔
یہ اعلان محسن نقوی نے پشاور میں خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ 12ویں ایڈیشن کے پی ایس ایل کے مقررہ شیڈول کے دوران، جو 18 مارچ سے 2 مئی 2027 تک جاری رہے گا، پشاور میں کئی میچ منعقد ہوں گے۔Also readپاکستان نے گندم درآمد کے لیے تیسرا بین الاقوامی ٹینڈر جاری کردیا، بھارت اور اسرائیل سے درآمد پر پابندی
پشاور میں پی ایس ایل 2027 کے میچوں کی تفصیل
محسن نقوی نے واضح کیا کہ پشاور کو اگلے ایڈیشن کے لیے بطور میزبان شہر حتمی کر دیا گیا ہے، تاہم مکمل شیڈول اور شہر میں کھیلے جانے والے میچوں کی تعداد بعد میں طے کی جائے گی۔ ان کے مطابق پی ایس ایل میں پشاور کی شمولیت سے ٹورنامنٹ کے میدانوں کی تعداد چھ ہو جائے گی، جو لیگ کی توسیع کا ایک اور قدم ہے۔
محسن نقوی نے کہا کہ پشاور زلمی اور فرنچائز کے مالک جاوید آفریدی مسلسل خواہش ظاہر کرتے رہے ہیں کہ پی ایس ایل کے میچ صوبائی دارالحکومت میں منعقد ہوں۔ ان کے بقول پشاور میں لیگ کے میچ کرانا شہر کی پاکستان کرکٹ کے لیے خدمات اور یہاں کے کرکٹ سے محبت رکھنے والے عوام کے جذبے کا اعتراف ہے۔
سلمان نصیر، پی ایس ایل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، نے اس اعلان کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے لیگ اور خیبر پختونخوا کے کرکٹ حامیوں کے لیے طویل انتظار کے بعد آنے والی پیش رفت قرار دیا۔ سلمان نصیر کے مطابق یہ وہ لمحہ ہے جس کا لیگ اور خاص طور پر پشاور کے شائقین گزشتہ 12 برس سے انتظار کر رہے تھے۔
محسن نقوی اور سلمان نصیر کے مؤقف
محسن نقوی نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ پشاور کے عوام اس لیگ کا اسی جوش و خروش اور گرمجوشی کے ساتھ استقبال کریں گے جس کے لیے وہ پہلے ہی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس اعلان پر گورنر فیصل کریم کنڈی اور پشاور زلمی کو مبارکباد بھی دی۔
سلمان نصیر نے بھی اس موقع پر اس بات پر زور دیا کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل 12 کے لیے چھٹے میدان کا اضافہ لیگ کی ترقی میں ایک اہم قدم ہے۔ ان کے اس بیان کو پشاور اور صوبے کے کرکٹ حلقوں میں مثبت ردعمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
دوسری جانب گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ محسن نقوی، جو وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں، نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے بہتر ہو رہی ہے۔
آرباب نیاز اسٹیڈیم کا تاریخی نام بحال کرنے کا فیصلہ
گورنر فیصل کریم کنڈی نے اعلان کیا کہ پشاور کا تاریخی آرباب نیاز اسٹیڈیم اپنا اصل نام بحال کرے گا، اور اس طرح پی ٹی آئی حکومت کا اسے عمران خان اسٹیڈیم کا نام دینے کا فیصلہ الٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ اسٹیڈیم کا تاریخی نام بحال کرنے کا مقصد پشاور کے ورثے کو محفوظ رکھنا اور صوبے کی کھیلوں کی تاریخ میں حصہ ڈالنے والوں کو خراجِ تحسین پیش کرنا ہے۔
گورنر کنڈی نے پی ٹی آئی کے کھیلوں کے ڈھانچے سے متعلق ریکارڈ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 13 برس کے دوران پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں ایک بھی نیا کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر نہیں کر سکی، حالانکہ صوبے میں کھیلوں کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ ان کے مطابق صوبے کے کئی کھلاڑی بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، مگر پچھلی حکومت نے نئی سہولیات بنانے کے بجائے ایک موجودہ اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے پر توجہ دی۔
یہ بیانات پی ٹی آئی کے مؤقف سے متعلق اس متن میں شامل ہیں جو گورنر کے بیان کی صورت میں سامنے آئے ہیں، اور اس پر پی ٹی آئی کا جواب ذرائع کے مطابق اس رپورٹ میں شامل نہیں۔
خیبر پختونخوا میں کرکٹ کی بحالی کے اقدامات
محسن نقوی نے اعلان کیا کہ پی سی بی جنوری 2027 کے تیسرے ہفتے میں خیبر پختونخوا میں تین ٹیموں کا کرکٹ مقابلہ منعقد کرے گا۔ اس مقابلے میں پاکستان کی قومی ٹیم، پاکستان شاہین اور قومی انڈر 19 ٹیم حصہ لیں گی، جو صوبے میں کرکٹ کی سرگرمیاں بحال کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
محسن نقوی کے مطابق خیبر پختونخوا میں کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاکہ مقامی شائقین کو قومی اور بین الاقوامی سطح کے کھلاڑیوں کو قریب سے دیکھنے کے مواقع مل سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ گورنر کنڈی ملاقاتوں میں صوبے میں کرکٹ کی بحالی کی ضرورت پر بار بار زور دیتے رہے ہیں۔
گورنر کنڈی نے یہ بھی بتایا کہ صوبے میں غیر قانونی گولڈ مائننگ کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کان کنی کے ٹھیکے افراد کے بجائے کمپنیوں کو دیے جائیں گے، جو کان کنی کے انتظام کے نئے طریقہ کار کا حصہ ہے۔
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