پشاور زلمی نے پی ایس ایل 11 میں فائنل فور میں جگہ بنا لی، پوائنٹس ٹیبل پر حکمرانی

پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو شکست دے کر پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 کے فائنل فور میں پہنچنے والی پہلی ٹیم کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ 13 پوائنٹس کے ساتھ، زلمی پوائنٹس ٹیبل پر سب سے اوپر براجمان ہیں، جبکہ دیگر ٹیمیں بھی سخت مقابلے میں مصروف ہیں۔
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے سیزن 11 میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو شکست دے کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ یہ فتح زلمی کو نہ صرف پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بناتی ہے بلکہ انہیں 13 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سب سے اوپر بھی لے گئی ہے۔ اپنے ساتویں میچ میں یہ چھٹی فتح زلمی کی شاندار کارکردگی کا عکاس ہے۔ اس سے قبل اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف میچ بارش کی نذر ہو گیا تھا جس کے باعث زلمی کو ایک قیمتی پوائنٹ حاصل ہوا تھا، جس نے ان کی برتری کو مزید مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا
کیا۔ دیگر ٹیموں کے درمیان بھی مقابلہ انتہائی دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر موجود ملتان سلطانز نے چھ میچز میں چار فتوحات اور دو ناکامیوں کے ساتھ آٹھ پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ، جو چھ میچز میں تین فتوحات اور دو ناکامیوں کے ساتھ سات پوائنٹس رکھتی ہے، تیسرے نمبر پر ہے۔ ان کے خلاف بارش سے متاثرہ میچ سے انہیں ایک اضافی پوائنٹ ملا تھا۔ چوتھے نمبر پر کراچی کنگز موجود ہے، جس نے پانچ میچز میں تین فتوحات اور دو ناکامیوں کے ساتھ چھ پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور حیدرآباد کنگز نے اب تک چھ چھ میچز کھیلے ہیں جن میں سے دونوں نے دو دو میچز میں کامیابی حاصل کی ہے اور چار چار میچز میں ناکامی کا سامنا کیا ہے۔ ان کے پاس چار چار پوائنٹس ہیں، تاہم بہتر نیٹ رن ریٹ کی بنیاد پر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز پانچویں اور حیدرآباد کنگز چھٹے نمبر پر ہے۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز، جو ساتویں نمبر پر ہے، نے پانچ میچز کھیلے ہیں جن میں دو میں کامیابی ملی اور تین میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ان کے پاس چار پوائنٹس ہیں۔ بدقسمتی سے، راولپنڈی پنڈیز اب تک اپنے تمام پانچوں میچز ہار کر کوئی بھی پوائنٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے اور وہ پوائنٹس ٹیبل پر سب سے آخری نمبر پر ہے۔ اس لیگ میں دلچسپ پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ کراچی کنگز نے یو اے ای کے دو کھلاڑیوں کو ٹیم سے خارج کر کے ان کی جگہ انگلینڈ کے ایک کھلاڑی کو شامل کر لیا ہے۔ اس دوران، ریلی روسو نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے، وہ پی ایس ایل میں 100 میچز مکمل کرنے والے پہلے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ یہ کارنامہ ان کی دیرینہ اور کامیاب کرکٹنگ کیریئر کی عکاسی کرتا ہے۔
پشاور زلمی پی ایس ایل 11 فائنل فور کرکٹ پاکستان سپر لیگ
PSL 11 Quetta vs Peshawar: table-toppers face tough challenge tonightKARACHI: A thrilling encounter is expected in Pakistan Super League Season 11 as the table leaders take on a side looking to regain momentum today at the National Stadium, Karachi.
رائلی روسو پی ایس ایل میں 100 میچز مکمل کرنیوالے پہلے غیر ملکی کھلاڑی بن گئےروسو نے 99 میچز میں مجموعی طور پر 2366 رنز اسکور کیے جن میں 3 شاندار سنچریاں اور 11 نصف سنچریاں شامل ہیں
پی ایس ایل 11: حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈی پنڈیز کا اہم میچ، کراچی اور اسلام آباد کا کانٹے دار مقابلہ متوقعپی ایس ایل 11 کے دوسرے مرحلے میں جمعرات کو پوائنٹس ٹیبل پر آخری پوزیشنز پر موجود حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈی پنڈیز کے درمیان ایک اہم میچ کھیلا جائے گا۔ دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان بھی سخت مقابلہ متوقع ہے۔ حیدرآباد کنگز مین لگاتار فتوحات کے ساتھ فائنل فور میں جگہ بنانے کی کوشش میں ہیں، جبکہ راولپنڈی پنڈیز اپنی پہلی فتح کی تلاش میں ہے۔
Babar Azam’s unbeaten 71 guides Zalmi to sixth win in PSL 11A commanding all-round performance, led by skipper Babar Azam and a disciplined bowling effort, powered Peshawar Zalmi to a convincing eight-wicket victory over Quetta Gladiators in the 23rd match of the Pakistan Super League (PSL) 11 at the National Bank Stadium on Wednesday.
پی ایس ایل 11: پشاور زلمی فائنل فور میں جگہ بنانے والی پہلی ٹیم بن گئیپشاور زلمی اپنے ساتویں میچ میں چھٹی فتح حاصل کر کے 13 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے
