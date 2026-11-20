پشاور میں آپریشن اسٹریٹ فائٹ: تین خطرناک ڈکیت ہلاک
پشاور پولیس کا آپریشن اسٹریٹ فائٹ، پھندو، فقیر آباد اور دیگر علاقوں میں پولیس مقابلوں میں تین مطلوب ڈکیت ہلاک، ایک زخمی گرفتار۔
پشاور پولیس نے شہر میں ہونے والی سنگین کرکٹ اور ڈکیتی کے واقعات کے خاتمے کے لیے آپریشن اسٹریٹ فائٹ کا باضابطہ آغاز کیا ہے۔ اس خصوصی کارروائی کے دوران تھانہ پھندو، تھانہ فقیر آباد، تھانہ پہاڑی پورہ اور تھانہ پشتخرہ کی حدود میں پولیس نے خطرناک اسنیچرز کے خلاف آپریشن کیا۔ ان شدید پولیس مقابلوں میں تین بہت خطرناک ڈکیت ہلاک ہو گئے جبکہ ایک اور ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔
مواقع اور ہلاک شدگان کی تفصیلات
پشاور پولیس کے جاری کردہ اہم اعلامیے کے مطابق، ہلاک ہونے والے اسنیچرز میں ناصر عرف گڑہ ولد مشتاق جو کہ پھندو کا رہائشی تھا، زاہد ولد شیر خان جو چارسدہ کے رہائشی ہیں اور فی الحال لال دین کالونی میں مقیم ہیں، اور نعیم ولد شاکر جو ہزار خوانی کا رہائشی ہے، شامل ہیں۔ ان تمام افراد کو پولیس کے مختلف تھانوں کی حدود میں موجودہ کارروائیوں کے دوران ہلاک کیا گیا ہے۔Also readترک بحری جہاز 'اورچ ریس' کراچی پہنچا، پاکستان میں تیل و گیس کی دریافت کے لیے سیسمک سروے شروع
پولیس کے مطابق ہلاک شدگان خونی رہزنی، ڈکیتی، سرکاری ملازمین کو لوٹنے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ، قتل، اقدام قتل، پولیس پر حملے، آئس فروشی اور دیگر سنگین نوعیت کے جرائم میں انتہائی مطلوب تھے۔ ہلاک شدگان کی شناخت کی گئی ان کی ذاتی تفصیلات اور ان کے متعلقہ مقدمات کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کارروائی کی گئی۔
گرفتاری اور مفرور ملزمان کا حال
پولیس مقابلوں کے دوران عبد الرحمن ولد تاج محمد جو کہ یوسف آباد کا رہائشی ہے، کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہلاک شدگان کے علاوہ، پولیس مقابلوں کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دیگر ملزمان نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس اب ان مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے وسیع پیمانے پر تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔
مالیات کی بازیابی اور پولیس کا تحفظ
اسٹریٹ فائٹ آپریشن کے دوران پولیس اہلکاروں نے اسنیچرز کے قبضے سے ہتھیار اور مسروقہ موبائل فونز بھی برآمد کیے ہیں۔ فقیر آباد پولیس مقابلے کے دوران پولیس اہلکار کی بلٹ پروف جیکٹ اور سرکاری پولیس موبائل پک اپ کو گولیاں لگنے سے نقصان پہنچا ہے۔ تاہم، پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں کوئی پولیس اہلکار محفوظ رہا ہے اور کوئی زخمی نہیں ہوا ہے۔
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