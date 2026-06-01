پشاور ہائی کورٹ نے ججوں کی نئی سینیئری لائسٹ جاری کی ہے، خیبر پختونخواہ اسمبلی کے خصوصی کمیٹی کا چوتھا اجلاس صوبائی اسمبلی کے سیکرٹریٹ میں ہوا، جہاں عہدیداروں نے تحقیقات اور قانونی کارروائیوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا۔ اس اجلاس کو وزیر قانون اور پارلیمانی امور اور کمیٹی کے چیئرمین افتاب عالم نے چیئر کیا اور کمیٹی کے رکنوں اور صوبائی اسمبلی کی رکنوں نے شرکت کی۔ ہومی ڈیپارٹمنٹ، پولیس ڈیپارٹمنٹ، لا ڈیپارٹمنٹ، ایڈووکیٹ جنرل آفس اور اسمبلی سیکرٹریٹ سے سینئر عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ عہدیداروں نے کمیٹی کو بتایا کہ اس کے Formation کا مقصد Radio Pakistan Peshawar میں 9 اور 10 مئی کو ہونے والے واقعے کیTransparent اور Impartial تحقیقات کے لیے ہے۔ briefing کے دوران، ہومی ڈیپارٹمنٹ کے ایڈیشنل سیکریٹری نے کمیٹی کو بتایا کہ اس کیس کا مکمل ڈاکومینٹس عدالت کے سامنے پیش کر دیئے جا چکے ہیں۔ ایڈووکیٹ جنرل آفس نے بھی یہ تصدیق کی کہ کیس کو قانونی اور عدلیہ کے تقاضوں کے مطابق پیش کیا گیا ہے۔ ایڈووکیٹ جنرل نے کمیٹی کو یقین دہانی کروائی کہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کو واقعے کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے ایک تفصیلی پروفارما فراہم کیا جائے گا، جو کہ اس کے بعد کمپائل کیا جائے گا اور کمیٹی کے اگلے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین افتاب عالم نے کہا کہ اگر ضروری ہو تو کمیٹی کے رکنوں کو Radio Pakistan Peshawar میں واقعے کے مقام پر جانے کے لیے بھی اجازت دی جائے گی تاکہ وہ واقعے کے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ انہوں نے پولیس عہدیداروں سے کہا کہ وہ کمیٹی کے رکنوں کو عدالت میں پیش کردے گئے کیس کے مکمل کاپی فراہم کریں گے اور تین دن کے اندر تمامInstructions پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کمیٹی کے اگلے اجلاس میں تمام Relevant ریکارڈ پیش کیے جائیں گے تاکہ یہ ممکن ہو سکے کہ کمیٹی اس معاملے پر مکمل جائزہ لے سکے۔.
