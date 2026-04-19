پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 118 رنز سے شکست دے دی

پاکستان سپر لیگ کے سیزن 11 کے ایک اہم میچ میں پشاور زلمی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 118 رنز کے بڑے فرق سے ہرا دیا۔ بابر اعظم کی سنچری اور زلمی کے باؤلرز کی عمدہ کارکردگی اس فتح کی اہم وجوہات تھیں۔
پاکستان سپر لیگ کے سیزن 11 کے 29ویں میچ میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 118 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے دی۔ یہ میچ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں اتوار کے روز کھیل ا گیا۔ پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد، پشاور زلمی نے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز کا زبردست مجموعہ ترتیب دیا۔ 256 رنز کے مشکل ہدف کے تعاقب میں، گلیڈی ایٹرز 18.
1 اوورز میں 137 رنز پر ڈھیر ہو گئی، جس سے زلمی کو واضح فتح حاصل ہوئی۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز زلمی کے باؤلنگ حملے کے ابتدائی جھٹکوں اور مسلسل دباؤ سے کبھی سنبھل نہ سکی۔ بیون جیکبز نے 34 رنز کے ساتھ کوئٹہ کی جانب سے سب سے زیادہ سکور کیا، جبکہ شمیل حسین نے 21 اور ڈinesh چندیمل نے 19 رنز بنائے۔ کپتان سعود شکیل 12 رنز بنا سکے، اور باقی بلے بازوں نے وقفے وقفے سے وکٹیں گرنے کے باعث مزاحمت کی کمی ظاہر کی۔ لوئر آرڈر بلے باز الجزاری جوزف 19 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، لیکن یہ کوشش بھاری شکست کو روکنے کے لیے ناکافی تھی۔ پشاور زلمی کی جانب سے محمد باسمت اور علی رضا نے تین، تین وکٹیں حاصل کیں، جبکہ ایرون ہارڈی نے دو وکٹیں لیں۔ سفیان مقیم اور مائیکل بریسویل نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل، زلمی کی اننگز کپتان بابر اعظم کی شاندار ناٹ آؤٹ سنچری سے مضبوط ہوئی، جنہوں نے 52 گیندوں پر 100 رنز بنائے، جن میں چار چھکے اور چھ چوکے شامل تھے۔ انہیں کوسل مینڈس کی طرف سے بھرپور حمایت ملی، جنہوں نے تین چھکوں اور 10 چوکوں کی مدد سے 83 رنز کی تیز رفتار اننگز کھیلی۔ دیگر نمایاں بلے بازوں میں فرحان یوسف شامل تھے جنہوں نے 19 رنز بنائے، اور محمد حارث جنہوں نے 16 رنز بنائے، جبکہ ایرون ہارڈی 26 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور اننگز کو مضبوطی سے ختم کیا۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے ٹاس جیت کر پشاور زلمی کے خلاف پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پشاور زلمی الیون: بابر اعظم (کپتان)، محمد حارث، کوسل مینڈس (وکٹ کیپر)، فرحان یوسف، مائیکل بریسویل، افتخار احمد، عبدل صمد، ایرون ہارڈی، سفیان مقیم، محمد باسمت علی، علی رضا۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز الیون: شمیل حسین، سعود شکیل (کپتان)، ریلی روسو، حسن نواز، ڈinesh چندیمل (وکٹ کیپر)، بیون جیکبز، جہانداد خان، ثاقب خان، الجزاری جوزف، ابرار احمد، عثمان طارق۔ میچ کا آغاز کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی جانب سے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کے فیصلے کے ساتھ ہوا۔ پشاور زلمی نے بلے بازی کی ابتدا کرتے ہوئے جارحانہ انداز اپنایا۔ بابر اعظم نے ایک بار پھر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے 100 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ ان کی بلے بازی کی دلکشی اور تکنیک دیکھنے والوں کے لیے ایک نعمت تھی۔ انہوں نے اپنی سنچری کے دوران مختصر وقت میں گیندوں کا بھرپور استعمال کیا اور کئی باؤنڈریز کیں۔ ان کے ساتھ کوسل مینڈس نے بھی شاندار بلے بازی کی اور 83 رنز بنا کر پشاور زلمی کے بڑے مجموعے کی بنیاد رکھی۔ ان دونوں کی شراکت داری نے گلیڈی ایٹرز کے باؤلرز کو دباؤ میں ڈال دیا۔ دیگر بلے بازوں نے بھی مختصر مگر اہم اننگز کھیلیں، جس سے مجموعہ 255 رنز تک پہنچا۔ یہ اس ہدف کا تعاقب کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا۔ 256 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی بیٹنگ لائن اپ مکمل طور پر ناکام رہی۔ پشاور زلمی کے باؤلرز نے شروع ہی سے دباؤ قائم رکھا اور مسلسل وکٹیں حاصل کیں۔ ابتدائی وکٹیں جلد گرنے کے بعد، گلیڈی ایٹرز کے لیے صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ کوئی بھی بلے باز لمبی اننگز کھیلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بیون جیکبز کی 34 رنز کی اننگز ٹیم کی طرف سے سب سے نمایاں رہی، لیکن یہ فتح کے لیے ناکافی تھی۔ وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا اور پوری ٹیم 137 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ پشاور زلمی کی جانب سے محمد باسمت اور علی رضا نے شاندار باؤلنگ کرتے ہوئے تین، تین وکٹیں حاصل کیں، جبکہ ایرون ہارڈی نے دو وکٹیں حاصل کر کے ان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی پشاور زلمی نے پی ایس ایل 11 میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے
پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل 11 پشاور زلمی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کرکٹ
