پشاور میں بلدیاتی انتخابات منسوخ، آئین کی شق 140-ا معطل
الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے باقی اضلاع میں بلدیاتی انتخابات تا حکمِ ثانی روکنے کا اعلان کردیا ہے جس کا براہ راست تعلق وفاقی حکومت کی طرف سے آئین کی شق 140-ا کی معطلی سے ہے۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ان اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد تا حکمِ ثانی معطل کر دیا گیا ہے جہاں ابھی تک ان انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ اس فیصلے کا براہِ راست تعلق وفاقی حکومت کے طرف سے آئین پاکستان کی شق نمبر 140-ا کی معطلی کے جاری کردہ حکم نامے سے ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اب ان تمام اضلاع میں انتخابات کا عمل روک دیا گیا ہے جہاں گورنر رول کے بعد آئین کی مذکورہ شق معطل نہیں کی گئی تھی۔
آئین کی شق 140-ا کی معطلی کا اثر
الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں وفاقی حکومت کے جانب سے گزشتہ روز جاری کردہ آرڈر نمبر 3 مورخہ 4 نومبر 2026 کو زیرِ بحث لایا گیا۔ اجلاس میں حکم نامے کی شق نمبر 2 کا تفصیلی جائزہ لیا گیا جس کے تحت آئین پاکستان کی شق 140-ا کو معطل کیا گیا ہے۔ اس شق کا اطلاق صوبے کے ان مخصوص اضلاع کے علاوہ دیگر تمام اضلاع پر بھی ہو رہا ہے جن پر پچھلے آرڈر کے تحت معطلی کا اطلاق نہیں ہوا تھا۔Also readحکومت نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پراجیکٹ روکا، فائیو سٹار ہوٹل بنے گا
الیکشن کمیشن کا نوٹس اور قانونی تجزیہ
الیکشن کمیشن کو بریفنگ کے دوران یہ وضاحت کی گئی کہ آئین کی شق 140-ا کا تعلق صوبوں میں مقامی حکومتوں کے قیام سے ہے اور اس شق کی ذیلی شق 2 کے تحت مقامی حکومتوں کے انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ کمیشن نے مذکورہ شق کی باقی اضلاع میں معطلی کے تناظر میں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے جاری انتخابی عمل پر ممکنہ اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
منتخب نمائندگان اور عوام پر اثرات
غور و خوض کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وفاقی حکومت کے جاری کردہ حکم نامے کے باعث صوبہ خیبر پختونخوا کے باقی اضلاع میں بھی بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں رہا۔ اس وجہ سے ان انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں اب تک کیے گئے تمام اقدامات کو تا حکمِ ثانی روک دیا جائے گا۔ اس فیصلے سے صوبے کے ان علاقوں کے شہری متاثر ہوں گے جہاں ابھی تک انتخابی عمل جاری نہیں تھا اور جہاں حلقوں کی تشکیل یا دیگر تیاریاں زیرِ عمل تھیں۔
آئندہ کے لیے قوانین اور طریقہ کار
الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ یہ فیصلہ ایک عارضی نوعیت کا ہے اور بلدیاتی انتخابات کا عمل صرف تا حکمِ ثانی روکا گیا ہے۔ جب تک وفاقی حکومت آئین کی شق 140-ا کو بحال نہیں کرتی یا نیا قانون سازی نہیں کرتی، تب تک خیبر پختونخوا کے ان اضلاع میں کوئی بھی بلدیاتی الیکشن منعقد نہیں ہو سکے گا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ تمام قانونی اقدامات کا جائزہ لے رہا ہے تاکہ مستقبل میں صوبے کے دیگر حصوں میں بھی یکساں طریقہ کار اپنایا جا سکے۔
یہ فیصلہ صوبائی سیاست اور مقامی انتظامیہ کے لیے اہم سنگِ میل ہے کیونکہ بلدیاتی نظام کی عدم موجودگی میں مقامی سطح پر فیصلہ سازی کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن آئندہ کسی بھی ہدایت یا نئے حکم نامے کے آنے تک اپنے تمام متعلقہ عمل کو معطل رکھے گا۔
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